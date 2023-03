Kauppakeskus Hertsin leikkipaikka suljettiin jatkuvien ongelmien vuoksi.

Kauppakeskus Hertsin leikkipaikka on nyt suljettu.

Kauppakeskus Hertsin leikkipaikka suljettiin Helsingin Herttoniemessä. Lappu ovella kertoo sulun syyksi jatkuvan häiriön, ilkivallan ja sotkemisen.

”Tämä oli kurja päätös”, sanoo kauppakeskuspäällikkö Hanna Feodorov.

Ongelmia on ollut Feodorovin mukaan jo syksystä lähtien. Leikkipaikan kalusteita on paiskottu ympäriinsä, sotkettu ja hajotettu. Leikkipaikalla on näkynyt myös jo selvästi leikki-iän ohittaneita nuoria.

Suurin ongelma oli silti vanhempien käytös, Feodorov sanoo.

”Aikuiset ihmiset jättivät lapsensa sinne yksin.”

Leikkipaikan tarkoituksena oli, että vanhemmat voisivat leikkiä siellä lastensa kanssa. Liian moni vanhempi toi kuitenkin lapsensa leikkipaikalle ja lähti sitten itse ostoksille.

Tilassa ei ole valvontaa, eivätkä esimerkiksi järjestyksenvalvojat voi vahtia leikkijöitä.

Feodorov painottaa, ettei sulkupäätöstä tehty kevyin perustein. Aluksi kauppakeskus yritti ratkaista ongelmaa tiedottamalla. Ohjeita jaettiin muun muassa nettisivuilla sekä lapuilla tilan ovella ja seinillä.

Lopulta leikkipaikka oli kuitenkin pakko sulkea. Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole leikkipaikan siirtoa tai muuta järjestelyä.