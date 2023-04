HS:n haastattelemat naiset kertovat pitävänsä vain naisille suunnatuista kuntosaleista muun muassa siksi, että niissä saa treenata rauhassa ja vailla häirintää.

Vain naisille suunnattuja kuntosaleja löytyy ympäri Helsinkiä. Malmin Piukat Paikat -sali on melko pieni mutta rauhallinen, mistä monet asiakkaat kertovat pitävänsä.

Malmilaisella kuntosalilla on torstai-iltapäivänä melko rauhallista, mutta eräs asia pistää heti sisään astuessa silmään: kaikki paikalla olevat asiakkaat ovat naisia.

Sattumaa sukupuolijakauma ei ole. Tämä sali, kuten nykyään monet muutkin kuntosalit pääkaupunkiseudulla, on suunnattu pelkästään naisille.

Malmin Piukat Paikat -nimisellä kuntosalilla useamman vuoden käynyt Vilma Kekäläinen, 19, lopettelee jalkatreeniään. Hän kertoo viihtyvänsä kotinsa lähellä sijaitsevalla salilla etenkin siksi, että siellä treenit saa tehdä aina rauhassa.

Kekäläinen on käynyt aiemmin myös sekasaleilla mutta pitää siitä, ettei naisten salilla ole ”mitään turhia häiriöitä”.

”Täällä treeniin saa annettua kaiken, eikä tarvitse miettiä, tuleeko sen aikana pitkiä katseita tai muuta. Mielestäni kuntosali on aika henkilökohtainen paikka, ja luulen, että monet naiset viihtyvät täällä juuri rauhallisuuden vuoksi”, hän pohtii.

Kekäläisellä ei ole omakohtaisia kokemuksia varsinaisesta kuntosaleilla tapahtuneesta häirinnästä mutta kertoo nähneensä puhetta sellaisesta paljon etenkin sosiaalisessa mediassa. Myös HS on aiemmin kirjoittanut saleilla koetusta häirinnästä.

”Joskus, kun joku nainen videoi omaa treeniään, siellä videon taustalla saattaa näkyä, miten tuntematon mies ottaa hänestä valokuvan. Onneksi minulla ei ole tällaisia kokemuksia, enkä sellaisia myöskään haluaisi.”

19-vuotiaan Vilma Kekäläisen mukaan on mukavaa, että kuntosalilla saa olla katseilta rauhassa. Malmin sali on myös lähellä hänen kotiaan ja kodikkaan tuntuinen.

Vain naisille tarkoitettuja kuntosaleja löytyy nykyään lukuisia eri puolilta Helsinkiä. On esimerkiksi Ladyline Hakaniemessä, Lady’s Club Sörnäisissä ja Ladyt Kannelmäessä. Lisäksi Fitness24seven-ketjun saleilla on usein erikseen naisten puoli.

Miehille suunnattuja salejakin löytyy, ainakin Bodybuilding Club Vallilassa, joskin kysyntää miesten saleille vaikuttaisi tarjonnan perusteella olevan selvästi vähemmän.

Malmin Piukat Paikat on toiminut samassa paikassa Malmin keskustassa jo lähemmäs 30 vuotta. Vuonna 2019, juuri ennen koronapandemiaa, yrittäjäksi hyppäsi Pia Hakala.

Vaikka Hakalalla ei ollut aiempaa kokemusta yrittäjyydestä tai kuntosaleistakaan, hän päätti tehdä uuden aluevaltauksen. Naisten sali tuntui hänestä hyvältä ja tärkeältä konseptilta, jonka avulla pieni kuntosali voi erottua isoista ketjuista.

Koronarajoitukset toivat omat haasteensa, mutta kysyntää on Hakalan mukaan kuitenkin riittänyt. Hänen mukaansa osalla naisten saleilla käyvistä saattaa olla huonoja kokemuksia sekasaleilta, ja moni haluaa yksinkertaisesti vain olla rauhassa.

”Miehillä on keskimäärin todella erilainen tapa treenata. Sekasalin puolella on kokemukseni mukaan enemmän ähinää, puhinaa ja painojen kalistelua. Täällä on jotenkin leppoisampaa”, Hakala pohtii.

