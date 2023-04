Allas Sea Poolin uimavalvoja Abel Gonzalez Miravet on asiakkaiden rakastama arjen sankari. ”Haluan keskittyä positiivisiin puoliin”, hän sanoo.

”I love you”, asiakas lausuu kiitoksensa. Abel Gonzalez Miravet on juuri auttanut häntä nostamalla pudonneen tavaran takaisin kassiin.

Gonzales on uimavalvoja Allas Sea Poolilla, Kauppatorin kupeessa sijaitsevassa merikylpylässä. Siellä hänen työnsä on huomattu.

HS etsi aiemmin kyselyn avulla arjen sankareita, jotka ansaitsisivat julkiset kehut. Gonzales kirvoitti kehuja useilta lukijoilta.

Huikea asenne työhön, vuoden jokaisena päivänä. Asiakaspalvelu, empatia, kuudes aisti. Tekee työtä nöyrästi, jokainen asiakas on tärkeä, tervetullut ja saa huomion pienen hetken. Suomen vuodenajat asettavat työolosuhteille valtavat haasteet, mutta Abel on säällä kuin säällä hyvällä tuulella, hoitaa, huolehtii, varmistaa että puitteet ovat 100% kunnossa.

Gonzalez Miravet myöntää olevansa asiakaspalveluhenkinen. Töihin tullessaan hän jättää murheensa ovelle ja keskittyy luomaan hyvää mieltä ja huolehtimaan, että asiakkaat voivat rentoutua. Stressi ei sovi kylpylään.

”Haluan antaa kaikkeni ja keskittyä positiivisiin puoliin.”

Kun Gonzalez Miravet aloitti Altaalla viitisen vuotta sitten, tuntuivat jotkut paikalliset kummeksuvan hänen tapaansa tervehtiä ja jutustella tuntemattomienkin kanssa. Nyt ainakin vakiasiakkaat tuntevat hänet jo, ja suomalaisetkin ovat tottuneet rupatteluun.

Allas Sea Poolin altaat ovat suhteellisen matalia. Vuosien ajalta Abel Gonzalez Miravet tietää vain yhden tapauksen, jossa uimavalvojan täytyi hypätä altaaseen pelastustehtäviin.

Kevätaurinko on vain haave, mutta Allas on auki ja uimareitakin näkyy muutamia. Gonzalez Miravet on tottunut olemaan ulkona joka säällä, vaikka viettikin lapsuutensa huomattavasti Helsingin koleaa kevättä lämpimämmissä oloissa.

Lapsuudessa kotisaarella Espanjan Gran Canarialla rantaan oli sadan metrin matka. Siellä hän oppi rakastamaan merta.

”Mutta myös kunnioittamaan sitä.”

Tärkeä lisäys meren lähellä työskentelevältä.

Suvussa oli paljon sotilaita ja kotona kuri sen mukaista. Käytöstapoja, kovaa työntekoa ja koulutusta arvostettiin. Gonzalez Miravet halusi työskennellä laivojen parissa, joten häntä kannustettiin opiskelemaan alaa.

Suvun tukemana Gonzalez Miravet pääsi laivalle töihin. Hän suoritti kapteenintutkinnon, työskenteli satamissa Puerto Ricossa asti, korjasi veneitä ja opasti turisteja.

Kymmenisen vuotta sitten Gonzalez Miravet matkasi niin kauas, että laiva oli vaihdettava lentokoneeseen. Hän tuli Suomeen tapaamaan ystäväänsä. Suunnitelmana oli vain käydä, myöhemmin vähän kokeilla eloa maassa.

Suunnitelma muuttui matkalla. Ensin parisuhde piti häntä täällä ensimmäiset vuodet, mutta vaikka suhde myöhemmin kariutui, päätti Gonzalez Miravet jäädä.

Päätös voi kuulostaa oudolta suomalaisista, jotka haaveilevat lomamatkoilla jäävänsä loppuelämäkseen paahtavan auringon alle.

Gonzalez Miravetin elämä saarella oli kuitenkin ihan muuta kuin lekottelua.

”Elämäni oli työtä, työtä ja työtä, 16 tuntia tai jopa 18 tuntia, aamusta iltaan.”

Suomessa hän ei ole löytänyt työtä rakastamiensa veneiden parista, mutta viihtyy hyvin Altaalla, jossa laivat ja meri ovat jatkuvasti läsnä.

Täällä töiden jälkeen on myös oikeaa vapaa-aikaa. Sitä Gonzalez Miravet kuluttaa yleensä ystäviensä ja ranskanbuldoginsa Dumbon kanssa.

Abel Gonzalez Miravet sai toimittajalta nähtäväkseen kommentit, joita hänestä oli kirjoitettu. Hän käytti sovellusta kääntääkseen ne äidinkielelleen.

Altaalla uimavalvojan työnkuva on kirjava. Jos joku tarvitsee apua tai jokin kohta repsottaa, on Gonzalez Miravet valmiina auttamaan.

Yleisin pulma tulee vastaan porteilla. Ensimmäisen kuljettua läpi on seuraavan jonossa maltettava odottaa muutama sekunti ennen rannekkeen näyttämistä sirunlukijalle. Moni ei malta odottaa, ja silloin täytyy ohjeistaa odottamaan.

Etenkin kesäisin, kun aurinko paistaa ja tiskiltä saa alkoholia, voi tulla myös vaikeampia ongelmatilanteita. Joidenkin on esimerkiksi vaikea ymmärtää, että vaikka ollaan Suomessa, ei täälläkään saa juoda omia kaljoja ihan missä vain.

”Sillä, miten asian sanoo, on väliä.”

Kokemus on osoittanut, että paras tapa lähestyä hankalissa tilanteissa on katsoa silmiin ja puhua rauhallisesti. Niin Gonzalez Miravet näyttää muutenkin kommunikoivan. Puhe soljuu nopeasti ja katsekontakti pitää.

Tyyli selvästi puree. Kädet nousevat tervehdykseen ympäriinsä, kun Gonzalez Miravet kulkee altailla. Merivesialtaan juuri ja juuri sulassa vedessä lilluva asiakas vaihtaa muutaman sanan iloisesti espanjaksi.

Gran Canarialla Gonzalez Miravet käy välillä lataamassa hymyakkuaan. Koti-ikävä vie energiaa, ja on vaikea tuoda hyvää mieltä muille, jos on itse väsynyt, hän selittää.

Nyt on pitkän tauon jälkeen tullut aika käydä taas kotona. Tiedossa on sukulointia, odotettuja jälleennäkemisiä ystävien kanssa ja ansaittua rentoutumista.

”Menen rannalle ja makaan aurinkotuolissa näin”, hän sanoo nauraen ja sulkee silmänsä kuin nauttiakseen lämmittävistä säteistä.