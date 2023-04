Main ContentPlaceholder

Helsinki | HS Helsinki

Tarkkaavainen pysäköinnin­valvoja havaitsi puun latvaan ”pysäköidyn” polku­­pyörän

Sitä ei tiedetä, kauanko pyörä on puussa lojunut. Patrick Wikbladilla on kuitenkin teoria siitä, miten pyörä on voinut puuhun päätyä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Pyörä erottuu vaivoin puusta.