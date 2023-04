K-Marketeista yksi on Töölön kisahallia vastapäätä, yksi Eino Leinon kadulla ja yksi Töölön kirjastoa vastapäätä. Kauppoja pyörittää sama kauppias.

Helsingin Taka-Töölössä liikkuva saattaa kiinnittää huomiota K-Marketien keskittymään. K-Marketeja on pienellä alueella kolme: yksi Töölön kirjastoa vastapäätä, yksi Eino Leinon kadulla ja yksi Töölön kisahallia vastapäätä.

Kisahallin K-marketista on matkaa jalan noin 400 metriä Töölön kirjastoa vastapäätä olevaan K-marketiin. Eino Leinon kadun K-Market sijoittuu matkan varrelle Kisahallin K-Marketin ja Töölön kirjastoa vastapäätä olevan K-Marketin väliin.

Kauppoja pyörittää sama kauppias, Lauri Zittling.

Voiko kolmen vierekkäisen K-Marketin pyörittäminen olla kannattavaa? Zittling vakuuttaa näin olevan.

Annetaanpa kauppiaan perustella tarkemmin.

Zittling sanoo K-Marketien tuotevalikoiman eroavan jonkin verran.

”Kisahallin myymälässä on pienin valikoima, siellä on paljon take away -tuotteita. Töölön kirjastoa vastapäätä oleva K-Market on puolestaan suurin, siellä myydään esimerkiksi itsepakattua kalaa ja lihaa. Eino Leinon kadun K-Marketissa on herkkukaupan erikoisruokavalikoima.”

Kolmella K-Marketilla on Zittlingin mukaan hieman erilainen asiakaskunta.

”Kisahallia vastapäätä olevassa K-Marketissa käy paljon ohikulkijoita, jotka tulevat alueelle töihin. Myymälässä aamun tunnit ovat kiireisimmät. Kisahallin K-Marketissa on myös vilkasta ennen Olympiastadionilla, Töölön jalkapallostadionilla ja Kisahallissa järjestettäviä tapahtumia.”

Kaksi muuta K-Marketia ovat Zittlingin mukaan puhtaasti alueen asukkaiden kauppoja.

”Töölön kirjastoa vastapäätä olevassa K-Marketissa käy myös opiskelijoita, jotka lukevat Töölön kirjastossa.”

Myös Töölön kirjastoa vastapäätä on K-Market. Kuva: Lasse Kivinen/ HS

Ostoskorin sisältö eroaa myös hieman kolmessa K-Marketissa.

”Töölön kirjastoa vastapäätä oleva K-Market on kaupoista suurin. Siellä ostoskorissa on jokainen komponentti. Eino Leinon kadun myymälässä on myös näin, mutta kaupasta haetaan niin ikään eväitä. Eino Leinon kadun myymälässä on Woltin palvelu, mitä ei ole muissa myymälöissä. Kisahallin K-Marketista tehdään paljon pieniä ostoksia”, Zittling luettelee.

K-Marketien keskittymä Taka-Töölöön syntyi, kun Kesko osti Suomen Lähikaupan vuonna 2016. Tämän jälkeen Suomen Lähikaupan Siwat ja Valintatalot muutettiin K-Marketeiksi. Töölön kirjastoa vastapäätä oleva K-Market oli aikaisemmin Valintatalo, Kisahallin K-Market oli puolestaan aikaisemmin Siwa.

Lauri Zittling aloitti vuonna 2015 uutena avatun K-Market Eino Leinon kadun kauppiaana. Kaikkia kolmea K-Marketia hän on pyörittänyt vuodesta 2017 alkaen.

Zittling kertoo kilpailun ruokakauppojen välillä kiristyneen viime vuosina Töölön alueella.

”Kun tulin Töölöntorin K-Marketiin töihin vuonna 2009, kaupan läheisyydessä oli Alepa. Eino Leinon kadun myymälää ei tuolloin ollut. Vuoden 2009 jälkeen on myös avattu Tullinpuomiin Lidl ja S-market. Kauppoja on tullut lisää, mutta alueen asukasluku on kasvanut vain vähän. Hinta vaikuttaa yhä enemmän kaupan valintaan, sijainti ratkaisee myös.”

