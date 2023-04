Huvipuisto Linnanmäki avautuu kävijöille ensi viikolla.

Huvipuisto Linnanmäki avaa porttinsa perjantaina 28. huhtikuuta kello 15.30.

Tänä vuonna päivälipun hinta on 47 euroa. Korostusta viime vuoden hintaan on kaksi euroa. Yksittäisen laitelipun hinta pysyi samana, ja on tänä vuonna 10 euroa.

Sisäänpääsy huvipuiston alueelle on ilmainen. Huvipuistossa on myös seitsemän ilmaista laitetta, joista moni sopii erityisesti pienimmille lapsille.

Linnanmäki avasi ovensa ensimmäisen kerran vuonna 1950.

Linnanmäen omistaa Lasten Päivän Säätiö. Säätiön perustivat vuonna 1956 kuusi tunnettua lastensuojelutyötä tekevää järjestöä.

Säätiö jakaa joka vuosi tuloksestaan perustajajärjestöilleen rahaa lastensuojelutyöhön.

Säätiön ja Linnanmäen toimitusjohtaja on Pia Adlivankin.