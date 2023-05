Kaikki valot menivät Helsingin Maxim-teatterissa päälle ennen elokuvan hämärää loppukohtausta. Korvaukseksi tarjottiin ilmaisia popcorneja ja pientä juomaa.

Tiistaina Helsingin Kluuvissa sijaitsevassa Finnkinon Maxim-elokuvateatterissa koettiin ikävä tilanne, kun kaikki valot rävähtivät elokuvan loppupuolella päälle.

Eturivissä istunut Jussi Saarelma oli tullut katsomaan huhtikuussa ensi-iltansa saanutta Aftersun-elokuvaa jo toista kertaa, sillä ensimmäinen kokemus oli ollut niin vaikuttava.

Hän kertoo, että ennen elokuvan ”emotionaalisesti räjähtävää loppukohtausta” salin valot menivät päälle. Aluksi hän luuli sen olleen vain vahinko, mutta nopeasti kävi ilmi, että kyse oli teknisestä viasta.

”Näin, että henkilökunta avasi paneelia salin takaosassa ja ajattelin, että homma on hoidossa. Jossain vaiheessa ilmoitettiin, ettei valoja saada sammutettua ollenkaan”, Saarelma kertoo HS:lle.

Elokuva laitettiin hetkeksi tauolle, mutta jotkut salissa olleet alkoivat Saarelman mukaan huutaa, että jatketaan vaan.

”Ajattelin heti, että voi hemmetti. Tiesin jo siinä vaiheessa, että loppukohtaus menee pilalle, sillä se on kuvattu todella vähässä valossa ja jokainen voi vain kuvitella, miltä hämärät kohtaukset näyttävät täydessä valaistuksessa.”

Saarelma päätti istua elokuvan loppuun asti koska ajatteli, että korvaukseksi tapahtuneesta saisi todennäköisesti uuden leffalipun.

Elokuvan päätteeksi salin ulkopuolella korvauslipukkeita todella jaettiin, mutta ne oikeuttivat vain pieneen juomaan ja popcorneihin.

”Siinä kohtaa vielä vähän hymähtelin asialle, kunnes aloin miettiä kaikkia niitä, jotka olivat ensimmäistä kertaa katsomassa Aftersunia. Elokuvan intensiteetti ja emotionaalinen lataus tuhoutuivat aivan täysin”, Saarelma sanoo.

Hän päätti lähettää Finnkinolle asiakaspalautetta asiasta, mutta vastaus oli hänen mukaansa ”nihkeä”. Vastauksen mukaan korvauskäytäntö on, että jos elokuvan päättää katsoa teknisistä ongelmista huolimatta loppuun asti, tarjotaan korvaukseksi popparit ja pieni juoma. Jos taas päättää ongelmien johdosta poistua salista, on oikeutettu vapaalippuun.

”En salissa istuessani todellakaan tajunnut, että kyse on valintatilanteesta: katsotko leffan loppuun vai otatko vapaalipun”, Saarelma sanoo.

”Ja ylipäätään jos olen maksanut elokuvateatterille siitä, että haluan nähdä elokuvan kokonaisuudessaan premium-tason salissa, pitäisi uuden vapaalipun olla tällaisessa tilanteessa vähimmäiskorvaus.”

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila vahvistaa, että tiistaina Maximissa Aftersun-elokuvan loppuvaiheilla kaikki valot olivat menneet päälle.

Wolf-Mannilan mukaan henkilökunta ei ole saanut valoja heti korjattua ja myöhemmin teknisessä selvityksessä on paljastunut, että kyse oli valaisinten himmentimien sulakkeiden palamisesta.

”Tilanne on ollut tosi harmillinen. Henkilökunta on yrittänyt selvittää asiaa ja siellä on katsojien kanssa sovittu, että katsotaan leffa loppuun valot päällä”, hän kertoo.

Vastaavaa tapausta ei heti muistu Wolf-Mannilan mieleen, ja ylipäätään kesken näytöksen sattuvat tekniset ongelmat ovat hänen mukaansa harvinaisia. Finnkinolla on hänen mukaansa tuhansia näytöksiä viikossa eikä vastaavia ongelmia esiinny edes viikoittain.

Häiriötilanteiden varalle on olemassa hyvityskäytäntö riippuen siitä, mikä tyyppinen häiriö on kyseessä, Wolf-Mannila kertoo. Henkilökunta arvioi tilanteen paikan päällä ja toimii ohjeistuksen mukaisesti.

Maximin tapaukseen Wolf-Mannila ei suoraan ota kantaa mutta sanoo, että toisinaan henkilökunnan ja asiakkaiden arviot korvausmäärästä saattavat erota toisistaan.

”Toki tavoitteenamme aina on, että asiakas on viime kädessä tyytyväinen.”

Jussi Saarelma kertoi ikävästä kokemuksestaan viestipalvelu Twitterissä. Lopulta Finnkinolta tuli uusi viesti, jossa kerrottiin Saarelman olevan sittenkin oikeutettu vapaalippuun.

Hän kuitenkin miettii niitä, joiden elokuvakokemus meni pilalle eikä vapaalippua tullut.

”Minusta ei pitäisi joutua käymään yli vuorokauden kestävää keskustelua sähköpostin ja sosiaalisen median välityksellä, ennen kuin saa yhden vapaalipun. Kaiken kaikkiaan tästä jäi aika nihkeä fiilis.”

Aftersun-elokuvaa Saarelma kuitenkin suosittelee kaikille lämpimästi.

”Se on hämmästyttävän hieno leffa, jossa on vahva jännite. Senkin takia harmittaa älyttömästi, että teknisiä ongelmia sattui juuri tämän leffan kohdalla.”