Kun kävelee Helsingin keskustassa Tiedekulmalta kohti Kaisa-kirjastoa, on matkan varrella vaatimattoman näköinen ovi.

Yliopiston Porthania-rakennukseen kuuluvan osoitteen Fabianinkatu 22 D ohittaa kummempia miettimättä, sillä toimistomaisessa lasiovessa ei lue mitään, eikä kyseisessä kohdassa ole muutenkaan mitään kiinnostavaa.

Oven vieressä on kuitenkin pieni näppäimistö, jolla tietäjät saavat oven auki. Sen yläpuolella lukee Unihome.

Mikä se on?

Unihomen toimitusjohtaja Päivi Holmberg saapuu paikalle, avaa oven ja viittoilee sisään.

”Täällä ei ole ollenkaan henkilökuntaa. Varaukset asuntoihin tehdään myyntipalvelumme kautta, ja avain otetaan sitten numerokoodin avulla tuosta lokerosta”, hän kertoo ja näyttää rapun sisällä olevaa harmaata laatikkoa.

Porthanian huoneistojen avaimet otetaan rapun sisällä olevasta laatikosta samaan tapaan kuin Airbnb-majoituksessa.

Sillä majoitustoiminnasta tässä on kysymys: Unihome on Helsingin yliopiston rahastojen ja Aalto yliopiston omistaman Aalto Holdingin ylläpitämä yritys, joka tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista majoitusta Helsingissä ja Espoossa.

Majoitustoimintaa on ollut molemmilla yliopistoilla jo aiemmin, mutta Unihome on yrityksenä perustettu vuonna 2018.

Muuttovalmiita huoneita ja kalustettuja asuntoja on tarjolla neljässä eri kohteessa: täällä Porthaniassa, Töölössä, Pihlajamäessä ja Otaniemessä.

Porthania on majoituskohteena erityisen kiinnostava, sillä vuonna 1957 valmistunut ja 1950-luvun modernismia edustava rakennus sijaitsee ydinkeskustassa ja sen on suunnitellut arkkitehtuurisuuruus Aarne Ervi.

”Pihlajamäessä sijaitseva Unihome students on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille. Muiden kohteiden tarkoitus on palvella erityisesti yliopiston henkilökuntaa ja heidän vieraitaan, esimerkiksi vierailevia luennoitsijoita ja professoreita”, Holmberg selittää.

Käytännössä kuka tahansa voi kuitenkin varata Unihomelta asunnon. Yliopistolaisille hinnat ovat tosin edullisempia sopimushintoja.

Asunnoille vievästä rappukäytävästä avautuu näkymä ulos Fabiankadulle ja Kansalliskirjaston Fabiania-rakennukseen.

Mutta mennäänpä nyt katsomaan asuntoja.

Ahtaudumme Holmbergin ja valokuvaaja Sami Keron kanssa hämmentävään pieneen, vanhaan hissiin. Seitsemännessä kerroksessa heti hissin ulkopuolella vastaan tulee teline, jossa on omat roskapussinsa biojätteille, muoveille ja niin edelleen. Vaikutelma on käytännöllinen.

Valkoisen käytävän varrella on neljä huoneistoa. Yksi niistä on Holmbergin mukaan 32 neliön kokoinen ja muut suurempia, 57 neliön huoneistoja. Kaikkiin kuuluu parveke, ja jokaisen ovessa on liikuttava pieni postilaatikko.

Holmberg avaa käytävällä viimeisenä olevan asunnon oven.

Sisään astuessa tunne on samanlainen kuin ottaisi Porthanian Unicafessa annoksen kalapuikkoja kermaviilikastikkeella, ja lounasseuraksi saapuisi Björn Wahlroos.

Unihomesin toimitusjohtaja Päivi Holmberg asunnon suurella parvekkeella. Alhaalla kiemustelee Fabianinkatu.

Jalkojen alla on vaaleanharmaa muovimatto, ja sisustus tuo koruttomuudessaan muutenkin mieleen enemmän toimiston kuin hotellin.

Tummansinisellä, käytännöllisen karhealla kankaalla verhoillut tuolit ja sohva on Holmbergin mukaan tuotu tänne Porthanian aulasta. Pieni taulu-tv on yksinkertainen, samoin lamput ja pöydät. Ainut design-yksityiskohta on keittiön pöydän yläpuolella oleva suomalaisen Secton valaisin.

Sinänsä moitteeton keittokomero on tyyliltään sellainen, jossa voi kuvitella paistavansa illalla pyttipannua ja ehkä kaatavansa tölkistä appelsiinimehua suoraan suuhun.

Mutta sälekaihtimen raoista kuultaa Tuomiokirkko. Asunnon suurella parvekkeella seisoessa kirkon torni tuntuu olevan niin lähellä, ettei sitä voi lakata tuijottamasta.

Asunnon parvekkeelta on suora näkymä Tuomiokirkolle. Etualalla ovat Fabiania-rakennuksen ja Kansalliskirjaston katot.

Kansalliskirjaston ja muiden alueen yliopistorakennusten katot levittäytyvät silmien tasolla. Kun katsoo parvekkeelta vasemmalle, näkyy Kallion kirkon torni. Horisontissa siintää meri ja Kauppatorin laidalla seisova maailmanpyörä.

Alhaalla olevalta Fabianinkadulta kuuluu autojen vaimea pauhu. Kauempana yliopiston päärakennuksen katolla ryppäänä seisovat remonttimiehet muistuttavat huomioliiveineen keltaista hedelmäterttua.

Linnut kaartelevat taivaalla mustina, ja puiden yhtä mustat oksat harovat niitä kohti.

Kierreportaat johtavat asunnon parvelle, josta löytyy kaksi makuuhuonetta.

Asunnon sisällä veikeät kierreportaat vievät yläkertaan, josta löytyy kaksi hyvänkokoista makuuhuonetta. Toisessa on parivuode ja toisessa yksittäinen sänky.

Suuremman makuuhuoneen ikkunasta näkyy jälleen yksi maamerkki: Rautatieaseman kellotorni.

”Jos ei ole omaa kelloa niin tuosta voi katsoa, että okei, 10.30”, Holmberg sanoo hymähtäen.

Hän kertoo, että asuntojen viikkovuokraan sisältyy siivous ja lakanoiden vaihto. Töölön tornin asunnoissa hintaan sisältyy myös aamiainen.

Porthanian hinnaston suhteen Holmberg on sen sijaan hiukan salaperäinen. Hän ei suostu paljastamaan yliopistolaisten hintoja, koska ne ovat ”luottamuksellisia”. Netistä hintoja ei löydy, sillä varaukset tehdään yhteydenottolomakkeen kautta.

”Kahden makuuhuoneen asunnoissa hintahaitari pyörii Porthaniassa noin 145 euron ja 233 euron välillä per yö, mutta hinta putoaa mikäli majoittuminen kestää minimissään seitsemän yötä”, hän suostuu sanomaan.

Pienemmässä 32 neliön asunnossa hinta per yö pyörii Holmbergin mukaan satasen kieppeillä. Alennusta tulee muutamia kymppejä, jos majoitus kestää minimissään 30 yötä.

Asunnossa on kaksi makuuhuonetta. Kuvassa niistä suurempi.

Asunnon sisustus tuo mieleen toimiston.