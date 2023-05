Vuonna 1950 otetussa kuvassa kartanon viereen rakennettuja kerrostaloja ei vielä ollut olemassa. Vasemmalla ylhäällä on karjasuojia. Keskellä kuvaa on meijerirakennus. Meijerin tilalla on nykyisin kerrostaloja. Puiden reunustama kuja on nykyinen Rantakartanontie.