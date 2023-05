Herttoniemen kaupunginosassa on suuri tarve päiväkotipaikoille, sillä päiväkotien kapasiteetti ei ole pysynyt asuinrakentamisen perässä.

Helsingin Roihuvuoreen osoitteeseen Abraham Wetterin tie 15 rakennetaan uusi päiväkoti aivan suositun Kirsikkapuiston kupeeseen.

Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä jo tänä kesänä. Tavoitteena on, että ovet avautuvat lapsosille vuoden 2025 keväällä.

Uudisrakennukseen tulee tilat noin 220 lapselle. Paikoista noin 60 toteutetaan ruotsinkieliselle ja noin 160 suomenkieliselle varhaiskasvatukselle.

Uusi rakennus korvaa Daghemmet Killingenin nykyiset, peruskorjauksen tarpeessa olevat tilat. Killingen jatkaa rakentamisen ajan toimintaansa nykyisissä tiloissaan Laivalahdenportti 3:ssa.

Herttoniemen suomenkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä ei tapahdu muutoksia uuden päiväkodin rakentamisen myötä, eli olemassa olevat yksiköt jatkavat toimintaansa.

Herttoniemen kaupunginosassa on kova tarve uusille päiväkotipaikoille. Alueelle rakennetaan uusia asuntoja, mutta esimerkiksi Roihuvuoressa ongelma on, että alueen päiväkodit on rakennettu samaan aikaan vanhemman rakennuskannan kanssa ja vastaamaan sen aikaista tarvetta.

Viime aikoina alueelle on rakennettu lisää asuntoja, mutta uusia päiväkoteja ei ole tullut.

Uusi päiväkotirakennus on kooltaan noin 2 500 bruttoneliötä. Julkisivu on puusta, ja rakennukseen tulee viherkatto.

Päiväkoti toteutetaan vuokramallilla, jossa Hemsö Suomi Oy vuokraa uudisrakennuksen kaupungille 25 vuoden vuokra-ajalla. Yhtiö vastaa päiväkodin rakennuttamisesta, ylläpidosta ja peruskorjauksista vuokrakauden ajan.

”Uudisrakennus hyödyntää mahdollisimman paljon paikalla tuotettua energiaa. Vähintään 90 prosenttia vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta tuotetaan maalämpöpumpuilla, ja loppuosa katetaan sähkökattilalla. Sähköenergiasta vähintään 10 prosenttia tuotetaan aurinkosähköllä”, sanoo Hemsö Suomi oy:n energia- ja vastuullisuuspäällikkö Janne Suhonen kaupungin tiedotteessa.