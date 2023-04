Rokkimäkkinä tunnettu McDonald’s-ravintola saa uuden ilmeen. Rock and roll -teemaisia esineitä lahjoitetaan huutokaupattavaksi.

1990-luvulla Töölö sai oman rock and roll -henkisen McDonald’s ravintolan. Nyt ravintolan sisustus uudistuu. Kuva 1990-luvulta.

Töölöön Mannerheimintie 54:ään vuonna 1994 avattu ”Rokkimäkki” saa remontin myötä uuden ilmeen.

Kyseinen McDonald’s-ravintola on totuttu tuntemaan Rokkimäkki-lempinimellään siitä syystä, että se on rock and roll -teemainen.

Ravintolan remontti alkaa maanantaina 17. huhtikuuta ja jatkuu puolitoista viikkoa. Ravintola on suljettu remontin ajan.

Suomen McDonald’s-ravintoloiden operatiivisen johtajan Sami Kortelaisen mukaan muutos näkyy lähinnä sisällä ravintolasalissa.

”Rakennus itsessään säilyy sellaisena kuin se on. Tehdään vain pieniä korjauksia”, hän kertoo.

Sisustus puolestaan uudistuu lähes täysin. Samalla iso osa rock-teemaisista sisustuselementeistä lahjoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiölle huutokaupattavaksi.

Tältä näytti, kun McDonald’sin uusi rock and roll -teemainen ravintola avattiin lokakuussa 1994. Rokkimäkki oli yksi ketjun neljästä 1990-luvulla avatusta teemaravintolasta.

Ravintolan kanta-asiakkaat löytävät varmasti tuttua tavaraa huutokaupattavien esineiden joukosta. Muun muassa ravintolan jukebox, Harley Davidson -moottoripyörä sekä kitaroita ja vitriinejä tulee huutokaupattavaksi.

”Ne ovat tarvikkeita, jotka ovat olleet täällä pitkään. Niillä voi varmasti olla tunnearvoa joillekin rokkihenkisille ihmisille tai keräilijöille.”

Huutokaupan ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Ravintolasta tuttua tavaraa, kuten jukebox ja kitaroita, huutokaupataan myöhemmin. Kuva on ravintolan avajaispäivältä lokakuussa 1994.

Ihan kokonaan rokkiteema ei häviä Mannerheimintiellä sijaitsevasta ravintolasta. Esimerkiksi osa vanhoista tauluista ja kitaroista jätetään vielä muistuttamaan ravintolan rokkivuosista.

Kortelaisen mukaan ravintoloiden sisustusten päivitys kuuluu konseptiin. Sillä pyritään hänen mukaan lisäämään asiakkaiden viihtyvyyttä.

Rokkimäkki oli yksi neljästä teemaravintolasta, jotka McDonald’s avasi 1990-luvulla Helsinkiin. Näiden teemaravintoloiden sisustus poikkesi ketjun muista ravintoloista.

Rokkimäkin lisäksi oli Kurvin Rallimäkki, aseman Spacemäkki sekä Itäkeskuksen Leikkimaa.

Rallimäkin, Spacemäkin ja Leikkimaan ilmeitä on jo aiemmin uudistettu.