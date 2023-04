Puu-Vallilassa on kirjattu tässä kuussa viisi automurtoa ja kaksi vahingontekoa.

Maanantaina Puu-Vallilassa herättiin ikävään näkyyn. Yön aikana ikkunoita oli hajotettu useammasta autosta.

Suvannontiellä ikkunat oli lyöty rikki kahdesta autosta.

Sosiaalisessa mediassa asukkaat ovat kertoneet myös muista tihutöistä, kuten varastetuista puutarhavälineistä ja rikotuista rakennusten ikkunoista.

Anu Korhonen on asunut Vallilassa jo pidempään ja Puu-Vallilan alueella joulukuusta 2021 lähtien. Ennen kevään tapahtumia alue tuntui rauhalliselta, ainakin verrattuna parin vuoden takaiseen.

”Tuntuu, että jotain on ehkä tapahtunut palveluissa tai yhteiskunnassa. Tai sitten on vain tietty yksilö joka käy riehumassa”, hän pohtii.

Korhonen ei ole huomannut alueella laajempaa levottomuutta. Hän ei myöskään halua syyttää ongelmista yksin autojen vahingoittajia.

”Ei ole pelkästään yksilön vika, että hänellä menee huonosti.”

Helsingin poliisille on kirjattu tässä kuussa seitsemän autoihin kohdistunutta rikosta Puu-Vallilan alueella. Niistä kaksi on ollut vahingontekoja ja viisi varkauksia, joissa autoista on viety jotain.

Seitsemän tapausta suhteellisen pienellä alueella ei ole aivan tavanomaista, rikoskomisario Ville Niskanen arvioi.

Yhtenä yönä tapauksia on kirjattu kolme, mutta muuten ne ovat jakaantuneet pitkin kuukautta. Myös tekotavat ovat vaihdelleet, joten on mahdotonta sanoa, onko kyseessä yksi ja sama tekijä vai onko heitä ollut useampia, Niskanen sanoo.

Siitä, miksi autoihin kohdistuneet vahingonteot ja varkaudet ovat juuri nyt kasvussa, ei poliisilla ole tietoa.

Puu-Vallila on Helsingin Vallilan kaupunginosassa oleva pientaloalue, joka on rakennettu 1910-luvulla. Se on tunnettu idyllisistä puutalokujistaan.

Alue oli pitkään purku-uhan alaisena, mutta se kunnostettiin 1980-luvulla. Puu-Vallila on suojeltu kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden asuinrakennusten korttelialueena.

Tiedätkö jotain tapauksista? Ota yhteyttä sähköpostitse vilma.ikola@hs.fi.

Lue lisää: Puu-Vallilan asukkaat hermostuivat huumeklinikan tuomiin häiriöihin

Lue lisää: Puu-Vallilassa asukkaat kokevat klinikan tuoneen huumeongelman pihoille

Oikaisu 21.4.2023 kello 12.15: Korhonen muutti Puu-Vallilaan joulukuussa 2021, ei viime joulukuussa.