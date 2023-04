Huoltohallissa keskellä Helsinkiä sorvataan, pestään, siivotaan, ruokaillaan, levätään ja saunotaan.

”Me lähdetään tästä kohta, sitten meitä ei näykään kyllä vähään aikaan”, raitiovaunun kuljettaja Jouni Lehtonen sanoo.

Meneillään on ruokatunti kuskien taukotilassa Töölön raitiovaunuhallissa Mannerheimintiellä. Lehtonen viitannee siihen, että pian kuskit levittäytyvät ympäri kaupunkia linjoilleen.

Taukotilassa on tavanomainen varustus: isohko taulutelkkari, jääkaappi, vesiautomaatti ja kahvinkeitin, jonka oheen kahvikassan pitäjä on asettanut kieltolapun: älä ota, jos et maksa!

Kuskeja ruokatunnilla Töölön hallin taukotilassa. Sosiaalitilat suihkuineen ja saunoineen ovat hallin yläkerrassa.

Kuviot ovat tuttuja useimmilta työpaikoilta. Huomatkaamme: työpaikoilta. Nimittäin kerran, kun Helsingin Kaupunkiliikenne oy (entinen HKL) järjesti avoimien ovien päivän hallissa, eräät kävijät luulivat tulleensa museoon.

Silloin työnjohtaja Ari Backmanin täytyi ryhtyä oppaaksi: ”He olivat yllättyneitä, että ’museo’ on näin iso. Tämähän ei ulospäin näytä isolta. Kerroin sitten, että kyllä tämä on ihan työpaikka.”

Ratikkamuseo on naapurissa, vuonna 1900 valmistuneessa hallissa osoitteessa Töölönkatu 51. Vuosina 1913–1918 valmistuneet, yhä alkuperäisessä käytössä olevat huoltohallit sijaitsevat Mannerheimintien varressa katunumerossa 74. Kaikki Töölön hallit on rakennettu Helsingin kaupunkikuvaan monin arvorakennuksin vaikuttaneen arkkitehti Selim A. Lindqvistin (1867–1939) suunnitelmien mukaan.

Rahastajia ja raitiovaununkuljettajia sekä raitiovaunu numero 4 Töölön raitiovaunuhalleilla 1920-luvulla.

Töölön ratikkahallit ovat niitä paikkoja Helsingissä, joiden ohi tuhannet ja taas tuhannet ihmiset kulkevat, mutta joihin harva on päässyt sisään katsomaan.

Mennäänpä siis sisään. Huoltohallissa tehdään töitä 24 tuntia vuorokaudessa, yleensä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, jotta mahdollisimman moni vaunu olisi liikenteessä silloin, kun matkustajatkin.

Halli on kooltaan suurempi kuin ulkopuolelta katsoessa näyttäisi. Vasemmalla kakkossarjan ja oikealla kolmossarjan vaunuja.

Työnjohtaja Ari Backman on työskennellyt Töölön huoltohallissa vuodesta 2014. Oikealla kuvassa Brändö-ratikan ulkopanelointia.

Sporakoff-ravintolaratikka tauolla.

Huoltohalliin mahtuu enimmillään 31 vaunua. Tällä erää siellä on paikalla puolen tusinaa: 1970-luvun ykkössarjan, vuoden 1985 kakkossarjan sekä uusimpia, matalalattiaisia kolmossarjan vaunuja. Tallissa seisovat myös kuuluisat Brändö-ratikka vuodelta 1917 ja punainen Spårakoff-ravintolaratikka.

”Tuo on joulupukin vaunu. Sen pitäisi olla tuolla museossa, mutta sinne ei valitettavasti mahdu”, Ari Backman sanoo nyökäten Brändön suuntaan.

Vaunusiivooja Soile Jästerberg kertoo, että purukumien sijasta vaunuista saa nykyisin kerätä muun muassa nuuskaa, lääkepakkauksia ja injektioneuloja.

Vaunuista löytyvät injektioneulat kerätään turvalaatikkoon.

Kuljettaja soittaa kelloa varoitukseksi ajaessaan vaunun sisään halliin. Muutoin hallissa on keskipäivän aikaan hiljaista. Vaunusiivooja Soile Jästerberg saapuu tauolle eväspaketteineen.

”Missäs kaikki kikat on?” hän ihmettelee hallin tyhjyyttä.

”Kikat on kaupungilla”, Backman vastaa.

Kikat?

