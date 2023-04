Lunta on Viikissä näkyvillä vielä toistaiseksi. Se sulanee pian, sillä kesä tekee tuloaan.

Aurinko houkutteli ulkoilijoita nauttimaan säästä kaislojen keskelle Lammassaaren pitkospuille.

Kevät on tullut. Lämpötila on yli kymmenen astetta plussan puolella, aurinko paistaa eikä tuulta tunnu. Ensi viikolle on luvattu jopa lähemmäs kahtakymmentä astetta.

Ei ihme, että Lammassaaren pitkospuilla Helsingissä riittää kulkijoita.

Sue ja Charlie Le Clercq ovat pysähtyneet infotaulun eteen. Onneksi reitti on merkattu myös englanniksi, sillä äiti ja tytär ovat saapuneet Britanniasta asti. He ehtivät juuri ja juuri nähdä vielä hieman luntakin ennen sään lämpenemistä.

Kaksikko on tullut Suomeen Poets of the Fallin keikalle. Charlie Le Clercq kävi Helsingissä myös muutama kuukausi sitten. Nyt kaikki tuntuu erilaiselta, ei vain sää, vaan myös ne kuuluisat vibat.

”Paljon paremmat kuin marraskuussa.”

Sue (vas.) ja Charlie Le Clercq halusivat nähdä kaupunkilomalla vastapainoksi luontoa.

Talven merkkejä on vielä maastossa.

Vihreää ei näy niin paljon kuin kesäisin ja maa on yhä selvästi mutaista. Ei ole kesä vielä, mutta lupausta on.

Tällaisella säällä on helppo nauttia luonnosta.

Maija ja Martin Skog ovat matkanneet Lammassaareen Vantaalta. Kerta on pariskunnan ensimmäinen, vaikka muuten he ovatkin innokkaita luonnossa liikkujia. Koko pääsiäinenkin tuli vietettyä ulkona.

Maija ja Martin Skog käyvät usein luontoretkillä, mutta Lammassaaressa he ovat ensimmäistä kertaa.

”Tämähän on aivan mahtava, olisi pitänyt ottaa vähän kahvia mukaan”, Maija Skog pohtii.

Kaislojen yli katsomalla näkee kaupungin siluetin. Kaupunki muuttuu, ja parhaiten sen huomaa katsomalla sitä vähän kauempaa.

Reitin jykevä puurakenne ja helppokulkuisuus saavat kehuja. Maija Skog katselee usein paikkoja pohtien, kuinka helposti niissä voisi työnnellä lastenlasten rattaita.

”Kun tulee tällaiseen paikkaan, miettii että tämän takia maksaa veroja”, Maija Skog sanoo.

Media-alaa opiskelevat Akseli Pihkala ja Henry Marjamäki ovat tulleet ottamaan osana kurssityötä luontokuvia. Myöhemmin kuvat yhdistetään kuvankäsittelyohjelmalla kaupunkimaisemiin.

Kaislikossa ei nyt lähes täysin tyynellä säällä suhise. Linnut laulavat, mutta asiantuntemuksen puutteessa ei niiden lajeista uskalla lehtijutussa esittää arvauksia.

Ulkoilijoita kyllä riittää, mutta ei ruuhkaksi asti. Välillä kohdalle osuu minuutin tai parin hiljaisiakin hetkiä, jolloin vastaantulijoita ei tule.

Hiljaisuus on otollinen keskittyneeseen tarkkailuun. Keskipäivällä monen kaulalla roikkuvatkin kiikarit.

Pääkaupunkiseutu on täynnä hienoja ulkoilupaikkoja, Timo Männistö kehuu.

Espoolaiset Maija ja Timo Männistö ovat pakanneet eväät reppuun ja aikovat viettää päivän auringosta nauttien ja lintuja tarkkaillen. Maija Männistö toivoisi näkevänsä västäräkin.

”Se on niin ihana, kun sitten tietää että kevät on todellakin tullut.”