Nurmijärven vaakuna sai uuden viisuilmeen. Vaakunassa komeilee seitsemän Käärijää.

Euroviisuhuuma on saavuttanut nyt myös Nurmijärven.

Nurmijärven Facebook-sivulle ilmestyi viisujen semifinaalipäivänä tiistaina julkaisu, jossa kunnan vaakuna on saanut uuden ilmeen. Vaakunan seitsemän veljestä ovat nyt luonnollisesti seitsemän Käärijää.

Kuvassa uuden vaakunan kanssa poseeraa Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä. Hän kommentoi asiaa HS:lle puhelimitse.

”Nuo meidän veljekset ovat sellaisia takkutukkia, että haluttiin kokeilla, miten pottatukat sopisivat.”

Nurmijärven alkuperäisestä vaakunasta löytyvät Aleksis Kiven Jukolan veljekset eli seitsemän veljestä. Vaakunan tekijän Olof Erikssonin sanoin siinä on ”sinisessä kentässä seitsemän luonnonväristä kultatukkaista nuorukaisen päätä asetettuina 2 + 3 + 2”.

Nurmijärven kunta haluaa tempauksellaan ”toivottaa Käärijälle tsemppiä Euroviisujen semifinaaliin”. Käärijä-vaakuna koristaa kunnan somekanavia viisujen ajan.

Nurmijärven oikea vaakuna.

Kunnanjohtaja Mäkelä sanoo, ettei siinä ole minkäänlaista ristiriitaa, että Nurmijärvi kannustaa näin intomielisesti naapurikunnan nuorukaista. Käärijä eli Jere Pöyhönen on kotoisin Vantaalta.

”Tässä on kyseessä isommat asiat. Euroviisut on kansallinen juttu! Muutenkin meillä on hyvää yhteistyötä Vantaan kanssa.”

Kunnanjohtaja esittää myös varovaisen veikkauksen Euroviisujen lopputuloksesta.

”Käärijän voittoon uskotaan, totta kai!”

Jos veikkaus käy toteen, kunnanjohtaja uumoilee, että nurmijärveläisetkin kerääntyvät juhlimaan paikalliselle torille. Sinne kuntalaiset saapuvat kunnanjohtajan arvion mukaan muun muassa traktoreilla.

Seitsemän Käärijää.

Euroviisuhuuma on ollut Uudenmaan alueella tänä vuonna erityislaatuista. Käärijää on yleisesti veikkailtu sijoittuvan viisujen kärkipäähän.

Huuma on kiteytynyt muun muassa Helsingin rautatieasemalla, jossa kuuluisat kivimiehet on nyt puettu kirkaanvihreisiin boleroihin Käärijä-hengessä. Tämän lisäksi esimerkiksi hyvinkääläisessä parturissa halukkaille leikattiin ilmaisia Käärijä-pottatukkia.

Euroviisujen semifinaaleissa kilpaillaan tiistai-iltana, ja sunnuntaina nähdään finaali.