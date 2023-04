Voimalaitoksen sulkeminen avasi lopullisesti valtavat mahdollisuudet alueen kaupunkisuunnittelulle.

Helsingin Hanasaaren voimalaitos ajettiin alas lauantaina. Sähkön ja lämmön tuotanto kivihiiltä ja puupellettejä polttamalla päättyi vuotta vaille 50 toimintavuoden jälkeen. Voimala valmistui vuonna 1974.

Mitä voimalarakennuksen ja sitä ympäröivän alueen tulevaisuudelta on lupa odottaa, Helsingin kaupunkiympäristön pormestari Anni Sinnemäki (vihr)?

”Voimalaitosrakennus on tärkeä osa Helsingin rakennusperintöä. Meillä on velvollisuus pyrkiä säilyttämään historiallisia kerrostumia. Pidän siksi tärkeänä, että mahdollisuudet säilyttää rakennuksesta osa tai osia selvitetään huolellisesti”, Sinnemäki sanoi sunnuntaina.

”Rakennus on mielestäni valtavan hieno. Olisi arvokasta, jos sen osia tai hahmoa voidaan säilyttää kaupunkikuvassa. Iso kysymys on myös voimalaitoksen väliaikaiskäyttö. Toivon, että rakennukseen löydettäisiin mielenkiintoista väliaikaista toimintaa.”

Hanasaaren voimalaitoksilla on ollut iso rooli Helsingin teollisessa, ja siis laajemmin kulttuurisessa historiassa. Teollisuustuotannon muutto pois Helsingin kantakaupungista on jatkunut vuosikymmenten ajan, ja se on luonut mahdollisuuksia toisenlaisille toiminnoille ja lähinnä asumiselle.

Hanasaaren voimalaitoksen ympäristöstä ei tarvitse kauas katsoa, kun silmiin avautuvat näkymät Sompasaaren, Verkkosaaren ja Hermanninrannan jo valmiisiin ja vielä rakenteilla oleviin asuinkerrostaloihin. Kansan suussa Sörnäisten osa-alue tunnetaan ehkä parhaiten Kalasatamana.

Samaa kehitystä on odotettavissa myös Hanasaareen. Helsinki julkisti viime syksynä alueen asemakaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Havainnekuvissa on runsaasti asuinrakentamista, joka sijoittuu lähinnä voimalarakennuksesta lounaaseen nykyisen hiilikasan kohdalle.

”Kasan alueella on jo aloitettu kaavoitus. Kaikki on kuitenkin vielä aika alussa. On muistettava, että Hanasaaren alue on kokonaisuudessaan valtava. Ja maaperän kunto on varmaankin monella tapaa pahimmasta päästä”, Sinnemäki uskoo.

”Soveltuvuus asuinalueeksi on tutkittava tarkkaan.”

Itse Hanasaaren nykyisestä voimalarakennuksesta jää lopulta todennäköisesti pystyyn vain kuoret tai osa niistä. Torson tulevaa käyttöä Sinnemäki ei uskalla vielä arvailla. Tekniset tutkimukset ovat vasta meneillään.

Alueelle jää Helsingin energiayhtiön (Helen) toimintoja, suunnitelmissa on muun muassa energiakorttelin rakentaminen, joka olisi eräänlainen Helsingin sähkön- ja lämmönjakelun hermokeskus.

”Energiakortteli on juuri kaavoitettu. Se on energian, siis sähkön ja lämmön solmukohta, jossa on tulevaisuudessakin jonkin verran tuotantoa sekä verkon hallintaan liittyviä toimintoja”, Sinnemäki sanoo.

Kokonaisuutena alueen tulevaisuus on avoin mutta lupaava: ”Siinä on selvityshommaa poikineen, mikä on hyväkin. Voimalaitoksen alue ei avaudu heti ihmisten käyttöön, mutta kun se vapautuu, se tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia ja tilaa koko alueen suunnitteluun.”

