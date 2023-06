HS kokosi yhteen kaikki kesän tärkeimmät menot eri puolilta Suomea. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta hs.fi/menokone.

Festivaalit ja keikat

Iron Maiden

3.–4.6. Tampere

Heavy metal -yhtye Iron Maiden saapuu esiintymään Tampereen Nokia-areenalle. Keikka on osa brittibändin Future Past -kiertuetta. Yhtye esittää uusimman Senjutsu-albuminsa kappaleita. Lisäksi kuullaan ikonisen vuoden 1986 Somewhere In Time -albumin sisältöä ja muita Iron Maiden -klassikoita.

Louhela Jam

4.6. Vantaa

Koko perheen musiikki- ja taidetapahtuma järjestetään Louhelan Jokiuimanpuistossa. Päälavalla esiintyvät Scandinavian Music Group, lastenyhtye Zepikät, Hybrid Children, Arttu Lindeman, Jesse Markin, Liivit Boys, Moska ja Kraiden. Perinteistä tapahtumaa vietetään nyt jo 31. kerran.

Rockfest

8.–10.6. Hyvinkää

Hyvinkään lentokentällä vietettävällä festivaalilla lavalle nousee kotimaisia ja kansainvälisiä rockin kärkinimiä. Esiintyjäkaartiin kuuluvat muun muassa tanskalainen rock-yhtye Volbeat, yhdysvaltalainen bluesia ja heavy metallia yhdistelevä Danzig, hardrock-legenda Def Leppard, yhdysvaltalainen rock-ikoni Mötley Crüe ja metalliyhtye Pantera. Suomalaisia esiintyjänimiä ovat muun muassa Stratovarius, Turmion Kätilöt ja Xysma.

Sideways

8.–10.6. Helsinki

Nordiksella järjestettävä Sideways-festivaali avaa Helsingin festivaalikesän. Ulkomaisia esiintyjiä ovat muun muassa indierock-yhtye Interpol, ruotsalaisen laulaja-lauluntekijä Karin Dreijerin sooloprojekti Fever Ray, elektronista ja unenomaista shoegaze-poppia esittävä M83 ja ranskalainen indie-yhtye Phoenix. Suomalaisartisteista mukana ovat muun muassa Antti Autio, Paperi T, Ruusut, Ursus Factory ja Anna Puu.

Interpol-yhtye esiintyy Sidewaysissa Paul Banksin johdolla.

SuomiLive Ankkalampi

9.–10.6. Vantaa

Uutta musiikkifestivaalia vietetään Korson liikuntapuiston Ankkalammen läheisyydessä Vantaalla. Esiintymässä nähdään kotimainen artistikattaus sekä ukrainalainen rock-yhtye The Hardkiss. Kotimaisiin esiintyjiin kuuluvat muun muassa 22-Pistepirkko, Pelle Miljoona, Erja Lyytinen, Marjo Leinonen & The Bublicans ja Shiraz Lane.

Madfest

9.–10.6. Iisalmi

Ensimmäistä kertaa järjestettävällä festivaalilla nähdään kattaus rock- ja metalliyhtyeitä. Runnin maisemissa esiintyvät muun muassa Reckless Love, Crimson Day, Turmion kätilöt, Kätfish, Aston Kalmari ja Sonata Arctica.

Soundfest

9.–10.6. Lahti

Mukkulan tapahtumapuistossa nähdään kattaus kotimaisen hiphopin ja popin kärkinimiä. Mukana ovat muun muassa Bess, Cledos, Gettomasa, Inna, William, Costee, Isac Elliot, Abreu, Portion Boys ja Costi.

The Offspring

9.6. Turku

10.6. Seinäjoki

Punk rock -yhtye The Offspring saapuu Suomeen kahdelle keikalle. Yhdysvaltalaisyhtyeen maailmankiertue Let The Bad Times Roll nähdään Turun Gatorade Centerissä ja Seinäjoen OmaSp Stadioniolla. Mukana keikoilla ovat suomalaisyhtyeet Klamydia ja Cyan Kicks.

St. Olaf Summerfest

9.–10.6. Savonlinna

Kaupunkifestivaaleilla lavalle nousevat Irina, Bess, Popeda, Portion Boys, Ramses II ja Osmos Kosmos. Festivaali järjestetään Savonlinnan Kirkkopuistossa.

Saaristo

9.–10.6. Kaarina

Hovirinnan rannassa esiintyvät muun muassa Juha Tapio, Maija Vilkkumaa, Michael Monroe, Yona, Bess, Haloo Helsinki!, Blind Channel ja Robin Schulz.

Billy Gibbons

12.6. Tampere

13.6. Helsinki

Yhdysvaltalainen laulaja ja kitaristi Billy Gibbons saapuu uudistuneen sooloyhtyeen The BFG:sin kanssa Suomeen. Tampereella Gibbonsin konsertti pidetään Tampere-talossa, Helsingissä puolestaan Kulttuuritalossa. Gibbons tunnetaan myös ZZ Topin keulakuvana.

