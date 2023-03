Luksushotelli Hotel Kämpissä aloitetaan peruskorjaus. Viereinen Glo Hotel Kluuvi muutetaan ”punk-hotelliksi”.

Luksushotellina tunnetussa Kämpissä aloitetaan peruskorjaus. Töiden on määrä alkaa tämän vuoden lopulla ja valmistua vuonna 2025.

Rakennus on valmistunut vuonna 1969, ja se on osittain alkuperäisen hotellirakennuksen kopio. Hotelli on auki koko remontin ajan.

Remontti tehdään rakennuksen historiaa kunnioittaen, vakuuttaa omistaja Petter Stordalen tiedotteessa.

Hotelli kuuluu Nordic Choice Hotels-ketjuun.

Myös saman ketjun toinen hotelli Kluuvissa kokee muodonmuutoksen.

Kämpin vieressä sijaitseva entinen Glo Hotel Kluuvi muutetaan mittavan remontin kautta "punk-hotelliksi”.

Hotelli remontoidaan kauttaaltaan, ja avataan ensi vuoden alussa Hobo Hotelina. Yhtiön mukaan luvassa on perinteisestä hotellista poikkeavaa toimintaa, kuten tapahtumiin sopiva areena.

Yksi Hobo Hotel löytyy jo Tukholmasta, jonne se avattiin vuonna 2017. Hotellissa järjestetään muun muassa markkinatapahtumia, joiden aikana hotelliin saapuneilta yrityksiltä voi hankkia vaikka vaatteita tai tatuoinnin.

