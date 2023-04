Energiayhtiö Helen loi tekoälyllä pikkutytön, joka seikkailee sosiaalisessa mediassa ja pyrkii tekemään energia-asioista lapsille ymmärrettävämpiä.

Helenin ylläpitämällä Instagram-tilillä on kuvia tekoälyllä luodusta tytöstä, joka poseeraa muun muassa yhdessä näyttelijä Seela Sellan kanssa.

Instagramin käyttäjät ovat saattaneet viime viikkoina ihmetellä alustalle ilmestynyttä käyttäjätiliä, jonka kuvissa selvästi tekoälyllä luotu nuori, sinihiuksinen tyttö ”Ellen” esiintyy energiayhtiö Helenin nimissä.

Osassa kuvista tekoälyhahmon kanssa poseeraa myös näyttelijä Seela Sella. Erään kuvan kommenttikentässä pohditaan, onko kyseessä aito, Helenille kuuluva tili vai jonkinlainen trollitili.

Tili on aito, vahvistaa Helenin markkinointijohtaja Tanja Kaasinen. Samanlaista sisältöä löytyy myös Helenin viralliselta Instagram-tililtä.

Taustalla on hänen mukaansa yhtiön tuore Ellenin energiaseikkailu -kampanja, jonka tarkoituksena on tuoda energian ympärillä käytävä keskustelu lapsille helpommin ymmärrettäväksi.

Energiakriisin iskettyä keskustelu on Kaasisen mukaan ollut usein monimutkaista ja negatiivista. Tehdäkseen energia-asioista helposti lähestyttävämpiä Helenillä päätettiin julkaista aihetta käsittelevä lastenkirja, jonka voi ladata ilmaiseksi yhtiön nettisivuilta.

”Haluamme tuoda pelon sijaan toivoa ja inspiraatiota sekä innostaa lapsia ja nuoria kouluttautumaan energian pariin”, Kaasinen kertoo.

Mutta miksi sosiaalisessa mediassa on lähdetty tekemään kampanjaa juuri tekoälyn keinoin? Eivätkö kirjan kuvitukset olisi riittäneet?

”Pohdimme aika pitkään, millä tavalla kirjan tarinaa saisi jatkettua, että hahmo lähtisi elämään elämäänsä myös sosiaalisissa yhteisöissä”, Kaasinen aloittaa.

”Mainostoimisto ehdotti tällaista virtuaalihahmoa, ja olimme heti siinä mukana. Tekoälylle opetettiin Ellenin piirteet, ja nyt hän jatkaa kirja-Ellenin elämää eri kanavissa ja kehittyy.”

Helenin lastenkirja julkaistaan virallisesti lauantaina 22. huhtikuuta Suvilahden Kattilahallissa kello 10–15 järjestettävässä tapahtumassa.

Paikalla on muun muassa Seela Sellan lukunurkkaus, keppihevosrata ja lasten sähköautoja. Avoimessa ja maksuttomassa tapahtumassa 650 ensimmäiselle kävijälle jaetaan painettu kirja.

Jo nyt kirjasta on Kaasisen mukaan tullut hyvää palautetta erityisesti lasten isovanhemmilta.

”Olen saanut lukuisia viestejä, että tällaista kirjaa on kaivattu. Energia on todella merkityksellinen asia, ja kirjan kautta sitä on helpompaa opettaa lapsille.”

