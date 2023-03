Nuorten ääni -toimitus teki listan kysymyksistä, jotka se olisi valinnut HS:n vaalikoneeseen.

Kirjoittajat kuuluvat Helsingin kaupungin Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

Nuorten Ääni -toimitus selvitti, kuinka nuoret on huomioitu suurten medioiden vaalikoneiden kysymyksissä ja niiden suunnittelussa. Mukana vertailussa olivat Ylen, Helsingin Sanomien ja MTV:n vaalikoneet.

Vertailun perusteella vaalikoneissa on eroja nuoria koskevissa kysymyksissä ja niiden määrässä. Laajimmin nuorisoa käsittelee Ylen vaalikone, jossa on mukana aiheita koulutuksesta nuorten mielenterveyspalveluihin.

Myös nuoria huolestuttavaa ilmastoteemaa on Ylen vaalikoneessa käsitelty laajimmin. Heikoimmin nuorten näkökulma toteutui Helsingin Sanomien vaalikoneessa, jonka lapsia ja nuoria koskevat kysymykset painottuivat rangaistuksiin ja kurinpitoon.

Ylen vaalikoneessa oli 30 kysymystä, joista neljä kysymystä liittyy nuoriin. Ylen vaalikoneen vastaava verkkotuottaja Ville Laakso sanoo toivovansa, että nuoria on huomioitu tarpeeksi koneessa.

”Olemme ihan tietoisesti yrittäneet huomioida heitä, ettei ainakaan meidän toimestamme äänestysprosentti laskisi.”

Ylen vaalikoneessa on nuoria koskien seuraavat väittämät:

”Liikuntaa on lisättävä peruskoulussa, vaikka muiden oppiaineiden kustannuksella.”

”Korkeakouluissa on otettava käyttöön lukukausimaksut myös suomalaisille opiskelijoille.”

”Ruotsin kielen opiskelu on muutettava vapaaehtoiseksi kaikilla koulutusasteilla.”

”Terapian tulee olla maksutonta alle 30-vuotiaille.”

MTV:n vaalikoneen 35 kysymyksestä viisi liittyy nuoriin. MTV:n nuorisokysymykset sivuavat samoja aiheita kuin Yle:n vaalikone: koulutusta ja mielenterveyttä. Lisäksi kysytään älylaitteista, perhetuista sekä katu- ja jengirikollisuudesta.

”Emme erityisesti ajatelleet nuoria, kun teimme vaalikonetta. Halusimme tehdä koneen, joka on mahdollisimman kattava teemoiltaan, ja jossa olisi yhteiskunnallisesti relevantteja kysymyksiä. Sellaisia, joista kansanedustajat joutuvat päättämään”, MTV:n päätoimittaja Ilkka Ahtiainen sanoo.

Ahtiainen kertoo olevansa avoin perusteluille ja ideoille, miten esimerkiksi tulevaan presidentinvaalien koneeseen saataisiin lisää nuoriin liittyviä kysymyksiä. Ahtiainen huojentuu kuullessaan muiden mediatalojen tason analyysissämme.

“Ei ainakaan erotuta nuorten näkökulmasta kielteisessä valossa.”

MTV:n vaalikoneen nuoriin liittyvät väittämät:

”Korkeakouluilla tulisi olla oikeus periä maksuja toista samantasoista tutkintoa suorittavilta opiskelijoilta.”

”Koulutuksesta ja opetuksesta ei pidä leikata lainkaan alkavalla vaalikaudella.”

”Älylaitteiden liiallinen käyttö arjessa on yksi keskeisimpiä syitä suomalaislasten ja -nuorten oppimistulosten heikentymiseen.”

”Nuorten mielenterveyspalveluihin on osoitettava nykyistä enemmän rahaa, vaikka kaikesta muusta jouduttaisiinkin säästämään.”

”Syntyvyyden nostamiseksi lapsilisiä ja muita perheille suunnattuja tukia pitäisi korottaa tuntuvasti.”

Vähiten nuoriin liittyviä kysymyksiä on Helsingin Sanomien vaalikoneessa. HS kysyy yhden kysymyksen koulutuksesta, yhden nuorisorikollisuudesta ja yhden lasten kurittamisesta.

Helsingin Sanomien vaalikoneen nuoria koskevat väittämät:

”Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.”

”Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.”

”Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.”

”Jokaisella nuorella on oma mielipide siitä, että onko häntä huomioitu tarpeeksi koneessa”, sanoo HS:n vaalikoneen tuottaja Juho Salminen.

Salminen painottaa, että koneessa on teemoja, kuten ilmastonmuutos ja talous, jotka vaikuttavat ihan kaikkiin suomalaisiin. Hänen mukaansa se, miten taloutta hoidetaan, vaikuttaa myös koulutukseen.

”Ajattelenkin nuorisotematiikan vähän laajemmin kuin mitä te olitte ajatelleet – ajattelutavan ero näkyy tässä", Salminen sanoo.

Salmisen mukaan on selvää, ettei kysymysjoukko voi millään kattaa kaikkia asioita. Aina joutuu raa’asti rajaamaan jotakin ulkopuolelle. Yksi keskeinen rajauskriteeri on se, että asia on ollut tärkeä julkisessa keskustelussa vaalien kannalta.

”Olisi kyllä kiinnostavaa nähdä, jos joku tekisi journalistisista lähtökohdista nuorten koneen, että mitä siinä olisi painotettu.”

Juuri nuorten oman vaalikoneen Nuorten ääni -toimitus halusi tehdä. Ajatus heräsi kuitenkin niin myöhään, ettei oikean vaalikoneen toteuttaminen eduskuntavaaleja varten enää onnistunut. Sen sijaan Nuorten ääni päätti luoda vaihtoehtoisen kysymyspatteriston HS:n vaalikoneessa julkaistuille kysymyksille.

Aluksi toimituksen kesken äänestettiin aihealueet, joiden pohjalta luotiin uusia kysymyksiä vaalikoneeseen. Sen jälkeen ne sovitettiin HS:n vaalikoneen kysymyksiin. Tässä vaiheessa osa HS:n vaalikoneen kysymyksistä pudotettiin pois.

Koneeseen haluttiin saada mukaan mahdollisimman tasapainoinen kysymyspatteristo, joka käsittelisi laajasti eri aiheita unohtamatta nuoria.

Kun puhutaan tulevaisuudesta, Nuorten ääni -toimituksen mielestä nuorten elämää koskevien kysymysten tulisi saada nykyistä suurempi painoarvo vaalikoneissa.

Toimitus lisäsi omaan kysymyslistaansa mukaan myös kulttuuriaiheisen kysymyksen, joka oli jäänyt uupumaan kaikista vertailussa olleista vaalikoneista.

Nämä kysymykset HS:n vaalikoneessa olisi ollut, jos Nuorten ääni -toimitus olisi saanut tehdä valinnat: