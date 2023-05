HS:n kuvareportaasi näyttää remontoidun toimistomammutin, jonka ulkokuori on osa kaupunkikuvaa mutta sisätilat ovat harvat nähneet.

Tässä tämä on seissyt jo vuodesta 1891. Arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema mahtipontinen uusrenessanssirakennus Erottajankadulla on ollut osa katukuvaa paljon kauemmin kuin Suomen valtio on ollut itsenäinen. Kokonaisuuteen kuuluu myös vuonna 1905 rakennettu jugendtalo.

Nyt kompleksi aukeaa yleisölle osana Open House Helsinki -tapahtumaa. Kierrokset on varattu loppuun, mutta HS:n kuvareportaasi näyttää rakennuksen kiinnostavimmat kohdat.

Alun perin asuin- ja toimistorakennukseksi suunnitellussa rakennuksessa on tapahtunut vähän kaikkea. Siellä ovat asuneet silmäätekevät ja raharikkaat, kuten oopperatähti Aino Ackté. Ja kuten hienon toimiston elämänkaareen usein kuuluu, pyörittelivät valtion virkamiehet siellä papereita vuosien ajan. Nyt siellä pitävät majaa rahakkaat yritykset.

Talot rakennutti henkivakuutusyhtiö Kaleva. Vuonna 1913 valtio osti ne, ja tiloissa toimi muun muassa tullihallitus ja sisäministeriö. Nyt rakennukset omistaa yhdysvaltalainen sijoitusjätti Blackrock. Suomessa sitä edustaa Trevian, joka hoitaa rakennuksen asioita omistajan puolesta. Blackrock osti rakennukset 27 miljoonalla vuonna 2018. Seuraavana vuonna alkoivat purkutyöt.

Remontti kesti lähes kaksi vuotta, ja lopulta vuonna 2021 kokonaisuus esiteltiin Erottaja 2 -nimellä. Osa tiloista on jo vuokrattu, osa on tyhjillään. Rakennukset ovat suojeltuja, joten kaikesta oli remontin yhteydessä sovittava Museoviraston kanssa. Huoneissa näkyy pieniä paloja alkuperäisestä, vielä nykyistäkin koristeellisemmasta tyylistä.

Rakennus on Erottajalla näkyvällä paikalla. Silti se on monelle tuntematon möhkäle, sanoo Trevianin liiketoimintajohtaja Elisa Loitto. Tämän asianlaidan Trevian haluaa muuttaa, ja rakennus on ollut esillä muun muassa Helsinki Design Weekissä ja nyt Open House Helsingissä.

Alakerran tilaa suunnitellaan ravintolaksi. Näin se olisi vielä avoimempi yleisölle kuin luksusmyymälä ja toimistot. Vuokralaista ei vielä ole, mutta sali on jo kunnostettu. Rakennuksessa sijaitsee myös yökerho Garden of Babylon, jonka terassi on sisäpihalla.

Remontissa uusittiin koko talotekniikka ja pintoja, mutta paljon yksityiskohtia jätettiin paikoilleen. Vanhan suojelu oli toisaalta Museoviraston sanelema pakko, mutta myös tärkeä arvovalinta, Trevianin markkinointijohtaja Daniel Tuori sanoo.

Entisöinti vaati paljon erityisosaamista. Esimerkiksi rapun seinien ootraus ei sujuisi ihan keneltä vain maalarilta. Rapussa on myös harvinaisen hyvä tuoksu, sillä huonekaluliikkeellä on omat hajusteensa. Tuoksukynttilä palaa rapussakin.

Toimistotiloihin on lisätty kokoustekniikkaa ja mitä nyt moderni toimistotyö vaatiikaan. Yksityiskohdat muistuttavat talon historiasta. Kakluunit eivät ole toimintakunnossa, mutta ne on jätetty koristeiksi. Sen sijaan lattian alla olleet heinäeristeet saivat lähteä.

Suojellussa rakennuksessa seiniä ei voi siirrellä noin vain. Äänieristys ei ole yhtä hyvä kuin uudisrakennuksissa, joten hiljaisia kokoustiloja on luotu siirreltävillä kokouskuutioilla.

Toisessa kerroksessa toimii italialaistyylisiä huonekaluja myyvä Skanno. Uusrenessanssityyli sopii yritykselle, sillä monen mielessä italialainen tyyli tarkoittaa juuri lämpimiä sävyjä ja runsautta.

Renessanssirakennuksen portaikon ylimmässä kerroksessa on näyttävä kattomaalaus. Nauhassa lukee talon rakennusvuodet 1890–1891. Koristeita on myös rapun muissa kattorakenteissa.

Vuonna 1905 kokonaisuuteen lisättiin Karl Gustaf Grahnin, Ernst G. Hedmanin ja Knut Wasastjernan suunnittelema jugendtalo, ja vuonna 1915 arkkitehti Nikolai Mederin piirtämä pihasiipi, joka yhdisti rakennukset toisiinsa.

Jugend-tyylisuuntaa edustava puolisko eroaa tunnelmaltaan selvästi eloisasta uusrenessanssista. Puuosat ovat tummia ja yksityiskohdat hillitympiä. Vaikka rakennuksilla on ikäeroa alle kaksikymmentä vuotta, ovat ne kuin eri maasta.

Jugend-osion suunnittelusta vastasi aikoinaan arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjerna. Toimisto suunnitteli myös muun muassa Fennian talon. Erottajankadulla rapun koristeet vaihtelevat köynnösmäisistä luontoaiheisiin maalauksiin.

Kulmahuone oli luultavasti jonkun hieman isokenkäisemmän käytössä, Tuori arvelee. Syvän vihreä kakluuni luo kontrastia keltaisen ja ruskean sävyiseen huoneeseen. Näennäisestä koruttomuudesta huolimatta myös tässä tilassa on kiinnostavia yksityiskohtia: seinillä on kohokoristeita, ja köynnös jatkuu myös ikkunan yläpuolella. Kakluunin oikealla puolella on yllättävä tila, jota ei helposti huomaa.

Kakluunin vieressä seinä taas kätkee sisälleen kaapin. Kuin ihmeen kaupalla myös avain on yhä tallessa. Kun kaappi remontin yhteydessä avattiin, löytyi sisältä tyhjä 1980-luvun kaljapullo.

Oikaisu 8.5. klo 10.21: Skanno myy italialaistyylisiä huonekaluja, mutta yritys on suomalainen.