Kännyköiden suosikki­sovelluksen ominaisuudesta on tullut nuoria koukuttava kierre

Snapchat-viestiputken ylläpito voi vahvistaa nuorten ystävyyssuhteita mutta muodostua myös rasitteeksi, sanoo viestinnän dosentti Janne Matikainen.

Nuorten suosiman Snapchat-sovelluksen viestiputken eli ”streakin” jokapäiväisestä ylläpitämisestä on tullut monelle pääkaupunkiseudun nuorelle tapa, josta ei osata päästää irti.

Snapchatin viestiputki kasvaa sitä suuremmaksi, mitä useampana peräkkäisenä päivänä kaverit lähettävät kuvia toisilleen. Jos jompikumpi unohtaa lähettää kuvan, putki nollautuu.

HS kertoi tiistaina helsinkiläisistä 23-vuotiaista kaveruksista, jotka ovat pitäneet Snapchat-streakia yllä jo lähes kahdeksan vuoden ajan.

Lue lisää: Kaverukset ovat kasvattaneet nuorten suosikki­sovelluksen maagisinta lukua liki kahdeksan vuotta

Jutun yhteydessä lukijoilta kysyttiin, miksi heidän mielestään streakeja pidetään yllä jopa vuosikausia. Tässä jutussa on käytetty sitaatteja vain vastaajilta, joiden henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Snapchat-streakin pituutta symboloi liekki-emoji, jonka vierestä käy ilmi viestiputken päivien pituus.

HS:n kyselyyn vastasi yli 800 nuorta. Se on poikkeuksellisen suuri määrä. Valtaosa vastaajista näkee Snapchatin helppona tapana pitää yhteyttä kavereihin.

Kun yhteyttä pidetään säännöllisesti, streakit kasvavat lähes itsestään. Pitkiä viestiputkia ei siis tarkoituksella kasvateta, mutta niitä ei myöskään haluta ehdoin tahdoin katkaista.

Lisäksi vastauksissa toistui ajatus siitä, että matalalla kynnyksellä lähetettyjen kuvien ja videoiden kautta on mukavaa nähdä, mitä kaverit päivittäin puuhaavat.

”Pitkät streakit luovat tunteen, että olet nähnyt sitä ihmistä paljonkin.” Nainen, 13, Uusimaa, pisin streak 413 päivää siskon kanssa ”Streakin ylläpito on hauska ja koukuttava aktiviteetti, joka vahvistaa päivittäistä yhteydenpitoa tärkeän ihmisen kanssa. Joka aamu ja ilta näen, mitä ystävälleni kuuluu.” Nainen, 25, Helsinki, pisin streak 2 638 päivää ystävän kanssa

Snapchatia voi jossain määrin verrata Whatsappiin, eli se keskittyy pitkälti kavereiden väliseen keskinäisviestintään, sanoo sosiaaliseen mediaan erikoistunut viestinnän dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistosta.

Hänen mukaansa Snapchat-streak on yksi sovelluksen keino lisätä käyttäjien sitoutumista ja alustan parissa päivittäin vietettyä aikaa. Toisaalta se on osoitus laajemmasta ilmiöstä eli vuorovaikutuksen dataistumisesta, jossa somepalvelut yhä enenevissä määrin muuttavat vuorovaikutusta mitattavaan muotoon.

Janne Matikainen

Monelle käyttäjälle tällainen viestiputken mittaaminen näyttäytyy Matikaisen mukaan luultavasti positiivisena asiana, joka vain osoittaa, kuinka läheisiä tietyn kaverin kanssa ollaan. Pitkä streak saattaa vahvistaa kokemusta siitä, että jonkun kanssa ollaan hyviä ystäviä.

”Kun ennen vanhaan soiteltiin puhelimella kavereille, eihän se mihinkään rekisteröitynyt. Nyt yhteydenpidon kirjaaminen on monessa palvelussa automaattisena ominaisuutena”, Matikainen sanoo.

Toisaalta hän muistuttaa, että jatkuva streakin ylläpito voi muodostua myös rasitteeksi. Kun viestiputki kerran on muodostunut, voi tulla tunne, ettei sitä saa katkaista, vaikkei jaksaisikaan enää pitää sitä yllä.

