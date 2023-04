Ali Jahangiri aloittaa K-kauppiaana Kampin Autotalossa.

Stand up -koomikkona tunnetuksi tullut Ali Jahangiri aloittaa K-kauppiaana Helsingin Kampissa 23. huhtikuuta. Asiasta kertoo K-ryhmä tiedotteessaan.

Samalla Jahangirin ensimmäinen kauppa, Autotalossa sijaitseva K-Market Pikku-Kamppi vaihtaa nimensä K-Market Biilitaloksi.

K-Market Biilitalo on Jahangirin ensimmäinen kauppa.

”Kauppiasuran aloittaminen tuntuu erittäin hyvältä”, Jahangiri kertoo tiedotteessa.

Ura kauppiaana on stand up -koomikkona tunnetuksi tulleelle Jahangirille uusi aluevaltaus.

”Stand up on antanut minulle paljon, mutta nyt on oivallinen hetki rakentaa myös uutta uraa komiikan rinnalle ja jatkoksi. Vielä siis nähdään keikoilla, mutta vähemmän ja valikoidummin", Jahangiri kertoo.

Jahangiri kertoi Twitterissä viime marraskuun lopussa suorittaneensa K-kauppiasvalmennuksen.