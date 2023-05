Pohjoismaisia kosmetiikkaketjuja rynnistää nyt Suomeen. Ruotsalainen Lyko on keskittynyt etenkin verkkokauppaan, mutta nyt se avaa myymälän kauppakeskus Forumiin.

Verkkokauppaan keskittyneellä Lykolla on tällä hetkellä myymälöitä vain Ruotsissa ja Norjassa.

Verkkokaupastaan tunnettu ruotsalainen kosmetiikkaketju Lyko avaa toukokuun lopussa ensimmäisen fyysisen myymälänsä Suomeen.

Liike avataan Helsingin keskustaan kauppakeskus Forumin ensimmäiseen kerrokseen. Myymälä aukeaa tiedotteen mukaan lauantaina 27. toukokuuta.

Lyko on toiminut Suomessa verkkokauppana vuodesta 2018 lähtien. Suurin osa yrityksen asiakkaista on verkossa, josta syntyy lähes 90 prosenttia sen liikevaihdosta.

Lisäksi yhtiöllä on yhteensä 31 myymälää Ruotsissa ja Norjassa, ja sen tavoitteena on tulevaisuudessa avata lisää myymälöitä myös Suomeen.

“Ihmiset kaipaavat verkko-ostamisen rinnalle henkilökohtaista palvelua, neuvoja ja yhteisöllisyyttä”, kertoo Lyko Suomen markkinointijohtaja Ida Berg Kivi tiedotteessa.

Lykon tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin liikevaihto Suomessa tuplaantui vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2022 Lyko teki Suomessa yhteensä 10 miljoonan euron liikevaihdon, ja laajalti Euroopassa toimivan yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,5 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 220 miljoonaa euroa.

“Näen Suomessa paljon potentiaalia. Uskon Suomen seuraavan Norjan markkinaa, jossa kasvoimme muutamassa vuodessa yhdeksi maan suurimmista toimijoista”, sanoo Lykon toimitusjohtaja Rickard Lyko tiedotteessa.

Pohjoismaisia kosmetiikkaketjuja rynnistää nyt urakalla Suomeen. Hiljattain HS kertoi etenkin nuorten suosimasta tanskalaisesta Normal-kauppaketjusta, joka on houkutellut asiakkaita halvoilla hinnoillaan.

Ylipäätään hyvinvointiin ja kauneudenhoitoon liittyvien palveluiden kuluttaminen on Suomessa inflaatiosta huolimatta ollut kasvussa. Viimeisten vuosien aikana erilaisten palveluiden saatavuus on kasvanut ja kosmetiikkaa on laajemmin saatavissa eri hintaryhmistä.