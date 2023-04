Saunasankari suosittelee: Helsingin seudun tärpit

Vuokrattavasta Villa Ivan Falin -saunasta pääsee uimaan mielenkiintoisiin maisemiin. Taustalla näkyy Vuosaaren tavarasatama.

Kiulu, Otalammen rantasauna, Vihti

”Kuin mökillä olisi. Saunassa on iso puulämmitteinen kiuas ja pehmeät löylyt, mutta ei suihkuja. Sauna on visuaalisesti hieno ja kummallakin kerralla, kun olen käynyt siellä on ollut rento ja keskusteleva tunnelma.

Uunisauna, Karkkila

”Hienosti sisustettu kokonaisuus. Saunassa on iso maisemaikkuna ja puulämmitteinen kiuas, johon lisätään itse puita. Täällä on myös mahdollisuus pulahtaa joessa. Talvella se on tosin haastavaa, koska rannassa ei ole laituria tai uimaportaita.”

Sipoonjoen perinnesauna, Sipoo

”Pimeä maakellarisauna, jossa on kaksi paljua terassilla. Jo reitti saunalle on elämys.”

Laguunin sauna, Espoo

”Homma toimii eli koko prosessi varaamisesta saunalle saapumiseen ja poistumiseen on mietitty sujuvaksi, jolloin tunnin saunavuoro ei tunnu lyhyeltä. Saunassa on puulämmitteinen kiuas, iso maisemaikkuna, ja saunalta on vain muutama metri mereen tai talvella avantoon.”

Lonnan sauna, Helsinki

”Arkkitehtonisesti upea saunarakennus, jossa on suihkuton parvisauna ja iso maisemaikkuna. Vesiraja on ihan vieressä ja vieressä kulkevaa laivaliikennettä on mielenkiintoista seurata, ruotsinristeilijät menevät läheltä ohi.”