Meriveden pinta oli tiistaina 31 senttimetriä normaalin alapuolella.

Helsingin Lauttasaaren edustalla sijaitsevaan Sisä-Hatun saareen oli tiistaina mahdollista kävellä kuivin jaloin, kun merivesi on alhaalla.

Reitti on auki tyypillisesti lyhyen ajan vuosittain.

Sisä-Hatun saareen voi kävellä Lauttasaaren ulkoilupuiston edustalta. Matkaa saarelle on rannasta noin 100 metriä.

Merivesi on nyt alhaalla. Meriveden pinta oli Helsingissä tiistaina päivällä 31 senttimetriä normaalin alapuolella.

Ilmatieteen laitoksen meriasiantuntija Anni Jokiniemen mukaan merivesi ei ole kuitenkaan nyt poikkeuksellisen alhaalla.

”Keväisin on ollut pitkiä jaksoja, että merivesi on ollut alhaalla. Nyt merivesi on ollut jokusen viikon alhaalla. Toisaalta maaliskuussa meriveden korkeus oli keskimääräisen arvon yläpuolella”, Jokiniemi sanoo.

Helsingin seudulla on satanut vähän viime aikoina. Sateiden määrä vaikuttaa kuitenkin vain vähän meriveden korkeuteen.

”Sateet vaikuttavat vähän meriveden korkeuteen. Meriveden korkeuteen vaikuttaa sen sijaan koko Itämeren vesimäärä, kuinka paljon Tanskan salmien sisääntulosta tulee vettä läpi Itämerelle. Korkeapaine painaa myös veden pintaa alas”, Jokiniemi sanoo.

Sisä-Hattu ja siitä edempänä merellä sijaitseva Ulko-Hattu ovat monien lintujen mieleen. Etenkin Ulko-Hatulla pesii monia merilintuja.

Vuonna 2020 Lauttasaari-Seura ehdotti kaupunginvaltuustolle osoitetussa aloitteessaan, että Ulko-Hattu tulisi suojella luonnonsuojelulailla ja puiston suojellut rantaniityt olisi rauhoitettava liikkumiselta.

Aloitteen mukaan Sisä-Hatusta ja Vattuniemen ja Särkiniemen suojelluista rantaniityistä on tullut ulkoilu-, kalastus- ja koirien ulkoilutusalueita, minkä takia linnut ovat joutuneet siirtymään muualle ja alkuperäinen suojeltu kasvillisuus on kärsinyt.

