Tarjoilijarobotti kulkee Pikku-Finlandian keittiön ja ravintolan välistä käytävää, jonka edestakaiseen kulkemiseen voi henkilökunnalta kulua kiireisenä päivänä jopa 20 kilometriä.

Finlandia-talossa toimii toukokuun ajan tarjoilijarobotti, joka kuljettaa astioita ja ruoka-annoksia.

Kaveri-niminen robotti on ammattikorkea­koulu Metropolian opiskelijoiden ohjelmoima ja se toimii Pikku-Finlandian tapahtuma­keskuksessa.

Pikku-Finlandiassa on pitkä käytävä, jonka toisessa päässä on keittiö ja toisessa ravintola. Käytävän edestakaiseen kulkemiseen voi kulua kaikkein kiireisimpinä päivinä ravintolan henkilökunnalta jopa 20 kilometriä.

“Asiakkailta on tullut positiivista palautetta, ja ihmiset ovat olleet kiinnostuneita Kaverista”, Finlandia-talon vuoropäällikkö Alex Viljanen kertoo Metropolian lähettämässä tiedotteessa.

Robotti on ohjelmoitu osana sähkö- ja automaatiotekniikan ja koneautomaation opiskelijoiden innovaatioprojektia. Samalla opiskelijat auttavat Finlandia-taloa selvittämään, miten keskus voi automatisoida toimintojaan.

Kärry valmistui ja sitä testattiin ensimmäisen kerran joulukuussa. Keväällä robottiin tehtiin käyttöliittymä, jolla sen ohjaamista helpotettiin, eli siihen kiinnitettiin tabletti, jonka kautta robottia voi ohjailla.

“Pikku-Finlandian väki on ollut projektista todella innoissaan. Me tarjoamme asiakkaalle syvällisen tietämyksen robotiikka-asioista, ja voimme miettiä, millainen on heille paras ratkaisu”, sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Silin Zhao kertoo.

Toukokuun testivaiheen jälkeen robotti palaa Metropolian Myyrmäen kampukselle. Finlandia-talo pohtii testijakson avulla, miten robotiikkaa voi jatkossa hyödyntää eri toimintojen tukena.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu, jossa on 16 800 opiskelijaa.