”Meillä on vain yksi elämä” – Toomas Pitkänen hylkäsi yliopisto-opintonsa ja ryhtyi oikeaan unelma-ammattiinsa

Toomas Pitkänen ja Markus Tervo ovat nuoria ammattitaikureita. Vuosi sitten he perustivat Temppelikadulle Töölöön taikateatterin, jonka esityksessä paljastetaan taikurien kikkoja.

Eläkeläisseurueen baari-ilta Helsingin keskustassa Kitty’s Public Housessa keskeytyy, kun nuori mies lähestyy pöytää, esittelee itsensä ja pyytää saada tehdä taikatempun.

Eläkeläiset suostuvat, mutta empien.

Istun viereisessä pöydässä ja katselen kiinnostuneena, mitä tuleman pitää.

Seuraa temppu, jossa naisavustajan valitsema kortti löytyy helposti pakasta. Peruskauraa, ajattelen.

Mutta sitten tapahtuu muutakin: avustajien käsiin ilmestyy lisää pelikortteja kuin tyhjästä.

Kiinnostukseni on herännyt, joten vinkkaan taikurin luokseni.

”Toomas Pitkänen, ammattitaikuri”, mies esittäytyy, ojentaa käyntikorttinsa ja lupaa tehdä taikatempun myös minulle.

Saan valita pakasta kortin, jonka työnnän takaisin pakkaan näyttämättä sitä Pitkäselle. Se on ristikakkonen.

Sitten taikuri alkaa latoa kortteja pöytään ja kertoo osoittavansa valitsemani kortin, koska ”siihen on tarttunut kultapölyä”.

Ristikakkonen kääntyy pöydälle, mutta Pitkänen ei sitä huomaa vaan jatkaa korttien kääntämistä. Tunnen voitonriemua: taikuri on epäonnistunut.

Esiin tulee patakymppi. Pitkänen kysäisee: ”Tämähän se oli?”

”Ei ole”, hihkaisen.

”Eikö?” Pitkänen sanoo.

Pelikortti pyörähtää ympäri hänen sormissaan. Kun kortti on taas kuvapuoli ylöspäin, se on muuttunut ristikakkoseksi.

Katsojalla on kuitenkin ässä hihassaan: Pitkänen ei tiedä esiintyneensä taikuudesta kiinnostuneelle toimittajalle. Tästä baareissa kiertävästä taikurista täytyy ottaa selvää.

Käyntikortti ja Google kertovat, että Pitkäsen löytää Taikatemppelistä.

Pelikortit ovat tärkeä työväline lähitaikuudessa, jossa temput tehdään aivan katsojien silmien edessä.

Mustanpuhuvaa tilaa hallitsevat punainen verho ja punainen matto, joita kirkkaat lamput valaisevat. Lattialla on pöytä, jolla on kasa Rubikin kuutioita.

Tämä on taikuudelle pyhitetty esiintymistila.

Töölön Temppelikadulla sijaitseva 35-paikkainen Taikatemppeli ensimmäinen taikateatteri Helsingissä ja toinen Suomessa. Ovensa teatteri avasi runsas vuosi sitten.

Taikatemppeli on Toomas Pitkäsen ja hänen kollegansa Markus Tervon työpaikka. Tila on tarkoituksella pieni, sillä kumpikin heistä on erikoistunut lähitaikuuteen.

Ideana on, että katsojat ovat mahdollisimman lähellä taikuria, jolloin temput tehdään aivan heidän silmiensä alla.

”Taikuus jakaantuu lähi- ja lavataikuuteen, joissa on erilaiset temput ja ihan eri fiilis. Lähitaikuudessa taikurille ja yleisöllä on enemmän vuorovaikutusta, mikä vaikuttaa esitykseen”, Tervo sanoo.

Kun taikatemppuja harjoitellaan, on myös syytä mennä yleisön luo. Siksi Pitkänen kiertää usein baareissa ja kahviloissa tekemässä temppuja pahaa-aavistamattomille asiakkaille.

”Siinä näkee heti, mitkä temput toimivat, mitkä eivät ja mitä pitää vielä hioa.”

Taikatemppelin esityksissä on kyse teatterista, eli temput ovat osa juonellista tarinaa. Nyt ohjelmistossa on esitys, jonka nimenä on Paljastus.

Vaikka taikurit eivät yleensä kerro, miten temput tehdään, tällä kertaa yleisö pääsee kurkistamaan hieman verhon taakse.

”Paljastamme esimerkiksi jotakin siitä, miten taikurit ohjaavat yleisön huomion toisaalle, jotta temppu onnistuu. Mutta lopuksi katsojalle jää kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia”, Tervo sanoo.

Idea taikateatterin perustamisesta tuli Pitkäseltä. Hän oli lukenut 1800-luvulla Lontoon Egyptian Hallissa toimineesta taikateatterista, jolla oli kaksi esitystä vuoden jokaisena päivänä.

Taikatemppelin seinältä löytyy esikuvan, Maskelyne And Cooke -teatterin, mainosjuliste.

