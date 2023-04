Näitä tuotteita varastetaan eniten ruoka­kaupasta: ”Ihmisillä on rahat tiukoilla”

Triplan K-kauppias Petri Miettinen kertoo, että näpistykset ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet kaupassa. Itsepalvelukassoilta näpistyksiä tekevät erilaiset ihmistyypit kuin linjakassoilta.

Pasilan Triplan K-Supermarketin itsepalvelukassoilla käy tasainen asiakasvirta. Perinteiset kassat keräävät jonoja, mutta mutta moni suosii myös itsepalvelukassoja.

Se on jo niin arkista, ettei sitä edes oikein huomaa.

Itsepalvelukassat ovat kuitenkin verrattain uusi ilmiö, ja niihinkin liittyy samanlaisia ongelmia kuin muuhunkin kaupankäyntiin. HS uutisoi aiemmin, että S-ryhmän ruokakauppojen itsepalvelukassoilla tapahtuu yhä enemmän näpistyksiä.

Miten itsepalvelukassojen kautta tapahtuvat näpistykset näyttäytyvät arjessa yksittäisen kauppiaan näkökulmasta?

Helsingin kauppakeskus Triplan K-marketin ja K-Supermarketin kauppias Petri Miettinen lupautui vastaamaan HS:n kysymyksiin työpäivänsä lomassa.

Miettinen toteaa, että itsepalvelukassojen kautta tapahtuvien näpistysten määrä on lisääntynyt myös hänen kaupoissaan vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna.

”On vaikea sanoa, mikä osuus kasvussa on sillä, että itsepalvelukassojen käyttö on kokonaisuudessaan lisääntynyt”, hän sanoo.

”Lisäksi on huomioitava, että koko näpistysrikollisuus on kasvanut. Koko näpistysrikollisuuden kasvu voi johtua siitä, että ihmiset liikkuvat nyt enemmän kuin koronapandemian aikana tai siitä, että ihmisillä nyt rahat tiukemmalla”, Miettinen arvioi.

Miettisen mukaan itsepalvelukassojen ja perinteisten eli linjakassojen kautta näpistyksiin syyllistyvät hieman erilaiset asiakasryhmät.

”Itsepalvelukassojen kautta näpistelevät ovat kaikenikäisiä ja kaikista yhteiskuntaluokista. Miehiä ja naisia on yhtä paljon. Muuten myymälävarkauksien määrissä korostuvat yhteiskuntajärjestelmän ulkopuolelle jättäytyneet.”

Itsepalvelukassojen kautta varastelevien kirjo on Miettisen mukaan laaja, koska kynnys itsepalvelukassan kautta varastamiseen on hieman tavan kassaa matalampi.

Itsepalvelukassojen kautta varastavissa on paljon ensikertalaisia, kertoo Miettinen.

”Itsepalvelukassalla asioidessa asiakkaasta saattaa tuntua, että kassan kontrolli on kevyempää.”

Miettinen kertoo, että itsepalvelukassoilta varastetaan tuotteita laidasta laitaan.

”Makeisia ja energiajuomia varastetaan paljon itsepalvelukassojen kautta. Helposti syötäviä tuotteita, esimerkiksi kolmioleipiä, varastetaan myös paljon itsepalvelukassoilta”, hän sanoo.

Linjakassojen kautta varkaat taas laittavat tuotteensa usein kassiin ja yrittävät jättää osan maksamatta. Linjakassoilla alkoholi korostuu maksamatta jätetyissä tuotteissa, Miettinen sanoo.

Näpistely on siis kokonaisuudessaan lisääntynyt päivittäistavarakaupassa. Miettinen sanoo näpistysten arvon olevan nyt noin prosentin koko myynnistä.

Asiakas tuntee kukkarossaan lisääntyneen näpistelyn.

”Tunnettu sanonta on, että myymälävaras syö sinunkin pöydässäsi. Tuoteryhmissä, joissa on paljon hävikkiä, joudutaan nostamaan hintoja.”

Kauppa on kehittänyt valvontamenetelmiään, jotta näpistysten määrän kasvu saataisiin pysähtymään.

”Tuotesuojauksien teknisiä järjestelmiä on kehitetty. Lisäksi myymme tiettyjä tuotteita, esimerkiksi kokonaisia sisäfileitä, ainoastaan palvelutiskiltä. Henkilökunnan läsnäoloa sekä myymäläetsivien määrä on lisätty. Näiden vaihtoehtojen yhdistelmällä hävikki pienenee.”

Petri Miettinen toimi ennen nykyisiä kauppojaan Triplassa kauppiaana pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Siellä poliisin tulo kesti myymälään kesti toisinaan kauan, kun myymälävaras oli jäänyt kiinni. Odotellessa oli aikaa keskustella myymälävarkaan kansa ja selvittää varkaiden motiiveja.

”Varkaita on kaikista yhteiskuntaluokista. Harrastus tai jännityksen etsiminen on saattanut olla varkauden taustalla. Nuorilla varkauteen on saattanut johdattaa kokeilunhalu tai se, että kaverit ovat painostaneet varastamaan.”

Erikoisempiakin varkaustapauksia kauppias Miettiselle on jäänyt mieleen.

”Vanhempi mies varasti kaupastani päivittäin vuoden ajan ennen kuin hän jäi kiinni. Henkilökunta tunsi miehen hyvin, kun hän keskusteli henkilökunnan kanssa kaupassa käydessään. Mies osti yleensä kymmenellä eurolla ja varasti 20 eurolla. Hän varasti yleensä arvokkaampia leikkeleitä”, Miettinen kertoo.

”Kiinni jäädessään mies kertoi aloittaneensa varastamisen, kun hänen vaimonsa oli kuollut.”