Millaista on opiskelijan köyhyys? Vastaa HS:n kyselyyn

Yliopistokirjeenvaihtaja kerää opiskelijoiden kokemuksia nykyisen taloustilanteen vaikutuksesta arkeen ja hyvinvointiin.

Köyhyys on puhuttanut laajasti viime päivinä. Asumiskulujen kasvu, inflaatio ja energian noussut hinta on yhdistelmä, joka on pudottanut monia etenkin pääkaupunkiseudulla äkilliseen talouskurimukseen.

HS on käsitellyt jutuissaan taloustilanteen vaikutusta esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden, yksin asuvien, duunareiden ja ylemmän keskiluokan elämään.

Nyt yliopistokirjeenvaihtaja haluaa kuulla, millaista on opiskelijan köyhyys. Miten arki on muuttunut? Millaisia valintoja arjessa täytyy tehdä? Miten taloustilanne näkyy opiskeluissa ja hyvinvoinnissa?

Vastaa alla olevaan kyselyyn! Vastauksia voidaan käyttää osana aiheesta kirjoitettavaa artikkelia.