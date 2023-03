Parikymmentä Helsinkiin rekisteröityä ravintolaa, baaria ja kahvilaa on mennyt jo konkurssiin alkuvuonna 2023.

Pitkään ravintola-alalla työskennellyt Taru Haverinen avasi ensimmäisen Bali-henkisen ravintolan Eerikinkadulle Helsingin Kampissa 1. helmikuuta 2021, kerrotaan Boho Café & Delin kotisivulla. Kotisivulla Bohon tarinan arveltiin saavan jatkoa:

”Töölöön avautuu Bohon sisar toukokuun aikana, jippii! Tuleva kahvila tulee avautumaan aivan Oopperataloa vastapäätä, osoitteeseen Mannerheimintie 56, ihanaa!” sivulla kerrottiin.

Toisin kävi.

”Molemmat Bohot on kiinni ja yritys ajettiin konkurssiin 4.1.2023. Töölö kerkesi olla auki puoli vuotta”, Haverinen kertoo tekstiviestillä.

”Kaikki puskurit menivät korona-aikaan. Tiedossa oli, ettei ollut enää mahdollisuuksia selviytyä kevään energian, raaka-aineiden ynnä muiden hintojen noususta, joten oli järkevää lopettaa niin sanotusti ajoissa.”

Haverinen haki Bohon konkurssiin itse.

Mutta onko kyse laajemmasta ilmiöstä? Onko korona-aikana povattu ravintoloiden konkurssiaalto nyt täydessä korkeudessaan? Pikku-uutisia lopettaneista ravintoloista on piisannut.

Tilastokeskuksen julkaisuissa ravitsemisalaa kuvataan numeroina. Alan alalajeja ovat ravintolat, ateriapalvelut sekä baarit ja kahvilat. Tilastojen perusteella on vaikea tulkita bisneksen trendejä, sitä, kuinka hyvin tai huonosti ravintoloilla milläkin suunnalla Suomea menee.

Tilastokeskuksen numerot eivät kerro esimerkiksi syitä yritysten konkurssiin. Tilastokeskus ei myöskään julkaise konkurssiin haettujen, hakeutuneiden tai muuten lopettaneiden ravintolayhtiöiden rekisteröintipaikkakuntia saati ravintoloiden nimiä. Lisäksi korona-ajan poikkeuslainsäädäntö sotkee yhä konkurssien tilastointia, yliaktuaari Mira Kuussaari Tilastokeskuksesta sanoo.

Boho Café & Deli Eerikinkadulla kuvattuna avaamisvuonnaan 2021.

Suomessa oli voimassa koronapandemian aiheuttamien negatiivisten taloudellisten vaikutusten liudentamiseksi poikkeuslainsäädäntö 1.5. 2020–30.9.2021. Tuolloin velkojat eivät saaneet hakea esimerkiksi ravintoloita konkurssiin. Yritykset saivat toki itse hakeutua konkurssiin.

”Lopettaneiden yritysten määrä kohosi. Mutta myös uusia aloitti”, Mira Kuussaari sanoo yleisesti ja näppituntumalta.

Lisäksi mainittakoon, että yhdellä, vaikkapa ravintolayrityksellä voi olla monta toimipaikkaa. Sama yritys saattaa hallinnollisin järjestelyin lopettaa vaikkapa neljästä toimipaikastaan kaksi, jolloin ravintoloiden määrän väheneminen ei näy tilastoissa, koska yritys itse jatkaa. Sama pätee, jos sama yritys laajentaa uusiin toimipaikkoihin.

Tarkempaa tietoa antaa Patentti- ja rekisterihallituksen avoimeen dataan perustuva ajantasainen lista osakeyhtiöiden konkursseista. Osoitteessa konkurssit.com julkaistavasta listasta ilmenee konkurssissa olevan yrityksen nimi, sen sijaan yrityksen pyörittämän ravitsemusliikkeen nimeä sieltä ei välttämättä löydy.

Tämän vuoden vajaan kolmen kuukauden aikana konkurssilistalta löytyy parisenkymmentä pääkaupunkiseudulle, lähinnä Helsinkiin rekisteröityä ravintola-, baari- tai kahvilayritystä.

Hotelli Kämpin yhteydessä toiminut Sanchome kuvattuna helmikuussa 2023.

Julkisuudessa näistä ovat olleet laajimmin esillä kokki, keittiömestari ja ravintoloitsija Tomi Björckin hotelli Kämpin yhteydessä vain vajaan vuoden toiminut Sanchome, näyttelijä ja ravintoloitsija Satu Silvon Satumainen Ravinto oy:n pyörittämä kasvisravintola Silvoplee, Hel Rock ab:n Hard Rock Cafe sekä Friends at Work -yhtiön ravintolalaiva Merikerho sekä Leblon.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut -järjestön (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa, että konkurssit ovat huono indikaattori kertomaan, kuinka alalla menee. Konkurssiin asettautuneiden tai haettujen lisäksi tulisi tutkia myös niin lopettaneita kuin aloittaneita uusia ravintoloita.

Tänä vuonna lopettaneista käyköön esimerkkinä Sasu Laukkosen fine dining -ravintola Ora ja aloittaneista yökerho Lounge 29 sekä Huvilakadulla sulkeutuneen Oran tiloihin ensi kesän jälkeen avattava, muun muassa keittiömestari Ilkka Lääverin ja Huono äiti -yrityksen Sari Helinin uusi ravintola.

Lapin mukaan koronapandemia ei aiheuttanut konkurssien määrässä niin suurta hyppäystä kuin MaRa:ssa etukäteen arvioitiin. Noin 200 majoitus- ja ravintola-alan yritystä lopettaa Suomessa vuosittain konkurssin takia. Numero ei Lapin mukaan ole juuri liikahtanut. Muusta kuin konkurssin syystä opettaneiden ravintoloiden määrä on kuitenkin paljon suurempi.

Tammikuusta 2019 ravintoloiden liikevaihto on noussut Suomessa 18 prosenttia, mutta myyntimäärä vain neljä prosenttia. Tämä paljastaa suoraan, kuinka covid sekä Venäjän helmikuussa 2022 aloittama sota Ukrainassa on aiheuttanut kustannuspaineita ravintoloille.

”Etätöiden jatkuminen, venäläisten matkalaisten puuttuminen kokonaan, sekä se, että kiinalaisia ja japanilaisia on vähemmän, koska Finnair ei voi lentää Venäjän yli ja koska lentoyhtiö on vähentänyt vuoroja”, Lappi luettelee alakulon syitä.

Uusimaa kattaa noin 40 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdosta ja työllisyydestä koko Suomessa. Helsingillä on erityispiirteitä, jotka iskevät bisnekseen.

”Etätyö iskee lounasravintolamarkkinaan. Kantakaupungin itäpuoli on remontissa, ja nyt on alkamassa Mannerheimintien peruskorjaus. Keskustan vetovoima on tunnetusti vähentynyt eli keskustaan tulee aiempaa vähemmän ihmisiä ja he viipyvät siellä aiempaa lyhyemmän aikaa.”

Lisäksi Pasilan hallin [entinen Hartwall-areena] puuttuminen vie tapahtumia eli alan asiakkaita Helsingin sijasta etenkin Tampereelle.