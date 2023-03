Yliopisto-lehden päätoimittaja Marja Pemberton kertoo ymmärtävänsä vanhoja ihmisiä, jotka yrittävät pysyä maailmassa mukana ilman kaikkialla vaadittavia digitaitoja.

Kun Yliopisto-lehden päätoimittaja Marja Pemberton tuli työhuoneeseensa viime viikon perjantaina, hänen pöydälleen oli ilmestynyt siloinen valkoinen kirjekuori.

Sellainen, jollaisia ei enää juuri näe. Pienempi ja erimuotoinen kuin Kelasta saapuvat kuivan viralliset päätöskirjeet ja laskut. Ikkunaton ja salaperäinen. Orvokkipostimerkki oikeassa yläkulmassa ja toimituksen osoite kirjoitettu käsin.

Pemberton avasi kirjeen.

Siellä, kahden vaaleanpunaisen kovikepahvin välissä, oli kaksi seteliä: kymppi ja vitonen. Sekä nimi, osoite ja pieni kirjelappu: ”Tilaan Yliopisto-lehden tarjoushintaan”

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston julkaisema tiedelehti, joka on ilmestynyt jo 70 vuotta. Lehteä on jaossa yliopiston kampuksilla, mutta sitä voi myös tilata kotiin.

Pemberton sanoo, että kirje lämmitti kovasti hänen sydäntään.

”Se oli todella ihanaa ja riemastuttavaa. Jokainen tilaus on arvokas. Nykyään oletetaan, että kaikki hoituu digitaalisesti. Mutta monilla vanhemmilla ihmisillä ei ole tietokonetta tai tarvittavia digitaitoja tilauksen tekemiseen netissä.”

Pemberton korostaa, että kirjeitse tullut tilaus hoidetaan ehdottomasti kuntoon. Tosin hän ei ole vielä varma, miten.

”Yleensä nämä menevät tilaajapalvelun kautta. Varmaan laitan rahat itse yliopiston tilille. Eihän tämä mitään kovin tuottoisaa toimintaa ole”, hän sanoo ja naurahtaa.

Pemberton kertoo, että vaikka hän aikoo hoitaa tilauksen kuntoon, pääkaupunkiseudulla asuva tilaaja ei ehdi lehden seuraavan numeron jakeluun mukaan.

”Aion lähettää sen hänelle kirjekuoressa. Ja liittää mukaan pienen kirjelappusen jossa kerron, että tilaus on nyt kunnossa ja tässä lehti, joka jäi siitä uupumaan.”