”Kun streak on tarpeeksi pitkä, voi sen katkeaminen tuntua ikävältä ’hienon luvun’ takia.” Mies, 20, Kirkkonummi, pisin streak 1 460 päivää tyttöystävän kanssa ”Streak on maailman turhin asia tänä päivänä, mutta ollaan pidetty sitä yllä monien vuosien ajan, joten sitä ei enää voi katkaista.” Nainen, 22, Espoo, pisin streak 2 202 päivää poikaystävän kanssa ”Streakien ylläpito aiheuttaa toisinaan jopa vähän stressiä. Kun siskoni lähti Aasiaan reissaamaan, hän jakoi minulle salasanansa siltä varalta, että hänellä ei toimisi reissussa netti ja streak voisi katketa.” Nainen, 24, Helsinki, pisin streak 2 453 päivää siskon kanssa

Matikaisen mukaan vuorovaikutuksen dataistumisen myötä olemme tulleet entistä tietoisemmiksi siitä, keiden kanssa ja kuinka paljon olemme vuorovaikutuksessa.

Koska varsinkin teini-iässä kaverit ovat tärkeä viiteryhmä, myös Snapchat-kavereista saattaa näin tulla tietyllä tavalla kilpailun ja vertailun kohde.

Lisäksi kun streak ennemmin tai myöhemmin katkeaa, se voi Matikaisen mukaan herättää negatiivisia tunteita ja mahdollisesti johtaa erilaisiin konflikteihin.

”Vaarana on, että kaverisuhteita saatetaan lähteä vertailemaan ja arvottamaan streakin pituuden mukaan”, hän sanoo.

Myös HS:n kyselyssä moni vastaaja kertoi, että etenkin nuorempana streakien pituus on nähty statussymbolina tai sen pituudesta on käyty kilpailua. Lisäksi niillä on voinut olla konkreettisia vaikutuksia tosielämän kaverisuhteisiin.

”Mitä enemmän streakeja eri ihmisten kanssa, sitä suositumpi ja coolimpi ihminen.” Nainen, 24, Helsinki, pisin streak 2 183 päivää siskon kanssa. ”Katkennut streak on saattanut äärimmäisissä tapauksissa johtaa heikompien kaverisuhteiden päättymiseen. Streakeja on katkaistu myös riitojen seurauksena tahallaan.” Mies, 20, Helsinki, pisin streak 2 122 päivää ystävän kanssa ”Aikoinaan streakeja kasvatti, koska se oli ’cool’ juttu ja niitä vertailtiin keskenään. Nykyään se on mielestäni pinnallista ja liian moni nuori ottaa streakien katkeamisesta stressiä. Ihmisistä tulee riippuvaisia kuvitteellisesta tunteesta, että ’ollaan tunnettu pitkään’ tai ’hän välittää minusta’.” Mies, 17, Helsinki, pisin streak ollut 600 päivää tutun kanssa

Ainakin yksi selvä hyöty Snapchat-streakeilla kuitenkin vaikuttaa olevan.

Monen nuoren tulee niiden avulla pidettyä säännöllisesti yhteyttä myös sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa ei enää muuten välttämättä olisi missään tekemisissä.

”Jos en pitäisi streakeja, joidenkin ihmisten kanssa juttelu ja välien pitäminen olisivat varmasti jääneet jo aikaa sitten, sillä väliin on mahtunut muuttoja eri kaupunkiin sekä koulun vaihtoja.” Nainen, 15, Espoo, pisin streak 1 088 päivää entisen luokkakaverin kanssa

Lue lisää: Kaverukset ovat kasvattaneet nuorten suosikki­sovelluksen maagisinta lukua liki kahdeksan vuotta

Lue lisää: 15–24-vuotiaat viettivät korona-aikana päivittäin älylaitteilla lähes kuusi tuntia – grafiikat näyttävät, milloin ruutua tuijotetaan

Lue lisää: Katoavien viestien Snapchatista tuli alusta nuorten rikollisuudelle Helsingin seudulla – Poliisi varoittaa vakavista seurauksista