Kannelmäessä ja Vantaan Myyrmäessä Ladyt-kuntosaleja pyörittävä Tuija Nikkilä allekirjoittaa naisille suunnattujen salien kysynnän. Hänen mukaansa asiakkaat pitävät erityisesti siitä, että salille voi tulla matalalla kynnyksellä.

Asiakasryhmistä hän nostaa esiin erityisesti hyvin nuoret, jopa alaikäiset tytöt sekä maahanmuuttaja­taustaiset naiset, jotka ovat viihtyneet kovasti vain naisille suunnatuilla saleilla.

”Miehet koetaan kuntosalilla ajoittain ehkä pelottaviksi tai heiltä tulee ei-toivottuja katseita. Olen kuullut jopa ahdistavista tilanteista, että on saatettu seurata tai kosketella”, Nikkilä kertoo.

Naisten salilta löytyy painoja ja laitteita siinä missä tavalliseltakin salilta.

Käytännössä naisten sali ei Hakalan mukaan juuri eroa sekasalista esimerkiksi laitteiden tai painojen määrän suhteen. Asiakkaitakin on kaiken ikäisiä nuorista eläkeläisiin, sekä tavallista kuntourheilijaa että tavoitteellisempaa treenaajaa.

Toisinaan paikallisia miehiä on Hakalan mukaan käynyt kysymässä, voisiko kuntosalille tulla tutustumaan. Usein he eivät kuitenkaan ole tienneet, että kyseessä on naisille suunnattu sali.

”Kun olemme kertoneet, mistä on kyse, ovat miehet yleensä ymmärtäneet asian ilman mitään ongelmaa.”

Kontulassa asuva Juuli Kiiskinen, 34, asettaa toisen jalkansa penkin päälle ja aloittaa bulgarialaisen askelkyykyn. Hän on tullut Malmin naistensalille kuntouttamaan polvensa eturistisidettä, joka leikattiin taannoin.

Kiiskinen innostui kuntosaliharjoittelusta koronapandemian aikana. Silloin salille pystyi varaamaan yksityisvuoroja, joten hän tottui rauhassa treenaamiseen.

Hiljattain Kiiskinen kävi testaamassa suuremman ketjun sekasalia ja huomasi eron heti.

”Kun on käynyt pari–kolme vuotta naisten salilla ja menee sekasalille, eron fiiliksessä kyllä huomaa. Kaikki, jotka käyvät naisten saleilla, varmasti tietävät syyn siihen, miksi naisten saleja on olemassa”, hän toteaa.

HS:n aiemmassa jutussa kerrottiin, että erityisesti nuoret tai keski-ikäiset naiset olivat kokeneet epämiellyttävää tuijotusta, yleensä miesten taholta. Naisten saleilla tällaista esiintyy luonnollisesti vähemmän.

Juuli Kiiskinen, 34, asuu Kontulassa mutta käy Malmilla kuntosalilla. Hänen mukaansa on tärkeää, että salilla on turvallinen olo.

Kiiskinen ei itse ole kokenut kuntosalilla ahdistavia tilanteita mutta kertoo, että aivan hänen lähipiiristään löytyy salilla häirintää kokeneita ihmisiä. Nykyään moni hänen kavereistaankin käy nimenomaan naisten saleilla.

”Salilla ollaan vähissä vaatteissa ja tosi aukinaisessa mielentilassa. Silloin on tärkeää, että on turvallinen ja hyvä olo, joka mahdollistaa hyvän treenin”, Kiiskinen sanoo.

”Jos pitää yhtäkään hetkeä käyttää siihen, että miettii, mitä muut ajattelevat tai tuijottaako minua joku, se on pois omasta keskittymisestä.”

Kiiskinen on itse ollut mukana järjestämässä vain naisille tarkoitettua klubia ja on pohtinut ylipäätään paljon sitä, miten turvallisemman tilan periaatteet toteutuvat eri paikoissa.

”Jos yökerhoihin on mahdollista luoda turvallisempi ympäristö, pitäisi sen olla mahdollista myös salilla. Mutta eipä ole kovin moni kuntosaliketju sillä vielä hirveästi ratsastanut.”