CNNCT

16.–17.6. Espoo

Tekno- ja housemusiikin suurtapahtuma nousee Tapiolan kulttuuriaukiolle. Kahdella lavalla nähdään yhteensä yli 30 artistia. Pääesiintyjänä nähdään Napolin teknokuningattareksi nimetty Derorah De Luca, ruotsalainen tekno-dj, tuottaja Adam Beyer ja norjalainen Kream. Kotimaisia artisteja edustavat muun muassa Deloop, Jekaterina, Milla Lehto, Roman Jack, Atro, Bloom, Concha ja Markson.

Tuhdimmat Tahdit

16.–17.6. Tampere

Metallifestivaali Tuhdimmat Tahdit järjestetään Ratinanniemen tapahtumapuistossa. Festivaalin pääesiintyjiä ovat suomalainen metalliyhtye Battle Beast, ruotsalainen metalcore-jätti Dead by April, suomalainen metalliyhtye Beast In Black ja juhlakeikan 20 vuotta täyttävän Kurimus-albuminsa kunniaksi soittava Mokoma. Lisäksi festivaalin artisteihin kuuluvat muun muassa Before The Dawn, Ensiferum, Diablo, Blooded Hourglass, Swallow The Sun ja Wolfheart.

Kalkkirock

16.–17.6. Lohja

Kalkkirock järjestetään Lohjalla nyt kolmatta kertaa, ja tänä vuonna tapahtuma on kaksipäiväinen. Virkkalan Vanhalla Kalkkitehtaalla pidettävän festivaalin järjestäjänä toimii KalkkiRock Oy. Esiintymässä nähdään muun muassa Kristian Meurman & The I.S.O, Johanna von Hertzen, Esa Pulliainen ja Mankeli.

Kesärauha

16.–18.6. Turku

Turun Linnanpuistossa järjestettävää festivaalia tähdittävät skandinaaviset nimet. Esiintymässä ovat muun muassa norjalainen elektronisen musiikin suurnimi Röyksopp, ruotsalainen rockyhtye The Sounds ja norjalainen elektropop-tähti Aurora. Skandinaavisen trion lisäksi Kesärauhassa nähdään kotimaisia ja ulkomaisia esiintyjiä kuten amerikkalaisräppäri Mykki Blanco. Kotimaiseen artistikaartiin kuuluvat muun muassa Anna Puu, Arppa, Cledos, Ismo Alanko, Ruusut ja Yona.

Norjalainen elektropop-tähti Aurora nousee lavalle Turun Linnanpuistossa.

Radio Nova Festivaali

16.–17.6. Helsinki

Uutta musiikkitapahtumaa vietetään Suvilahdessa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa on luvassa kattaus sekä ulkomaisia tähtiä että kotimaan artisteja. Festivaalin ulkomaisina päätähtinä esiintyvät Black Eyed Peas, Adam Lambert ja Jason Derulo. Lisäksi lavalle nousevat muun muassa Icona Pop ja Kelis. Kotimaisia esiintyjiä ovat muun muassa Gettomasa, Kuumaa, The Rasmus, Abreu ja Gasellit.

LPRHC Fest

16.–17.6. Lappeenranta

Vaihtoehtomusiikkiin keskittynyt festivaali palaa välivuoden jälkeen Lappeenrannan Huhtiniemeen. Tapahtumassa nähdään kattaus punkkia, hardcorea, indierokkia sekä räppiä. Esiintymässä nähdään muun muassa No Fun At All, Atomirotta, Ursus Factory, Terveet Kädet, Jukka Nousiainen & Kumpp., Kaucasm Joni Ekman Group, Kissa ja Nyrkkitappelu. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Nummirock

21.–24.6. Nummijärvi

Raskaan musiikin festivaalilla esiintyy niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin metallimusiikin yhtyeitä. Mukana ovat muun muassa Behemoth, Asking Alexandria, Aborted, Before The Dawn, Finntroll, Foreseen, Ruoska ja Turmion Kätilöt.

Himos Juhannus

22.–24.6. Jämsä

Juhannusfestivaaleilla esiin pääsee kotimaisia kärkinimiä ja kestosuosikkeja. Esiintymässä ovat muun muassa Antti Tuisku, Apulanta, JVG, Gettomasa, Elastinen, Gasellit, Erika Vikman, Teflon Brothers, Bess, Petri Nygård, Mikael Gabriel, Isac Elliot, Stig, Karri Koira ja Redrama.

Tahko Juhannus

22.–24.6. Nilsiä

Tahkovuorella vietetään juhannusta suomalaisten artistien johdolla. Lavalle nousevat muun muassa JVG, Apulanta, Mikael Gabriel, Elastinen ja Teflon Brothers.

