Yliopistokirjeenvaihtaja vieraili HYY:n vaali­teltalla Helsingissä. Suomessa ensimmäistä kertaa äänestävien suosikkipuolue on HS-gallupin mukaan perus­suomalaiset, mutta yliopisto­piireissä asia vaikuttaa olevan toisin.

Ilmojen itsevaltias herra tuntuu ajattelevan niin, että kun jossain näkyy demokratiaa edistävä vaaliteltta, pistetään sinne räntätuiskua.

Näin näyttäisi olevan Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen edessä, jonne Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on keskiviikkona 22. maaliskuuta pystyttänyt vaaliteltan.

Tarkoitus on ollut houkutella poliitikoita paikalle juttelemaan opiskelijoiden kanssa, ja erityisesti kokoomus näyttää tarttuneen täkyyn: puolen päivän aikaan kokoomuksen sininen puolueteltta on aukiolla ainut HYY:n oman teltan lisäksi.

Lisäksi paikalla näkyy useita kokoomuslaisia poliitikoita. Myös ainakin vihreiden Shawn Huff ja keskustan Mikko Kärnä armeijasävyisessä liivissään ovat saapuneet paikalle.

Kirjallisuuden ja suomen kielen opiskelijat Inka Kostamoinen, 24, ja Sonja Leino, 25, kävelevät ripeästi kokoomuksen teltan ohi ja kieltäytyvät heille tuputetuista lentolehtisistä.

Leino sanoo, että näissä vaaleissa hän aikoo luultavasti miettiä muuta kuin sitä, mikä puolue on mieluisin. Kyse on niin sanotusta taktisesta äänestämisestä, josta on viime päivinä puhuttu jonkin verran.

”Mä oon aina äänestänyt vihreitä, mutta nyt täytyy ehkä äänestää demareita ihan taktisista syistä. Kisa suurimmasta puolueesta käydään demareiden, perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä, ja persut ei saa voittaa.”

Leino toteaa, että vihreät eivät saa ”mitään aikaiseksi”, elleivät demarit ole heidän kanssaan samassa hallituksessa.

Kostamoinen on samoilla linjoilla.

”Jos vihreiden kannatus putoaa alle kahdeksan prosentin, he eivät pysty saavuttamaan mitään”, hän pohtii.

Inka Kostamoinen, 24, ja Sonja Leino, 25, ovat miettineet paljon, miten äänestävät.

Kostamoisen ja Leinon kanssa samoja ajatuksia pyörittelee erityispedagogiikan opiskelija Maria Peltonen, 21.

”Ehkä pitää äänestää Sdp:tä, ettei persut pääse valtaan. Siinä on sekin, että kun demarit menee hallitukseen niin vihreät tulee messiin, mikä on hyvä.”

Peltonen on juuri saapunut Porthanian unicafen lounaalta opiskelukavereidensa Silja Malhosen, Eevi Pajalan ja Pinja Peipon kanssa. Lounaalla on kuulemma käyty ”tiukkaa vaalitaktista keskustelua”.

Erityistä inhoa nuorissa naisissa herättää perussuomalaisten vaalikampanja, joka on heidän mukaansa ”todella mauton”.

Esiin kaivetaan kännykät ja Instagram.

Perussuomalaisten mainoksessa lukee Itä-Helsinki. Kuin ulkomaille menisi? Laura Jokelan (ps) kampanjakuvassa on toisella puolella hän – vaalea nainen –, jonka vasen puoli kasvoista näkyy kokonaan; oikeasta puolesta taas näkyvät vain silmät – loput ovat niqab-kaavun alla.

Naiset puistelevat päätään.

Yliopistolla moni opiskelija tuntuu ajattelevan vasemmistolaisesti eikä se varsinaisesti ole yllätys.

Edellisissä ylioppilaskunnan vaaleissa Helsingissä vaalivoiton nappasi sitoutumaton vasemmisto. Kaikkiaan Suomen nuorison suosikkipuolue vaikuttaa kuitenkin olevan perussuomalaiset. Tämä selvisi HS-gallupista, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa äänestävien kantoja.

