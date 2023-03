Keskustakirjasto Oodissa äänestettiin vilkkaasti viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä.

Tiistaina iltapäivällä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä on käsillä viimeiset tunnit. Pian vaaliuurnat suljetaan odottamaan varsinaista vaalipäivää.

Keskustakirjasto Oodin äänestyspaikalla on maltillinen, noin kolmenkymmenen hengen jono. Jonossa näkyy kaikenikäisiä ihmisiä, joskin toimittajan ja kuvaajan pikaisen visiitin aikana eläkeläisiä näkyy vähiten.

Tiistai-iltapäivään mennessä yli 1,5 miljoonaa ihmistä on äänestänyt ennakkoon. Tämä on 36,1 prosenttia äänioikeutetuista. Luku tuskin muuttuu kovin radikaalisti, sillä ennakkoäänestysaikaa on jäljellä vain nelisen tuntia.

Se, keitä ennakkoäänestäjät ovat äänestäneet selviää sunnuntaina. HS:n tiistaisen gallupin mukaan kamppailu ykköspaikasta on kovaa, sillä perussuomalaiset ja Sdp ovat aivan kokoomuksen kannoilla. Kummankin kannatus on 19,2 prosenttia, eli ero kokoomukseen on enää 0,6 prosenttiyksikköä.

Äänestäjät jonottivat uurnille keskustakirjasto Oodissa viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä.

Ennakkoäänestäjien käyttäytymiseen tiukka kisa ei tunnu vaikuttavan. Suurin osa Oodissa haastatelluista on valinnut puolueen ja ehdokkaan jo etukäteen, eivätkä siihen vaikuta kannatusmittaukset.

Kukaan ei myöskään myönnä taktikoineensa eli äänestäneensä jotakin puoluetta siksi, ettei toinen pääsisi valtaan.

Lue lisää: ”Täytyy ehkä äänestää demareita” – Yliopiston vaali­teltalla nuoret pohtivat taktista äänestämistä

Ensimmäistä kertaa äänestämässä olevalle Leevi Hyytiselle puolueen valinta oli itsestäänselvä: Hyytinen on kokoomuksen nuorisojärjestön jäsen. Ehdokkaan valinnassa hän käytti apuna useita eri vaalikoneita.

”Niistä tuli eriäviä tuloksia, mutta yksi ehdokas nousi kaikissa kärkeen, joten valitsin hänet.”

Leevi Hyytinen pääsi ensimmäistä kertaa äänestämään eduskuntavaaleissa. Puolueen valinta oli helppo, sillä Hyytinen on itsekin poliittisesti aktiivinen.

Toista kertaa vaaliuurnilla oleva Kiia-Maria Piispa kertoo, että hänellä ei ole vakiopuoluetta, jota hän ehdottomasti haluaisi äänestää. Tällä kertaa samanlaiset arvot jakava ehdokas löytyi vaalikoneen avustuksella.

Piispa päätti, ettei taktikoi äänestämisessään, vaan äänestää sitä ehdokasta joka sopivimmalta tuntuu. Jos oma puolue ei ole voittajien joukossa, sitten se ei ole.

”Kansa äänestää ja se on sitten se tulos.”

Kiia-Maria Piispa päätti, ettei aio taktikoida, vaan äänestää sitä ehdokasta, jota haluaa.

Jussi Tuohi kuuluu niihin äänestäjiin, joilla takana on jo lukuisia eduskuntavaali­äänestyksiä. Tuohi valitsi tällä kertaa saman puolueen ja saman ehdokkaan kuin aiemminkin, ”vanhasta tottumuksesta”.

”Olen äänestänyt 20 vuotta samaa ehdokasta. Ehkä nyt olisi aika vaihtaa. Ehkä sitten seuraavissa vaaleissa.”

Jussi Tuohi päätti äänestää samaa ehdokasta kuin aiemminkin.

Helsinkiläiset Reetta Vanhanen ja Pirjo Kosonen sen sijaan päättivät vaihtaa vakiopuoluetta jo näissä vaaleissa.

”Minun päätökseni vaihtaa puoluetta vaikutti muun muassa kansainvälisyys. Mielestäni eristyneisyys on Suomelle huonoksi. Elämme globaalissa maailmassa”, sanoo Reetta Vanhanen.

Reetta Vanhanen ja Pirjo Kosonen päättivät molemmat äänestää tällä kertaa eri puoluetta kuin ovat aiemmin äänestäneet.

Pirjo Kosonen vaihtoi puoluetta, koska on pettynyt kolmen suurimman puolueen politiikkaan.

”Olemme Suomessa tyhmiä, kun emme lähde barrikadeille, vaan tyydymme vallankäyttäjien päätöksiin nöyrästi.”

Vaikka äänestyspäätös puolueesta oli selvä, oli uuden ehdokkaan valinta Kososelle vaikeaa.

”Mietin sitä viimeiseen hetkeen asti, vielä kopissakin.”