Kikat ovat kuulemma huoltohenkilöitä, jotka sananmukaisesti keksivät keinoja vaikkapa kiskoilta suistuneen vaunun nostamiseksi. Tiistaina iso osa kikkahenkilöistä oli nostokoulutuksessa Koskelan halleilla yhdessä pelastuslaitoksen väen kanssa.

Soile Jästerberg aloitti raitiovaunukuskina vuonna 1990, mutta vaihtoi toimenkuvaa siivoojaksi 1998. Kuskien työaikojen ja pikkulapsiarjen yhteensovittaminen osoittautui mahdottomaksi.

Hiekka kuskataan vaunuihin perinteisin menetelmin.

Kassissa on hiekkaa noin 15–18 kiloa.

Vuosikymmeniä sitten kierrettiin raapparautojen kanssa putsaamassa kiskoja. Nykyisin liukkauden torjumiseksi hiekkaa levitetään penkin alla sijaitsevasta säiliöstä raiteille.

Mitä vaunuista löytyy siivotessa?

”Purkkaa ei enää niin paljon kuin ennen. Se on vaihtunut nuuskaan. Tai sitten purkat on piilotettu penkkien alle niin, etteivät ne löydy”, Jästerberg sanoo.

Nuuskan ja noutoruokapakettien lisäksi vaunuista löytyy lääkepakkauksia ja siivoojalle vaarallisia injektioneuloja. Roskista Jästerberg kykenee usein lukemaan, mitä kaupungilla on ollut meneillään. Esimerkiksi Helsingin päärautatieaseman tuntumassa jaetuista näytetuotteista jää jälki ratikkaan.

”Silloin roskista näkee, että aha, tänään on ollut jakelua.”

Kolmossarjan vaunun alla montussa Veli-Pekka Järvinen sorvaa ratikan pyörää. Se tehdään pyörille noin joka 20 000–30 000 kilometrin jälkeen. Pesuväli on lyhyempi, 4 000 kilometriä, mikä Backmanin mukaan tarkoittaa ajassa noin kuukautta.

Hallissa pääsee ratikan alle.

Hitsaaja Hermansson työskenteli Töölön hallien ratapihalla 1930-luvulla.

Veli-Pekka Järvinen sorvasi vaunun pyörää ratikan alla montussa.

Backman kuvaa pyörän kosketuspintaa kiskoon puolikkaan tulitikkuaskin levyiseksi. Se tarkoittaa, että lämpiminä kesäpäivinä, syksyjen lehtikeleillä ja silloin, kun kiskoilla on paljon roskia tai vaikkapa hiekkaa, 40 tonnin painoisen vaunun ohjaamossa on oltava tarkkana. Kun matkustajat ovat kyydissä, painoa on vielä enemmän.

”Jos ei ole kitkaa, silloin lähdetään liukuun, ja jarrutusmatkat ovat todella pitkiä”, Backman sanoo.

Haluatko nähdä vielä Frenckellin sormen, hän kysyy. Frenckellin sormen?

Frenckellin sormi on ratikkahallien edustalla sijaitseva, Helsingin olympialaisia silmällä pitäen rakennettu, väliaikaiseksi tarkoitettu lippukioski. Sieltä käsin ohjaillaan nykyisin hallilta lähteviä ja sinne saapuvia vaunuvuoroja. Nimensä se sai olympialaisten Helsinkiin saamisen voimahahmon Erich von Frenckellin mukaan.

Helsingin Kaupunkiliikenne on muistanut muitakin arvohenkilöitä. Kolme ratikkaa on nimetty entisten johtajien mukaan: HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström, HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Yksi on kuitenkin nostettu muiden ylle, Ari Backman kertoo ylöspäin katsellen: ”Pitkäaikainen työntekijä Tom Liljestrand jäi eläkkeelle. Nostimme hänen työhaalarinsa kattoon.”

Tom Liljestrandin kattoon nostettu työhaalari.

Helsingin raitioliikenteen varikot ovat nykyisin Koskelassa, Vallilassa ja Töölössä. Raitioliikenne ja kaluston päivittäinen huolto hoidetaan Töölössä ja Koskelassa, ja Vallilan varikko toimii raitiovaunujen korjaamona.

Tulevina vuosina tämä muuttuu. Kaupunkiliikenne on laatinut suunnitelman toiminnan kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on varautua kantakaupungin raitioliikenteen kaluston kasvuun sekä uusien pikaraitovaunujen tarpeisiin.

Toiminta keskitetään tulevaisuudessa Ruskeasuolle, Roihupeltoon ja Koskelaan. Töölön varikon käyttöä jatketaan 2030-luvun loppuun.