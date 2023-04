Helsingin asema-aukiolla on jo useamman viikon ajan toiminut luvaton kioski. Kaupunki on puuttunut asiaan antamalla kojulle pysäköintivirhemaksun ja siirtokehotuksen. Yrittäjän mukaan taustalla on väärinymmärrys.

Helsingin päärautatieaseman nurkalla, metron sisäänkäynnin vieressä on jo useamman viikon ajan toiminut luvaton kioski, josta on myyty muun muassa kahvia ja vohveleita.

Keskeisellä paikalla sijaitseva koju on herättänyt huomiota esimerkiksi viestipalvelu Twitterissä. Siellä on ihmetelty, miksi paikalla aiempina vuosina sijainnut hampurilaiskoju määrättiin poistettavaksi mutta tämä koju on saanut jäädä.

Tapahtumien ja maanvuokrauksen tiimipäällikkö Niklas Aalto-Setälä Helsingin kaupunkiympäristöstä vahvistaa, että kyseisessä kohdassa ei ole myyntipaikkaa, eli koju on toisin sanoen siinä ilman lupaa.

Kyseisellä vaunulla ei myöskään hänen mukaansa ole ketterä kioski -sopimusta. Ketterä kioski on liikkuva elintarvikekioski, jolla ei ole omaa pysyvää myyntipaikkaa.

Aalto-Setälän mukaan kaupungilla ei ole varmaa tietoa edes siitä, mikä toimija tai yritys kioskin taustalla on.

”Heillä ei ole mitään lupia, ja sitä kautta kaupungilla ei ole heidän kanssaan mitään sopimusta, josta kävisi ilmi yrittäjän tiedot”, hän sanoo.

Pysäköinninvalvonta on Aalto-Setälän mukaan käynyt hiljattain paikan päällä toteamassa asian ja ”ojentamassa” kojun henkilökuntaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kojulle on annettu pysäköintivirhemaksu. Lisäksi on kehotettu, että se poistetaan paikalta tiistaina kello kolmeen mennessä.

Jos tämä keino ei tepsi, jatketaan Aalto-Setälän mukaan parkkisakkojen antamista. Jossain vaiheessa koju hinataan Tattarisuolle ajoneuvojen siirtokeskukseen, josta omistaja voi sen käydä lunastamassa.

HS kävi tiistaina puolen päivän jälkeen paikan päällä kioskilla. Kahvinmyyjä pyysi pian paikalle veljensä, yrittäjä Asad Mahmoodin.

Mahmoodin mukaan hän ymmärsi alun perin niin, että Rautatieaseman nurkalla saisi pitää kioskia ilman erillistä lupaa. Tiistain aikana hänelle on kuitenkin hiljalleen selvinnyt, ettei niin ole. Hän on jutellut pitkän puhelun kaupungin edustajien kanssa.

”Tässä on väärinymmärrys. Monimutkaista byrokratiaa”, hän sanoo.

Mahmood ilmoitti HS:lle, että he lupaavat lähteä luvattomalta myyntipaikalta tiistaina kello 15 mennessä. Se ei kuitenkaan tunnu tyydyttävältä ratkaisulta.

”Luulisi, että kaupungille ja keskustaan haluttaisiin lisää eloa ja yrittäjyyttä, mutta siltä ei vaikuta.”

Mahmoodin mukaan kantakaupungista on vaikeaa löytää sopivaa paikkaa kioskiyrittämiselle. Sopivalta paikalta pitäisi nimittäin löytyä paitsi hyvä asiakasvirta niin myös sähköt.

Kaupparekisteristä selviää, että kojun taustalla on tämän vuoden tammikuussa perustettu helsinkiläinen kahvilayritys.

Kioskista on tullut kaupungille palautetta yksityishenkilöiltä sekä sosiaalisen median kautta, sanoo Laura Yrjänä, yksikön päällikkö kaupunkiympäristön alueiden käyttö ja valvonta -yksikössä.

Hänen mukaansa kaupungin työntekijöillä on lain näkökulmasta rajalliset mahdollisuudet puuttua yksityisomaisuuteen, joka on luvattomalla paikalla. Pysäköinninvalvonta on hänen mukaansa se taho, joilla on nopeimmat valtuudet puuttua asiaan.

”Emme kauhean helposti voi käydä siirtämässä luvatonta omaisuutta, kuten vaikkapa väärässä paikassa olevia soutuveneitä. Ajoneuvoja koskeva laki on siinä mielessä paljon nopeampi keino puuttua asiaan”, Yrjänä perustelee.

Luvaton koju sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin ydinkeskustassa.

Aiemmin metron sisäänkäynnin kulmalla toimi useamman vuoden ajan Black Grill & Cafe -grillivaunu. Loppuvuodesta 2020 kaupunki kuitenkin päätti, että tällaisista pysyväispaikoista luovutaan tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Aalto-Setälän mukaan tarkoitus on ollut, että kaikki pyörillä olevat myyntikojut tulevat ketterä kioski -sopimuksen piiriin. Tällöin esimerkiksi asema-aukion kahta myyntipaikkaa voidaan pyörittää vuorosysteemillä niin, että kaikki yrittäjät saavat toimia suositulla paikalla viikon kerrallaan.

Luvattoman kojun paikalle ei Aalto-Setälän mukaan ole ”missään nimessä” tulossa uutta pysyväispaikkaa. Sen sijaan hänen mukaansa voitaisiin jatkossa harkita, voisiko haluttu paikka tulla mukaan ketterien kioskien myyntipaikkoihin.