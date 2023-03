Lähes vuoden päivät tyhjillään ollut liiketila täyttyi ruuasta ja erilaisista suomalaista, eurooppalaisista ja itämaisista keittiön raaka-aineista.

HelsingISSÄ Kontulan ostoskeskuksella sijainneen Kivan Kaupan liiketilaan avautuu uusi liike, etnis-eurooppalais-kotimainen ruokakauppa.

Vajaa vuosi sitten Kontulassa surtiin markettien kainalossa ostoskeskuksessa pitkään pinnistelleen Kivan Kaupan lopettamista. Eija ja Reijo Lindrothin kaupassa myytiin muun muassa kodintarvikkeita, kosmetiikkaa, koriste-esineitä ja lahjatavaraa.

Lue lisää: Rakastettu kivijalkaliike sulki ovensa Kontulassa – myymälä sinnitteli 30 vuotta modernien kauppaketjujen keskellä: ”Kyyneleet tulee”

Nyt samaan liiketilaan on avautunut Global Food Mart, jonka omistaja, kauppias Kumar Chygani sampp, että avajaisten jälkeen on ollut pirteä asiakasvirta.

”Asiakkaita on ollut valtavasti. Kaikki toivottavat onnea, ja sanovat, että älä lähde pois, toivottavasti menestyt”, Chygani sanoo HS:lle.

Ehkä pysyvyyden toivottelun taustalla on se, että liiketila oli Lindrothien lähdön jälkeen tyhjillään vuoden päivät. Tyhjät liikehuoneistot eivät kohota yleistä mielialaa, ja sekin on jo voitto, ettei lopettaneen kaupan tilaan muuta se tavanomainen: mies ja hana.

Kumar Chygani kertoo kaupan keskittyvän keittiön raaka-aineiden ja muun ruuan tarjontaan. Global Food Martin taustayhtiön KC Impex oy:n kotisivulla kerrotaan, että kauppahuone sekä tuo että vie artikkeleita Suomeen ja Suomesta.

Yrityksellä on suoran tuonnin sekä viennin verkosto, joka ulottuu Afrikasta ja Yhdistyneistä Arabiemiraateista toimivien yhteistyökumppaneiden kautta esimeriksi Etelä-Koreaan, Thaimaahan, Kiinaan, Intiaan ja Länsi-Afrikan kehittyville ja kasvaville markkinoille.

”Keskitymme myös myymään ja viemään verkostomme kautta korkealaatuisia suomalaisia ruuan raaka-aineita ja ruokatuotteita”, Chygani sanoo.

Global Food Mart on jo ehditty noteerata myös Facebookin Kontula-ryhmässä:

”Tyhjillään olleet Kiva Kaupan tilatkin on saaneet sitten uuden omistajan, kun tiloihin on avattu itämaisen ruuan myymälä”, eräs ryhmän jäsen päivitti huomionsa ostoskeskuksen uudesta tulokkaasta ryhmään.

Toinen kommentoi perään: ”Hyvä valikoima jo nyt erilaisia aasialaisia ja intialaisia tuotteita ja mukava myyjä (omistaja?) kassalla. Sanoi että aikoo pian laajentaa valikoimaa tuoreilla kasviksilla ja pakasteilla.”

Eivät Suomesta katsoen kaukaiset kulttuurit enää uutta Kontulassa sen enempää kuin muuallakaan Suomessa ole. Vuosi sitten HS:n jutussa kauppias Reijo Lindroth tunnusti, ettei ollut kauppiaana aivan pysynyt maahanmuuton kyydissä.

Pariskunta ei ymmärtänyt kaikkia maahanmuuttajien tarpeita, vaikka yritys luoda uusia asiakassuhteita oli kova, jutussa kerrottiin.

Osuva kuvaus pääkaupunkiseudun kulttuurisesta nykykirjosta oli Reijo Lindrothin toteamus: ”Tällä alueella puhutaan 50 eri kieltä, ja vaimo on opiskellut sanomaan päivää ja kiitos 44 kielellä.”

Ehkä yksi iso tekijä siinä, että uudelta kauppiaalta toivotaan pysyvyyttä, liittyy siihen, että alueen suunnittelu on jatkunut pitkään ja se on ajoittain ollut myös paikallisten mielissä melkoisessa turbulenssissa.

Päättäjien suunnitelmat eivät välttämättä ole tavoittaneet kontulalaisia, ja suunnitelmien yllä on leijunut epävarmuuden pilvi. Kysymys on kuulunut: mikä ja millainen on Kontulan ostoskeskuksen ja sen ympäristön tulevaisuus.

Jääkö vuonna 1967 valmistunut Suomen suurin kattamaton ostoskeskus edes ollenkaan olemaan suurten remonttien jälkeen. Jos yrittäjä investoi liiketilaan, häntä varmaankin kiinnostaa, kuinka kauan hän saa paikassa yrittää.

HS kertoi Kontulaa koskevista valtavista suunnitelmista kolmisen vuotta sitten.

Lue lisää: Viidestä kilpailijasta osa purkaisi ostoskeskuksen

Lue lisää: Helsinki suunnittelee Kontulaan isoa muutosta