Kaveriporukasta Malhonen ja Peippo kertovat nähneensä töissään sekä ala- että yläasteella pandemian vaikutuksia. He puhuvat lasten ja nuorten kehityksen pysähtymisestä, luokkahuoneeseen ja koulun arkeen sopeutumattomuudesta sekä siitä, miten jo ennestään huonosti voineet voivat pitkän koronaeristyksen vuoksi entistä huonommin.

”Koronapandemia kiihdytti nuorten kuplivaa mielenterveyskriisiä. Aiomme äänestää meidän opiskelijoiden, mutta myös luokkahuoneissa kohtaamiemme oppilaiden puolesta”, Peltonen sanoo.

Taloustiedettä Helsingin yliopistolla opiskeleva Olivia Paihonen, 19, sanoo ympäristön ja kestävän kehityksen olevan hänelle tärkeimpiä vaaliteemoja. Kauppatieteiden opiskelija Joona Niinimäelle, 19, tärkeimpiä teemoja ovat koulutus ja talous.

22-vuotias Milja Jokela saapuu HYY:n teltalle hummuksella sivelty ruisleipä kädessään. Jokela ja hänen ystävänsä Delfin Idänpään-Heikkilä, 24, opiskelevat valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhteiskunnallisen muutoksen ohjelmassa.

Kun kysyy, mitkä teemat ovat heille vaaleissa tärkeimmät, vastauksena tulee pitkä lista:

Ilmasto. Koulutus. Translaki. Saamelaiskäräjälaki. Talouspolitiikka. Maahanmuuttopolitiikka. Suomen rajahallintopolitiikka. Oikeiston estäminen.

”Suomeen päästetään niin vähän maahanmuuttajia, ettei meidän talouspolitiikka ole millään tavalla kestävällä tasolla”, Idänpään-Heikkilä sanoo.

Hänellä on myös opiskelijoiden tilanteesta paljon sanottavaa.

”Opinnoista pitäisi tehdä sellaiset, että oikeasti opitaan eikä vain suoriteta. Opiskelijat on palaneet ihan pohjaan.”

”Elämme köyhyysrajalla ja samalla oikeistopuolueet haluavat, että eläisimme velaksi. Mutta velaksi eläminen on todella vastuutonta.”

Delfin Idänpään-Heikkilä, 24, sanoo opiskelijoiden elävän köyhyysrajalla.

Idänpään-Heikkilä ihmettelee, missä välissä opiskelijat ehtivät tehdä töitä rahaa ansaitakseen.

”Meillä on luennoilla läsnäolopakko. Opiskelutahdinkin pitää olla kova, että ylipäätään saa opintorahaa. Ja töitä on nyt niukasti tarjolla.”

Arki on hänen mukaansa myös opiskelijoille esimerkiksi inflaation vuoksi paljon kalliimpaa. Opiskelijoiden rahatilanteet voivat lisäksi erota toisistaan huomattavasti.

”Rahatilanne on aika paljon parempi, jos asuu opiskeluajan jossain mummon omistamassa kämpässä.”

Räntävihma muuttuu vähitellen yltyväksi sateeksi. Aukio alkaa tyhjentyä nopeasti, eivätkä opiskelijat pysähdy teltoille.

Kokoomuksen Elina Valtonen kävelee ohi. Puolueen vaaliteltalla makkarat sihisevät grillissä ja kauramaidot kutsuvat kahvinjuojia.

Ennen toimitukseen palaamista kokoomukselle löytyy kannattajakin. Kauppatieteiden opiskelija Johannes, 24, ilmoittaa ykskantaan aikovansa äänestää ruiskukan puoluetta.

”Minulle tärkeää on tulevaisuus.”

Mitä se tarkoittaa?

”Uskottavaa taloutta”, hän sanoo ja ilmoittaa, ettei halua kuvaan.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) vaaliteltalla paikalla oli Irja Vaateri, joka vastaa HYY:llä sosiaalipoliittisista asioista.