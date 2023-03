Makeis-, leipomo- ja elintarvikejätti Fazer Group jatkoi kahvilabisneksen laajentamistaan avaamalla jälki-korona-aikana kolme uutta Fazer Café -kahvilaa Kamppiin Töölöön.

Yksi perinteikkäimmistä helsinkiläisistä kahvilabrändeistä, Fazer Café eli helsinkiläisittäin Fasu on melko yllättäen lähtenyt näkyvästi laajentamaan kahvilaverkostoaan Helsingin keskustassa.

Fazerin uusia kahviloita ilmestyi viime vuonna Bulevardille ja Annankadulle Kampissa sekä Runeberginkadulle Töölössä.

Fazer on avannut vuodesta 2019 lähtien yhdeksän uutta Fazer Caféta. Niitä on nyt pääkaupunkiseudulla 18, joista 15 Helsingissä, kaksi Espoossa sekä Fazerilan edustuskahvio Vantaalla. Lisäksi Tampereella ja Turussa on Fazer Cafét.

”Avaamme kahviloita yksi kerrallaan. Etsimme koko ajan uusia vapaita liikepaikkoja”, Miika Kostilainen kertoo. Hän kahviloiden taustayhtiön Fazer Retail Finlandin toimitusjohtaja.

Kluuvikadun Fasun kuuluisan kupolin alla vuonna 1975.

Kahvilaketjun lippulaiva on tietysti Kluuvikatu 3:ssa sijaitseva klassikko. Sen nykyinen moderni miljöö pohjaa vuonna 1891 kadulla avatun Karl Fazerin ranskalais-venäläisen konditorian perinnölle.

Uusien kahviloiden brändi on Kluuvikadun toimipisteeseen verrattuna jokapäiväisempi:

”Tänä aikana, kun käytettävää rahaa on vähän, ihmiset hakevat pieniä elämyksiä kodin ulkopuolella. Kahvila on moneen muuhun elämykseen verrattuna helppo ja kohtuuhintainen paikka mennä”, Kostilainen sanoo.

Kuluttajien tarpeet ovat Kostilaisen mukaan erilaistuneet. Kahvilaan tullaan läppäri kainalossa tekemään töitä, syömään lounasta työpoppoolla, noukkimaan take-away-ateria ja tietysti nauttimaan ystävän kanssa kupponen kuumaa ja leipä tai leivonnainen.

Fazer-konserni myi etenkin henkilöstöravintoloita operoineen Fazer Food Services -ruokailupalvelunsa monikansalliselle Compass Group PLC -jätille 475 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Kahvilaketjun laajentaminen entisestään alkoi samoihin aikoihin. Kostiainen sanoo kuitenkin, ettei jättikaupalla ja kahviloihin suuntautumisella ole yhteyttä. Ravitsemusalalla on myös yleistä, että jokin toimija ostaa toisen ketjun toimitilat, toiminnan ja kenties tuotteenkin.

Fazer on Kostilaisen mukaan liikkeellä toisenlaisin askelin: ”Fazerilla on ollut kahvilatoimintaa koko historiansa ajan. Nykyinen Fazer Café -konsepti lanseerattiin vuonna 2015, jonka jälkeen olemme avanneet uusia kahviloita samalla konseptilla.”

Uudet kahvilat ovat Kostilaisen mukaan saaneet erittäin hyvän vastaanoton, mikä on rohkaissut kasvuun entisestään.

Asialla ei ole ollut vain Fazer. Palaamatta sen kauemmas kuin 1990-luvulle kahviloita oli Helsingissäkin melko vaikea löytää. Vuosikymmenen alkuvuosina kun esimerkiksi kivijalkojen pankkikonttorit tyhjenivät, tilalle tuli mies ja hana -baareja.

Vuonna 1990 Helsingin Sanomien kulttuurihenkinen, jo edesmennyt ruokatoimittaja Juha Tanttu kysyi, missä viipyvät kahvilat, joita ennen oli ollut:

Helsingissä ei ole pitkään aikaan uskottu kahviloihin. Ei ole Mokka-Mökkejä tai Nisseneitä, ei Primulan yläkertaa. Missä ovat mainiot Colombiat, etenkin Aleksin?

Lue lisää: 99 vuotta sitten Karl Fazer avasi Kluuvikadun kulmassa 'Ranskalais-Venäläisen Konditorian'

Kahviloiden nousukausi alkoi pääkaupunkiseudulla kuitenkin toden teolla 2000-luvun ensimmäisellä kymmenluvulla ja sen jälkeen: Esimerkiksi yksi Fazerin kilpailijoista, Espresso House -ketju lähti silloin nopeaan kasvuun. Yhtiöllä oli vuonna 2015 kaksi kahvilaa, Helsingissä ja Espoossa.

Nyt Expresso House on 74:n toimipisteen ketju, jolla on Helsingissä 22 kahvilaa, Espoossa seitsemän ja Vantaalla kuusi.

Fazer sijoitti viime vuonna Bulevardille avaamansa kahvilan aivan toisen helsinkiläisen klassikon, Ekbergin kahvilan ja konditorian viereen. Fredrik Edvard Ekberg perusti kahvilan alun perin Kruununhakaan vuonna 1852 eli noin 40 vuotta ennen Kluuvikadun Fazeria.

Vuonna 1915 Ekbergin kahvila muutti nykyiselle paikalleen perheen Bulevardille rakennuttamaan taloon.

Oliko Ekbergin viereen asettuminen jonkinlainen provokaatio, toimitusjohtaja Miika Kostilainen?

Fazer Café Bulevardi avattiin toukokuussa 2022 Bulevardi 7:ään Kampissa, aivan helsinkiläisklassikko Ekbergin viereen.

”Bulevardin kahvilapaikan taustalla ei ollut Ekbergin sijainti. Kahvilat ja ravintolat keskittyvät yhä enemmän samoihin ryhmittymiin, joka nostaa alueen kiinnostavuutta ja tuo ihmisvirran mukana asiakkaita kaikille toimijoille”, Kostiainen sanoo.

”Palveluiden lisääntyminen alueella siis parantaa useamman toimijan menestymisen mahdollisuuksia.”

Myös koronapandemia on vaikuttanut uusien toimipisteiden sijainteihin. Sen myötä Fazer arvioi Kostilaisen mukaan laajenemisen suuntaa uudelleen.

”Avasimme kahviloita painottaen asuinalueita, koska ihmiset liikkuivat ydinkeskustan sijasta enemmän kotikulmillaan.”

Palataanpa vielä ruokatoimittaja Juha Tantun osin nostalgiseen mutta myös eteenpäin katsovaan kahvilakirjoitukseen vuodelta 1990. Ehkä Tanttu olisi iloinen nykykehityksestä.

”Millainen tulee Fasun seuraavasta vaiheesta? Fazeria olisi helppo neuvoa – tehkää siitä sellainen kuin helsinkiläiset haluavat – mutta todennäköisesti helsinkiläiset eivät osaa eritellä toiveitaan. Eikä kahvilasta voi koskaan etukäteen tehdä ’suosittua’. Se alkaa elää omaa elämäänsä, sitten kun alkaa.”