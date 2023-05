Taloyhtiö pahoittelee kaupunkilaisille jätteitään kadulle paiskovan asukkaan käytöstä.

Roskia on ilmaantunut samalle paikalle jo kuukausia.

Kadulla Mannerheimintiellä on näkynyt kuukausien ajan epätavallisia roskia. Kadulle on ilmestynyt säännöllisesti muun muassa biojätettä sekä muovia.

Asia on herättänyt kummastusta kaupunkilaisissa, sillä roskat ovat selvästi kotitalousjätettä. On arvailtu, että roskat on heitetty kadulle viereisen talon ikkunasta.

Arvaukset pitävät paikkansa, ja ongelma on taloyhtiön tiedossa, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Max Fogdell sanoo HS:lle.

”Emme voi muuta kuin pahoitella.”

Roskien heittäjä on taloyhtiön tiedossa. Fogdellin mukaan kyseessä on asukas, jonka vuokrasopimus on irtisanottu jo yli vuosi sitten mutta joka ei ole muuttanut pois talosta.

Fogdellin mukaan taloyhtiöllä on varmoja havaintoja siitä, että juuri tämä henkilö on syypää kadulle päätyviin roskiin. Roskaamisen motiivi ei ole taloyhtiön tiedossa.

”Muuten hyvin rauhallisessa talossa on tällainen yksittäinen poikkeama”, Fogdell luonnehtii.

Kadun roskaisuuden lisäksi ongelmat näkyvät myös rapussa, jonne henkilö on kylvänyt lasinsiruja.

Kadulle heitetty jäte on usein selvästi kotitalousjätettä, kuten hedelmänkuoria.

Asukas ei ole ollut yhteistyöhaluinen, eikä ole muuttanut pois sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

Mikäli asukas ei lähde, voi osakas aloittaa häätöprosessin. Taloyhtiö puolestaan voi antaa ensin varoituksen, ja sen jälkeen aloittaa hallintaanoton.

Nämä prosessit on jo aloitettu, Fogdell kertoo. Lisäksi taloyhtiö on ilmoittanut ongelmista poliisille.

Asiaa hoidetaan virallisia teitä ja tarkasti lakia noudattaen, Fogdell sanoo. Siksi prosessi myös etenee todella hitaasti.

Juuri muuta taloyhtiö ei voikaan tehdä.

”Voi sanoa, että älä heitä roskia, mutta jos se vaan jatkuu, niin sittenhän me kiltisti siivoamme.”

Fogdell ymmärtää roskien haittaavan naapureita ja kadulla kulkevia. Hän vakuuttaa asian olevan hitaassa mutta varmassa käsittelyssä. Ratkaisua odotellessa jatkaa taloyhtiö siivoamista ja pahoittelua.

Asukasta ei ole tavoitettua kommentoimaan asiaa useista yrityksistä huolimatta.