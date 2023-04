Kauppojen on kerrottava asiakkaalle etukäteen, mikäli pikkusentit eivät käy maksuvälineenä. Ilmoituksen näkeminen on kuitenkin harvinaista.

Suomessa senttejä on pyöristetty euroajan alusta alkaen. Käytössä olevan pyöristyssäännön mukaan summa pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Näin kassalla vältytään pikkurahoilla pelaamiselta ja taskunpohjat eivät täyty hiluista ihan yhtä nopeasti kuin jossain muualla.

Mutta kenties toisinaan kassoilla pohditaan myös sitä, voisiko lomamatkoilla jääneillä senteillä maksaa myös Suomessa.

Säädösten mukaan suomalaisten kauppojen ei tarvitse ottaa yhden ja kahden sentin kolikoita vastaan.

Asiassa on kuitenkin yksi mutta: rajoituksesta on ilmoitettava etukäteen. Käytännössä kaupan on siis etukäteen kerrottava asiakkaalle, jos pikkusentit eivät käy maksuvälineenä.

”Pyöristyssäännön vuoksi 1 ja 2 sentin kolikot eivät ole laajassa käytössä Suomessa. Nämä pikkusentit ovat Suomessakin virallisia maksuvälineitä, mutta kaupan ei tarvitse ottaa niitä vastaan, jos se ilmoittaa siitä erikseen”, Suomen pankin sivuilla kerrotaan.

Tosiasiassa näin toimitaan vain harvassa paikassa.

Esimerkillisesti toimitaan kuitenkin esimerkiksi Sipoossa sijaitsevassa K-Supermarket Basilikassa, mistä HS:n lukija lähetti toimitukseen uutisvinkin.

Sääntö seisoo kaupan ovella laminoituna suurin ja selkein kirjaimin:

”Myymälässämme EI voi maksaa 1 ja 2 sentin kolikoilla”. Ja vielä sama toisella kotimaisella.

Sipoolaisen kaupan ikkunassa kerrotaan pikkukolikoiden käytöstä selvästi.

Lappu on ovella puhtaasti siitä syystä, että ilmoitus on Suomen Pankin sivuillakin löytyvän ohjeistuksen mukainen, kauppias Marko Liikonen kertoo.

Kovin usein ei parin sentin kolikoita kassalle tarjotakaan, mutta toisinaan asiakkailla on hiluja mukanaan ulkomaanmatkojen jäljiltä.

Vaikka tapauksia tulee vastaan harvoin, on kieltäytymiselle perusteet.

”Pankille kun laitetaan kolikoita eteenpäin, laskentapalkkio on enemmän kuin sentin kolikon arvo”, Liikonen sanoo.