Alkoholittomat juhannusjuhlat eivät saaneet myytyä tarpeeksi ennakkolippuja. Tapahtuma perutaan.

Sober Furious -juhannus -niminen festivaali joudutaan perumaan tältä kesältä. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Ääniwallissa Helsingin Vallilassa. Darravapaa-yhteisö kertoo asiasta Instagram-sivullaan.

Tapahtuman piti olla päihteetön ja ennen kaikkea alkoholiton juhannusjuhla, johon myytiin ennakkolippuja. Instagramissa kirjoitetaan, että juhannustapahtumaa oli rakennettu rakkaudella viime syksystä saakka.

”Tämä on valtava pettymys meille ja olemme erityisen pahoillamme kaikkien artistien ja lipun ostaneiden puolesta.”

Syyt raittiin tapahtuman perumiseen ovat Instagram-tilin mukaan yleinen taloustilanne ja ennakkolippujen heikko menekki. Lipunmyynnin valossa festarit olisivat olleet kahden hengen yritykselle liian iso taloudellinen riski, mahdollisesti jopa ”kuolinisku”.

”Lipunmyyntikipuilua on nyt tapahtuma-alalla liikkeellä enemmänkin ja tuntuu, että tässä laukataan kohti lamaa nopeaa vauhtia. On kovin ymmärrettävää, että tiukassa taloustilanteessa on vähemmän rahaa laittaa sirkushuveihin”, tapahtuma tiedottaa.

Toinen tapahtumanjärjestäjä Katri Ylinen kertoo HS:lle, että tunnelmat ovat nyt erittäin pettyneet. Hän on pannut merkille, että päihteettömille tapahtumille on olemassa suurta kysyntää, mutta tällä hetkellä ennakkolippujen myynti takkuaa laajasti tapahtuma-alalla.

”Onko sitten korona-ajasta jäänyt ihmisille sellainen psykologinen tunne, ettei kannata suunnitella menemisiä liian aikaisin?” Ylinen pohtii.

Ylinen sanoo myös, että alkoholittomille tapahtumille on vaikea löytää sijoittajia. Tapahtumissa, joissa ei myydä alkoholia, on erilaiset tuotto-odotukset kuin niissä tapahtumissa, joissa suuri osa tuloista tulee alkoholia myymällä.

”Tähän kaipaisimme yhteiskunnallista muutosta. Alkoholin haitat ovat kuitenkin yhteiskunnalle todella kalliit.”

Ylinen kuitenkin korostaa, etteivät he aio lopettaa alkoholittomien tapahtumien järjestämistä, vaikka juhannustapahtuma peruuntuu.

Tälle vuodelle on alustavasti sovittuna jo kolmet bileet, jotka järjestetään Turussa, Helsingissä ja Tampereella.

”Yritämme kovasti kiinnittää holittomat klubit pysyväksi osaksi suomalaista kulttuuria.”