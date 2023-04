Hakaniemen hallin korvannut lasipaviljonki on auki vielä lauantaina ja sitten alkaa muutto. Vanhan hallin on määrä avautua viimeistään 27. huhtikuuta.

Hakaniemen hallin kauppiaat ovat alkaneet valmistautua muuttoon väliaikaisesta lasipaviljongista remontoituun halliin. Vanha kauppahalli avautuu yleisölle viimeistään 27. huhtikuuta.

Remontin tehnyt yritys on luovuttanut rakennuksen tänään Kaupunkitilat-yhtiölle, joka hallinnoi Helsingin toreja ja kauppahalleja. Myös rakennusvirasto teki oman tarkastuksensa.

Lasipaviljonki on auki vielä lauantain, minkä jälkeen varsinainen muutto alkaa toden teolla.

”Kauppiaat ovat jo alkaneet pikkuhiljaa pakata. Eilen muuttofirma toi halliin 1 200 muuttolaatikkoa”, kertoo Raija Lehtinen, jolla on ompelutarvikekauppa Punainen lanka.

Hakaniemen hallin pohjoinen sisäänkäynti.

Kauppiaiden näkökulmasta remontoidussa hallissa on hyvää ja huonoa. Museovirasto on valvonut, että halli noudattelee pitkälti alkuperäistä vuoden 1914 tyyliä ja toiminnallisuutta.

Lehtisen mukaan alkuperäisyyteen pyrkiminen aiheuttaa kauppiaille ongelmia.

”Remontti on mennyt liikaa Museoviraston ehdoilla. Nyt hallista on lähdetty tekemään aivan liikaa museota, vaikka tämä on elävä kauppapaikka”, Lehtinen sanoo.

”Hallista tulee kyllä kaunis mutta kloonattu ja kliininen.”

Lehtinen johti pitkään Hakaniemen hallin kauppiasyhdistystä, jonka toiminta on nyt lopetettu. Niinpä hän tuntee myös muiden kauppiaiden tilanteen.

Lehtinen kertoo pari esimerkkiä remontin tuomista epäkohdista.

Hakaniemen hallin yläkerran entisöityjä myyntipaikkoja.

Hänen omassa liikkeessään yläkerrassa oli ennen remonttia neljä myyntitiskiä, mutta nyt niitä on Museoviraston vaatimuksesta kuusi. Tiskien lisäämisen seurauksena kauppaan ei mahdu kulmahyllyjä tai huonekaluja.

”Vuonna 1914 kauppaa käytiin niin, että myyjä oli sisällä ja asiakas käytävällä. Se selittää tiskien määrän”, Lehtinen sanoo.

”Mutta ei kauppaa käydä enää niin. Asiakas tulee nykyaikana sisään kauppaan.”

Alakerrassa kaikki pistorasiat on sijoitettu ylös katonrajaan kosteuden takia. Sen takia kaikissa liikkeissä roikkuu sähköjohtoja pitkin seiniä.

”Eikö niitä olisi voitu asentaa vaikka puolentoista metrin korkeudelle”, Lehtinen ihmettelee.