Helsingin entisen pormestarin Jan Vapaavuoren muotokuva on herättänyt ihailua sosiaalisessa mediassa. Moderneilla muotokuvilla pyritään irtautumaan perinteistä ja osoittamaan nuorekkuutta, sanoo taidehistorian professori.

HELSINGIN pormestarina vuosina 2017–2021 toimineen Jan Vapaavuoren torstaina paljastettu muotokuva herätti tuoreeltaan laajasti ihastelevia reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Viestipalvelu Twitterissä graffititaiteilijan tekemän muotokuvan sanottiin esimerkiksi olevan ”todella tyylikäs ja ajassa kiinni”. Moni kommentoija tuntui olevan tyytyväinen siihen, ettei muotokuva ollut aivan perinteisimmästä päästä.

Esimerkiksi Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto jakoi kaupungintalolta julkistamistilaisuudesta kuvan, jonka yhteydessä sanoi teoksen kuvastavan hyvin kaupunkia, sen monikerroksisuutta ja elämää.

Kaupunginhallituksen istuntosaliin ripustettavan muotokuvan on tehnyt kuvataiteilija Egs, jonka tausta on graffititaiteessa. Teos yhdistää valokuvaa ja maalausta yhdelletoista kankaalle, jotka on taiteltu lomittain muodostamaan kokonaisen kuvan.

”Suurin osa tästä muotokuvasta ei ole näkyvissä. Maalasin prosessin aikana useita kankaita. Niihin syntyi kuvia ja viittauksia Helsingistä, jossa Vapaavuorikin on elänyt ja työskennellyt”, Egs sanoo. Anonyyminä pysyttelevä taiteilija tunnetaan vain taiteilijanimellään.

Vapaavuori itse kuvailee halunneensa muotokuvan, joka on kiinni ajassa.

”Egsiä ja minua yhdistää rakkaus Helsinkiin, kaupunkeihin, kaupunkikulttuuriin ja tietynlaiseen elämän rosoisuuteen”, hän kuvailee tiedotteessa.

Tietyt viralliset tahot ovat pyrkineet viime aikoina irtautumaan muotokuvatraditiosta, sanoo taidehistorian professori Ville Lukkarinen Helsingin yliopistosta.

Hän nostaa Vapaavuoren teoksen ohella esiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön mosaiikkimuotokuvan, jonka taustalla oli 100 taiteilijaa, sekä Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen muotokuvan, josta häntä ei välttämättä heti voi tunnistaa. Teoksen on maalannut Anna Retulainen.

”Koko valtakunnan itsestäänselvimmin muotokuvattavat tyypit ovat halunneet itsestään nimenomaan traditioita rikkovan kuvan. Se kertoo mielestäni näiden instituutioiden yrityksestä uudistua tai osoittaa nuorekkuuttaan”, Lukkarinen pohtii.

Muotokuvaperinne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole kokonaan katoamassa tai uudistumassa, vaan siitä on tullut monipuolisempaa. Perinteisiä näköismuotokuvia tehdään yhä esimerkiksi yhtiöissä, säätiöissä ja yliopistoilla.

Presidentti Sauli Niinistön muotokuva julkistettiin valtioneuvoston linnassa toukokuussa 2018.

Vapaavuoren tuoretta muotokuvaa Lukkarinen luonnehtii ”ihan jännäksi” ja mielenkiintoiseksi ainakin verrattuna presidentti Niinistön mosaiikkimuotokuvaan.

”Niinistön muotokuva oli melko staattinen, mutta tässä on jännittävyyttä niin sommitelmassa kuin muotokuvanakin”, hän kuvaa.

Teos muistuttaa Lukkarisen mukaan sanomalehdestä leikattuja paperinpalasia, jotka on liitetty yhteen kollaasiksi. Tämä tuo oman ulottuvuutensa entisen pormestarin rooliin uutisoinnissa ja medianäkyvyydessä.

”Vapaavuori on kuvassa pukeutunut aika vapaasti, ei ole kravattia vaan huivi, ja hän on ehkä vähän väsyneemmän näköinen kuin muotokuvissa yleensä. Tämä kaikki luo vaikutelman, että kuva voisi olla kadulla lehtikuvaajan nappaama”, Lukkarinen sanoo.

”Kaupunkikin tulee sillä tavalla liitettyä mukaan.”

Egsin toteuttama muotokuva Jan Vapaavuoresta koostuu useista kankaista.

Vaikka muotokuvan on tehnyt graffiteistaan tunnettu taiteilija ja siinä on näkyvissä spray-maalin jälkiä, ei teos itsessään ole Lukkarisen arvion mukaan graffititeos vaan ennemminkin kollaasi.

Yleisesti ottaen graffitista on hänen mukaansa tullut nuorekkuuden, ennakko­luulottomuuden ja muutoshalun merkki, jota monet vaikutusvaltaiset ihmiset haluavat tuoda mukaan esimerkiksi valokuvinsa taustalle.

”Graffiti alkaa olla niin yleinen merkki, että se on vähän kadottanut tehoaan. Graffitin suosiminen ei välttämättä siis kerro mitään nuorekkuudesta tai avarakatseisesta taideajattelusta”, Lukkarinen pohtii.

