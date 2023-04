Aurinko paistaa Helsingin Kauppatorilla huhtikuisena keskiviikkoaamupäivänä. Torikauppa on pääsemässä täyteen vauhtiin, kun loputkin yrittäjät pystyttävät myyntikojujaan.

Kello kymmenen aikoihin Kauppatorilla on marjakauppias, kahviloita ja käsityötuotteiden myyjiä. Katukeittiöt tarjoavat ruokaa. Ihmisiä kulkee tasaisena virtana, ruuhkaa ei ole.

Yksi torikauppiaista on Tapio Penttilä. Hän on aloittamassa toripäiväänsä pystyttämällä myyntikojuaan Suomenlinnan lautan lähtöpaikan läheisyyteen.

Penttilä myy luusta, puusta ja nahasta tehtyjä pientuotteita. Myynnissä on esimerkiksi nahkavöitä, puusta tehtyjä leivänalusia ja luusta tehtyjä lusikoita.

Tänä vuonna 59 vuotta täyttävä Penttilä on yksi Kauppatorin pitkäaikaisimmasta kauppiaista. Kauppatori on ollut osa hänen elämäänsä aivan pienestä pitäen.

Annetaanpa Penttilän kertoa, miten kaikki alkoi.

”Äitini ompeli kasseja ja kukkaroita, isäni teki nahkavöitä. He myivät tuotteitaan Kauppatorilla. Olin itse Kauppatorilla päivähoidossa noin kolmevuotiaasta alkaen vanhempien tehdessä samalla kauppaa”, Penttilä kertoo.

Sittemmin vanhempien työpaikalla päivähoidossa oleminen vaihtui myyjän tehtäviin.

”Vanhemmillani oli kauppapaikka myös Hakaniemen torilla. Aloitin siellä kesätöissä 13-vuotiaana vuonna 1977. Tuona kesänä olin Hakaniemen torin ohella lauantait myymässä Kauppatorilla vanhempieni myyntipisteessä. Seuraavasta vuodesta alkaen aloin myymään pelkästään Kauppatorilla. Olin siellä myymässä kaikki loma-ajat.”

Koulun päätyttyä Penttilä alkoi työskennellä kokoaikaisesti vanhempiensa torimyymälässä. Vuonna 1986 Penttilä aloitti itse yrittäjänä Kauppatorilla.

”Myin ensin nahkatuotteita. Sittemmin valikoima laajeni. Nyt tarjolla on myös luusta ja puusta tehtyjä tuotteita.”

Tapio Penttilä sanoo kilpailun olevan kovaa Kauppatorilla.

Helsingin keskustan elinvoiman hiipumisesta on puhuttu paljon. Keskustan näivettyminen on hiljentänyt myös Kauppatoria, jonka tilanne nousi otsikoihin pääsiäisen alla, kun torin viimeinen kalakauppias ilmoitti lopettavansa toimintansa.

Lue lisää: Tuoreet luvut paljastavat Helsingin ydinkeskustan vakavan tilanteen

Lue lisää: Viimeisen kala­kaupan lähtö kuohuttaa Kauppa­torilla

Minkälainen kauppapaikka Kauppatori on tällä hetkellä torikaupan konkarin silmin?

”Asiakkaita torilla on riittävästi. Asiakkaissa on kuitenkin paljon turisteja, joiden keskiostokset ovat usein pieniä. Suomalaisia asiakkaita tarvittaisiin lisää. Jos heitä tulisi lisää, Kauppatorin tarjonta saattaisi monipuolistua.”

Nyt Kauppatorin tarjonta on Penttilän mielestä liian yksipuolinen.

”Torilla on liikaa matkamuistomyymälöitä. Täältä puuttuu yksilöllisyys. Torilla pitäisi olla esimerkiksi kala-, leipä- ja vihanneskauppiaita.”

Kun Penttilä aloitti Kauppatorilla vuonna 1978, torin tarjonta oli monipuolisempi.

”Kauppatori oli silloin vihannes- ja marjatori. Täällä oli myös pitkä rivi kalakauppiaita. Kauppatorilta löytyi kaikenlaista astioista vaatteisiin. Näin ei ole enää, kun ihmisten tarpeet ovat muuttuneet. Käyttö- ja kulutustavarat ostetaan muualta, ei enää torilta.”

Penttilän mielestä yksi syy Kauppatorin hiljenemiseen on se, että torin saavutettavuus on huono. Keskustassa ei ole tarpeeksi parkkipaikkoja.

”Torin ympäristöstä on poistettu paljon parkkipaikkoja. Pysäköintipaikkoja pitäisi saada lisää, jotta torin saavutettavuus paranisi. Pohjoisesplanadin varteen Kauppatorin viereen voisi laittaa vinopysäköintipaikkoja lyhytaikaista, enintään puolen tunnin mittaista, pysäköintiä varten”, hän sanoo.

”Samalle kohdalle voisi myös tehdä latauspisteitä sähköautoille. Niin ikään raitiovaunupysäkit voisivat olla Pohjoisesplanadilla.”

Saavutettavuutta parantaisi Penttilän mielestä myös, jos Hernesaaresta olisi vesibussiyhteys Kauppatorille. Hernesaari on kansainvälisten risteilijöiden saapumispaikka.

Tapio Penttilä aikoo jatkaa Kauppatorilla myyjänä 80-vuotiaaksi saakka, jos vain terveys säilyy.

Palataan vielä takaisin Penttilän liiketoimiin Kauppatorilla.

Tällä hetkellä hän myy tuotteitaan siellä päivittäin toukokuun alusta lokakuun loppuun. Muina aikoina hän tekee itse nahka- ja puutuotteita myyntikuntoon ja käy satunnaisesti torilla myymässä.

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot kurittivat pahasti Penttilän torikauppaa.

”Asiakkaat katosivat, kun koronapandemia alkoi. En saanut rahallista tukea, vaikka liiketoimintani kärsi pandemian vuoksi. Jouduin tuolloin muun muassa myymään asuntomme, jotta olisimme tulleet rahallisesti toimeen.”

Nyt koronapandemian jälkeen liiketoiminta on taas jaloillaan. Kovaa tiliä Kauppatorilla ei kuitenkaan Penttilän mukaan voi tehdä.

”Kilpailu on kovaa torikaupassa, ja hintataso on painunut alas. Halvoilla hinnoilla ei rahallisesti juhlita. Minua kuitenkin tyydyttää se, että saan myydä. Minulla on hyvä elämä.”

Ensi vuonna Penttilä täyttää 60 vuotta. Hän ei ole vielä miettinyt, koska jää eläkkeelle.

”Työlleni ei ole jatkajaa. Jos terveys säilyy, ajattelin jatkaa 80-vuotiaaksi saakka.”