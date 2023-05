Presidentti Zelenskyiä keskiviikon yllätysvierailulla kuljettanut auto suojelee kuljetettaviaan ammuksilta ja myrkkykaasuilta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui keskiviikkona yllätysvierailulle Suomeen ja Presidentinlinnaan. Vierailusta muodostui nopeasti koko päivän kestänyt mediaspektaakkeli pörräävine helikoptereineen ja suljettuine katuineen.

HS sai pitkin päivää vinkkejä erinäisistä autoletkoista, joissa Zelenskyin väitettiin matkustaneen. Tummia autoja oli liikkeellä useita, jotta Ukrainan presidentin turvallisuus saatiin taattua mahdollisimman hyvin. Näin tyypillisesti toimitaan korkean profiilin valtiovierailujen kohdalla muissakin maissa.

Lopulta Kauppatorin edustalla valokuvaajien kameroihin tallentui juuri se auto, jossa Volodymyr Zelenskyi matkusti. HS otti selvää, millaisesta autosta on kyse.

Auton rekisteritiedoista selviää, että Zelenskyi matkusti Audin A8 L -mallisella panssariautolla.

Auto on Poliisihallituksen nimissä, ja sen haltija on Helsingin poliisilaitos. Auto on otettu käyttöön syksyllä 2017.

Helsingin poliisilaitokselta ei tuoreeltaan kommentoitu tarkemmin Zelenskyiä kuljettaneen auton yksityiskohtia, mutta vastaavanlaisia panssariajoneuvoja on kuitenkin esitelty vuosien varrella runsaasti autoaiheisissa lehdissä ja artikkeleissa.

Esimerkiksi vuonna 2018 Iltalehti luonnehti Audia ”todelliseksi ministeriautoksi”. Lehden mukaan auton ylellisin istuinpaikka on oikeanpuoleinen takaistuin, sillä se ”sopii niin yritysjohtajille kuin ministereillekin”.

Zelenskyi nousi Presidentinlinnan edessä auton oikeanpuoleisesta takaovesta.

Zelenskyi matkusti Presidentinlinnaan Audin oikeanpuoleisella takaistuimella, jota luonnehditaan mallin ylellisemmäksi istumapaikaksi.

Vuonna 2011 puolestaan Auto Bild -autolehti esitteli silloisen uusimman A8-panssariauton turvallisuusominaisuuksia. L-malli on tavallista A8-mallia hieman pidempi.

Auto Bildin mukaan autossa on muun muassa tulensammutusjärjestelmä, luodinkestävät ikkunalasit ja mahdollisuus kommunikoida auton ulkopuolelle ovia tai ikkunoita avaamatta. Lisäksi kulkuneuvo voidaan sulkea ilmatiiviisti. Sitä varten siitä löytyy sisäinen happijärjestelmä.

Lisätty turvallisuus näkyy myös ajoneuvon raskaudessa ja materiaalivalinnoissa.

Vuonna 2014 Iltalehti esitteli samasta Audista tuoreemman mallin. Auton turvallisuusominaisuuksien valikoimasta löytyvät esimerkiksi hätäuloskäynti, raskaasti suojattu viestiyksikkö ja vanteet, joilla pystyy ajamaan 80 kilometrin tuntinopeudella ilman kumirenkaitakin.

Audi A8:n ominaisuudet suojelevat kyydissä olevia muun muassa käsiaseiden luodeilta, räjähteiltä, myrkkykaasuilta ja kaappauksilta.

Tarkat turvallisuusyksityiskohdat jätetään kuitenkin panssariautoista paljastamatta – turvallisuussyistä. Eikä niitä Helsingin poliisilaitoskaan halunnut keskiviikkona tarkemmin kuvailla.

Ainakin uusimmissa Audi A8 -malleissa on turvallisuuden lisäksi tarjolla myös mukavuutta lisääviä ominaisuuksia. Takapenkille voi saada hierontatuolin ja viileäkaapin. 2021-vuosimallin A8-autoihin saa lisättyä jopa hierovan jalkarahin.

Zelenskyin käyttämän auton lisävarusteista ei ole tietoa.