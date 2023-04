Luontoalueen jyräämistä vastustavat Myllypuron asukkaat järjestävät maanantaina mielenosoituksen Senaatintorilla samalla, kun kaupunginhallitus tekee päätöstä hankkeen jatkosta.

Helsingin kaupunginhallituksen on maanantaina tarkoitus tehdä päätös kiistan­alaisesta Myllypuron jäähallista. Asiaa käsiteltiin jo kolme viikkoa sitten, jolloin se päätettiin jättää pöydälle.

Kyse on tässä vaiheessa siitä, varataanko alue jäähallille vai ei. Kehittämisvaraus ei ole vielä tae hankkeen toteutumisesta alueelle, vaan se antaa hanketta vetävälle mahdollisuuden tehdä jatkosuunnitelmia. Uusi jäähalli rakennettaisiin erityisesti taito- ja pikaluistelun tarpeisiin.

Alueen asukkaat ovat kritisoineet jäähallihanketta voimakkaasti, sillä se vaatisi pidetyn luontoalueen, Matokallion, jyräämistä.

Kallioinen metsäalue on asukkaiden henkireikä, sanoo Pelastetaan Matokallio -liikkeen aktiivi Juha-Pekka Vanhatalo.

Jäähallipaikka on kaavoitettu jo vuonna 2006, minkä jälkeen alue on Vanhatalon mukaan muuttunut paljon. Myllypuron liikuntapuistoa on laajennettu, ja Myllykylään on noussut uusi puutaloalue. Kaikki nämä hankkeet ovat kaventaneet asukkaiden käytössä olevaa luontoaluetta.

”Alueella on jo ainakin viisi erilaista urheiluhallia parkkipaikkoineen. Mielestämme ei ole kohtuullista, että alueen viimeinenkin metsä uhrattaisiin jäähallin rakennuspaikaksi”, Vanhatalo sanoo.

Jäähalli lohkaisisi Matokallion alueesta ja metsästä suuren osan ja kaventaisi esimerkiksi lähellä olevien koulujen ja päiväkotien ulkoilumahdollisuuksia. Jäähallin tieltä katoaisi Vanhatalon mukaan samalla kaunista kalliomaisemaa, arvokkaita lahopuita ja monien eläinten elinympäristöä.

Vanhatalo nostaa esiin sen, että luonnossa liikkuminen on hyvä tapa kohottaa kuntoa ja edistää hyvinvointia. Siksi hän ihmettelee, miksi sen tilalle halutaan rakentaa liikuntakeskus, joka palvelee vain tiettyjä lajeja.

”Tässä olisi jo ilmaiseksi kaikkien käytössä oleva urheilupaikka.”

Myös Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätyi vastustamaan hallille kaavailtua sijaintia. Kaupunki onkin selvittänyt hallille uutta mahdollista sijoituspaikkaa.

Vuosaari, Kivikko, Malmi, Oulunkylä, Tali tai Malminkartano eivät kuitenkaan kaupungin mukaan sellaisenaan sovi jäähallin paikaksi. Niissä asemakaavaa olisi muutettava, mikä viivästyttäisi kaupungin mukaan hanketta jopa vuosia.

Valmis jääurheilukeskus kattaisi 16 000 neliötä ja sisältäisi muun muassa kaksi jääkiekkokaukaloa ja noin 2 000 hengen katsomon. Matokalliolla se veisi suuren palan metsä- ja kallioaluetta, ja sen alta olisi louhittava noin 80 000 kuutiometriä kalliota.

Luontoalueen jyräämistä vastustavat Myllypuron asukkaat järjestävät maanantaina mielenosoituksen Senaatintorilla kaupunginhallituksen kokouksen aikana kello 15 alkaen. Luvassa on muun muassa puheenvuoroja ja lauluesityksiä.

”Toivomme nyt tietysti, ettei suunnitteluvarausta enää jatkettaisi vaan lähdettäisiin etsimään hallille järkevämpää paikkaa”, Juha-Pekka Vanhatalo sanoo.

”Matokallion jyrääminen olisi Helsingin kaupungin strategian vastaista, ja se olisi peruuttamaton teko.”

