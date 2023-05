Puoli kahdeksalta keskiviikkoaamuna Meritullintorille Katajanokan kupeeseen purkautuu lautallinen ihmisiä. Ympärivuotinen lauttayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan on aloittanut kolmannen liikennöintipäivänsä.

Kun uusi lauttayhteys avattiin vappuna, oli sen suosio niin kova, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet edes kyytiin.

Tällä kertaa Kruunuvuorenrannan suuntaan ei sen sijaan ole aamulla tungosta, sillä lauttaan nousee Meritullintorilta vain yksi matkustaja. Tove Chaistensen istuu kyytiin ja alkaa kaivella lippuaan HSL-sovelluksesta.

Chaistensen on Helsingissä työmatkalla Kööpenhaminasta. Kollegan kanssa on sovittu tapaaminen Kruunuvuorenrantaan, ja hän on ohjeistanut Chaistenseniä nousemaan lauttaan.

Vesibussit ovat kööpenhaminalaiselle tuttu kulkuväline, mutta maisemat ja kätevyys keräävät Chaistenseniltä kehuja Helsinginkin lauttareitillä.

Kollega on ohjeistanut Tove Chaistenseniä kulkemaan Kruunuvuorenrantaan lautalla.

Lautan saapuessa Kruunuvuorenrantaan laiturille on jonoa. Kun matkustajat päästetään kyytiin, pyöräpaikat täyttyvät nopeasti. Kaiken kaikkiaan lautalle mahtuisi 16 polkupyörää.

Nyt kyytiin talutetaan reilut kymmenen, ja henkilökunnan ohjeistuksella ja pienellä järjestelyllä kaikki saadaan mahtumaan.

Henna Lundenius parkkeeraa pyöränsä lautalle viimeisten joukossa. Hän on polkenut viimeiset neljä vuotta samaa reittiä töihin, mutta lauttareitin auettua osa matkasta on taittunut meriteitse. Lundenius mainitsee maisemien vaihtumisen yhdeksi lauttamatkan parhaaksi puoleksi.

Vuonna 2027 valmistuvasta Kruunuvuorensillasta Lundeniuksella on sen sijaan kahtiajakoiset ajatukset.

”Onhan se aika mahtipontinen mutta hyvä yhteys. Mahtavaa, että lautta kulkee siihen asti.”

Vaikka lautta seilaa nyt keväisellä merireitillä, myös talven haasteisiin ollaan valmiina. Suomenlinnan liikenteen toimitusjohtaja Petri Öhrmark kertoo, että talvella alus vaihtuu hieman raskastekoisempaan. Aluksen on tarkoitus liikennöidä ympärivuotisesti siihen asti, kunnes silta valmistuu.

”Ainoa ongelma on, että matka-aika pitenee, jos on oikein kova jäätalvi. Talvella nähdään, mikä on tilanne.”

Öhrmarkin mukaan muina vuodenaikoina sääoloja ei tarvitse juuri jännittää. Myöskään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin keskiviikkoinen vierailu ei vaikuta lautan reittiin tai aikatauluihin.

Henna Lundenius kulkee kulkee työmatkansa lautalla erityisesti aamuisin.

Myös Turo Hjerppe matkustaa töihin pyörä mukanaan. Hän on noussut 20 minuutin matkan ajaksi istumaan ulos kannelle. Työmatkat ovat taittuneet lautalla molempiin suuntiin eilisestä alkaen.

Hjerppe käytti lauttareittiä jo viime kesänä, kun sitä kokeiltiin. Hjerppe arvioi, että nyt lautta on vetänyt viime vuotta enemmän matkustajia.

Ainoaksi huonoksi puoleksi Hjerppe mainitsee lautan harvahkot vuorovälit. Kyytiin pääsee noin 50 minuutin välein. Siksi Hjerppe joutuu silloin tällöin turvautumaan bussiin ja metroon.

Polkupyöriä oli lautan kyydissä keskiviikkoaamuna niin paljon, että Turo Hjerppe saattaa jatkossa jättää useammin oman pyöränsä Kruunuvuorenrantaan.

Osa matkustajista nauttii myös lautan pöytien ääressä aamukahvit.

Matkalla voi halutessaan ostaa kahvin kylkeen esimerkiksi aamiaiscroissantin tai vaahtokarkkitikkarin. Tunnelma lautan sisätiloissa on rauhallinen, vaikka väkeä riittää.

Yksi matkustaja istuu penkkien sijaan lattialla ja talutushihnaan kytkettynä. Sofia Rouhgandom esittelee lattialla matkustavan koiransa Lunaksi. Rouhgandom on ympäri vuoden liikennöivästä lautasta innoissaan. Lautalla matkustaminen tuli myös hänelle jo viime kesänä tutuksi.

”Kiva, että ei tarvitse lähteä koiran kanssa metroon. Lunalla on hirveä veto lautalle!”

Sodia Rouhgandomin työ- ja viikonloppumatkat helpottuvat, kun lautta kulkee eikä liikennevälinettä tarvitse enää vaihtaa.

Meritullintorilla pieni ramppi lasketaan jälleen paikalleen, ja matkustajat purkautuvat lautalta ripeästi omiin suuntiinsa.

”Tosi ylellistä!” joku huikkaa maihin astuessaan.