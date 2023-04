Työmaasta on yritetty tehdä kiva kaikille, työnjohtaja Timo Kareisto sanoo. Tähän asti alue on ehkä ollut vähän mörkö naapureille, hän arvelee. Naapureille on tarjottu mahdollisuuksia tutustua työmaahan. Sopua on pidetty yllä myös esimerkiksi siistimällä katuja tiuhaan. Valituksia onkin tullut vähän ja nekin vain jäteautojen kulusta.