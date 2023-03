Helsinki Ink -tatuointitapahtuma tarjoaa tatuointien lisäksi kurkistuksen Uuden-Seelannin māorien kulttuuriin.

Helsinkiin saapuu viikonloppuna joukko tatuoivia mãoreja Uudesta-Seelannista.

Tatuointitaiteilijat tulevat kaupungissa järjestettävän tatuointitapahtuma Helsinki Inkin vieraaksi. Kyseessä on pohjoismaiden suurin tatuointitapahtuma.

Mãoritaiteilijat tekevät messuilla esimerkiksi tikulla rummuttamalla valmistuvia tatuointeja polynesialaiseen tyyliin.

Helsinki ink järjestetään viikonloppuna jo 28. kerran. Mukana on lukuisten suomalaisten taitajien lisäksi sata ulkomaalaista tatuointiartistia kilpailemassa useissa eri kategorioissa. Päivittäin ohjelmassa ovat Best of the day -tatuoinnin sekä eri tyylisuuntausten parhaimmiston valinta.

”Tatuointiala on viimeisten vuosien aikana pirstaloitunut, päällekkäisiä tyylejä on useita ja muodissa olevat tyylit vaihtuvat todella nopeasti”, kertoo tapahtuman koordinaattori Kimmo Rosti.

Rosti on itse kansainvälisestikin tunnettu tatuointitaiteilija.

Rostin mukaan asiakkaista on naisia nykyään noin 70 prosenttia. Naiset suosivat useimmiten pieniä, korumaisia tatuointeja.

Rosti kertoo, että uusi kynämallitekniikkaa mahdollistaa sirojen, teräväpiirtoisten tatuointien teon.

”Asiakkaat kokevat, että tatuointi on kuin henkilökohtainen koru, osa kauneudenhoitoa.”

Miehet suosivat puolestaan isompia, kokonaisvaltaisesti tehtyjä tatuointikokonaisuuksia.

”Aiemmin saatettiin ottaa esimerkiksi käsivarteen yksittäisiä tatuointeja sinne tänne. Nykyisin tatuoidaan koko käsivarsi kerralla. Tatuoinneista suunnitellaan kerralla tyylikäs, taiteellinen kokonaisuus”

Tatuointiala on Rostin mukaan kokenut suuren murroksen viimeisten vuosikymmenten aikana.

Oudoksutusta alakulttuurista on tullut hyväksytty kuvataiteen muoto. Kun ensimmäiset tatuointistudiot ilmestyivät Helsinkiin 1980-luvulla, pidettiin tatuointeja vielä hämäräperäisinä, melkein kiellettyinä.

Tatuointien suosio on siitä kasvanut räjähdysmäisesti. Myös tatuoinnit ovat monipuolistuneet ja uudistuneet nopeasti uusien tekniikoiden ja materiaalien myötä.

Tatuointitapahtuma on auki perjantaista sunnuntaihin Kaapelitehtaalla.