Ihan niin suurellista Pitkänenkään ei ajatellut, kunhan saisi esityspaikan vaikkapa kuukaudeksi. Yksin homma ei onnistuisi, joten Pitkänen tarvitsi mukaan myös jonkun toisen.

”Kesällä 2021 Toomas soitti, että mennäänkö metsään kävelylle. Siellä hän esitti ajatuksen kiinteästä taikateatterista. Päätin lähteä mukaan”, Tervo muistelee.

”Ilman Taiteen edistämiskeskuksen apurahaa tästä ei olisi tullut mitään. Piti hankkia valot, katsomorakenteet ja muu sisustus. Toomaksen kanssa rakennettiin teatteri itse.”

Pitkänen ja Tervo ovat tunteneet toisensa vuodesta 2011 saakka, jolloin teini-ikäiset taikurinalut osallistuivat Suomen Taikurit -yhdistyksen koe-esitykseen. Päästäkseen jäseneksi täytyy osata jo jotakin.

Kumpikin oli innostunut taikuudesta jo lapsuudessa.

”Olin 13-vuotiaana kesäleirillä, kun toinen leiriläinen näytti pari kolme taikatemppua korttipakalla. Hän opetti ne myös minulle”, Pitkänen kertoo.

”Innostuin niin paljon, että heti kun mentiin mökille, etsin sedän kännykällä netistä tietoa tempuista. Sen jälkeen minulla oli aina korttipakka mukanani.”

Toomas Pitkänen (vas.) ja Markus Tervo ovat nuoresta iästään huolimatta jo kannuksensa hankkineet. Suomen Taikapiiri -yhdistys on juuri palkinnut heidän arvostetulla Emeritus Reijo Salminen -kiertopalkinnolla.

Erikoiseksi Pitkäsen tien taikuriksi teki se, että hän asui lapsuudessaan ja nuoruudessaan yli kymmenen vuotta Uzbekistanissa ja Tadzhikistanissa. Hänen isänsä teki Keski-Aasiassa kehitysyhteistyötä.

Tadzhikistanissa ei juuri taikomisseuraa löytynyt, joten temppuja piti opetella itse. Pitkäsestä tuli pian pieni paikallinen kuuluisuus.

”Naapurissa oli kerran hautajaiset. Sieltä hipsi aikuisia miehiä kyselemään meille, että onko Toomas kotona ja voisiko se tehdä taikatemppuja.”

Markus Tervon rakkaus taikuuteen syttyi kuusivuotiaana, kun hän katseli televisiosta David Copperfieldin esiintymistä. Taikuritähti sahasi show’ssa itsensä sirkkelillä kahtia.

”Katselin aivan ihmeissäni, kun Copperfieldin ala- ja yläosaa siirrettiin erilleen”, Tervo muistelee.

”Kun palat liitettiin taas yhteen, riemun tunne oli niin voimakas, että muistan sen vieläkin. Rakastuin sillä hetkellä taikuuteen.”

Myös Tervon uran alkutaipaleeseen liittyy asuminen ulkomailla. Perhe muutti kolmeksi vuodeksi Thaimaahaan, kun Tervon isä palkattiin suunnittelemaan maahan voimalaitoksia.

Thaimaassa kojuissa myytiin lapsille tarkoitettuja taikatemppuvälineitä, ja pakkohan äidin oli ostaa, kun Tervo kärtti. Äiti pääsi myös katsojaksi, kun Tervo ja hänen pikkuveljensä Miikka järjestivät perheen olohuoneessa taikaesityksiä.

”Äiti joutui ostamaan pääsyliput ja pop cornit. Äitini on yhä uskollisin asiakkaamme.”

Taikatemppelin varusteisiin kuuluu myös klassinen taikurinhattu.

Pitkänen ja Tervo ovat vasta uransa alkuvaiheessa. Pitkänen on 27-vuotias ja Tervo vuoden nuorempi.

”Lapsenkengissä vielä ollaan. Taikurina voi tehdä töitä vaikka kuinka vanhaksi”, Tervo sanoo.

Esimerkkinä on Suomen ensimmäisen taikateatterin kotiinsa perustanut Jorma Airaksinen. Nilsiäläinen taikoo vielä 80-vuotiaanakin.

Ei taikuuden ammattilaiseksi ryhtyminen silti ollut Pitkäselle ja Tervollekaan aivan selvä valinta, sillä se merkitsee yksityisyrittäjyyttä.

Suomessa itsensä elättää taikurina nelisenkymmentä ihmistä, ja kaikkien on markkinoitava itseään ja hankittava työkeikat. Työhön täytyy olla motivaatiota ja sisäistä paloa.

Sekä Pitkänen että Tervo ehtivätkin aloittaa yliopisto-opinnot. Pitkäsestä piti tulla tietojenkäsittelyalan diplomi-insinööri. Tervo taas vaihtoi tekniikan opinnot matematiikkaan, jota ehti opiskella neljä vuotta.

Sitten molemmat tekivät yliopistolla katoamistempun.

Pitkänen perustelee ratkaisua: ”Meillä on vain yksi elämä. Miksei sitä käyttäisi tekemällä sitä, mitä todella rakastaa?”