RMJ

22.–24.6. Rauma

Rantafestivaalilla kuullaan niin kansainvälistä elektronista musiikkia kuin kotimaisia artistejakin. Raumanmeren juhannuksen pääesiintyjinä ovat belgialainen dj, tuottaja Lost Frequencies, australialainen räppäri ja laulaja Masked Wolf sekä ruotsalaiset tuottaja, lauluntekijä A7S ja elektroduo Jubël. Kotimaisesta kattauksesta vastaavat muun muassa JVG, Gettomasa, Gasellit, Cledos Bess, Etta, Tinze ja Sexmane.

Helsinki Pride

26.6.–2.7.

Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman teemana on tänä vuonna Riemu ja kapina. Pride-viikko huipentuu kulkueeseen ja puistojuhlaan.

In The Park: Liam Gallagher

28.6. Helsinki

Oasis-tähti Liam Gallagher esiintyy Kaisaniemen puistossa. Esiintyminen on osa Gallagherin kolmannen sooloalbumin C’mon You Know -kiertuetta. Mukana ovat myös Genaration Sex, Inhaler ja Ismo Alanko.

Iskelmä Festivaali

29.6.–1.7. Jämsä ja Pori

Iskelmäfestivaaleja juhlitaan kahdessa eri kaupungissa. Haloo Helsinki, Juha Tapio, Samu Haber, Arttu Wiskari, Maija Vilkkumaa, Olavi Uusivirta, Erin, Anna Eriksson, Olli Halonen, Stig ja Ressu Redford esiintyvät molemmilla paikkakunnilla. Himoksen kolmipäiväisillä festivaaleilla esiintyvät lisäksi Lauri Tähkä, Popeda, Suvi Teräsniska, Elastinen, J. Karjalainen, Teflon Brothers, Samuli Edelmann, Erika Vikman, Antti Ketonen, Laura Voutilainen, Vesterinen Yhtyeineen, Frans Harju, Irina, Eini ja Martti Servo & Napander, Porin kaksipäiväisillä festivaaleilla Behm.

Provinssi

29.6.–1.7. Seinäjoki

Törnävänsaaren festivaalialueella esiintyvät muun muassa The Chemical Brothers, Arch Enemy, Gojira, Kaleo, Lorna Shore, Jinjer, Antti Tuisku, Architects, Baby Queen, Alma, Ghost, JVG , Apulanta ja Ruusut. Festivaaleilla kuullaan niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin esiintyjiä elektronisesta musiikista metalliyhtyeisiin.

Brittiläinen elektronisen musiikin supertähti Chemical Brothers saapuu esiintymään Provinssiin.

U Nation

30.6.–1.7. Helsinki

Helsingin Kansalaistorilla järjestetään uusi elektronisen tanssimusiikin festivaali U Nation. Esiintyjinä nähdään muun muassa elektronisen musiikin tähti Eric Prydz, belgialainen dj Charlotte de Witte ja brittiläinen dj-duo CamelPhat. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Tuska

30.6.–2.7. Helsinki

Metallifestivaali Tuska kohoaa tänä vuonna Suvilahteen. Festivaalia tähdittää ruotsalainen rock-yhtye Ghost, ranskalainen, progressiivinen metallijätti Gojira sekä HIM-yhtyeen keulakuvana tunnetuksi tullut Ville Valo, joka tekee musiikkia artistinimellä VV. Lavalle nousevat myös Arch Enemy, Jinjer, The Hu, Electric Callboy, Mokoma, In Flames, Motionless In White, Turmion Kätilöt, Butcher Babies, Swallow The Sun, Xysma ja monta muuta metalliairuetta.

Puistoblues

1.7. Järvenpää

Pääkonsertissa Vanhankylänniemessä nähdään esiintymässä Altered Five Blues Band, Thorbjørn Risager & the Black Tornado, Canned Heat, Wishbone Ash ja Ben Granfelt.

Pet Shop Boys

4.7. Helsinki

Lukuisista hiteistään tunnettu Pet Shop Boys esiintyy Helsingin jäähallissa. Konsertti on osa yhtyeen Greatest Hits -kiertuetta.

Jysäri

6.–8.7. Jämsä

Himos Parkin maisemissa järjestettävillä festivaaleilla juhlitaan ysäritunnelmissa. Juhlakansaa tanssittavat eurodance-yhtyeet kuten E-Type, Basic Element, Waldo’s People ja Cascada.

Seinäjoen Tangomarkkinat

6.–8.7.

Seinäjoen tangomarkkinat koostuvat laulukilpailusta ja konserteista. Tangolaulukilpailun finaalin juontavat Susanna Laine ja HP Parviainen. Tangomarkkinoilla esiintyvät muun muassa Arja Koriseva, Kyösti Mäkimattila, Eija Kantola, Mikael Konttinen ja Maria Lund.

Archipelago Sea Jazz

7.7. –5.8.

Archipelago Sea Jazz on neljän festivaalin sarja, jossa kuullaan jazzia merellisissä maisemissa. Sarjaan kuuluva Baltic Jazz järjestetään 7.–9. heinäkuuta Taalintehtaan historiallisessa miljöössä, Korpo Sea Jazzia vietetään 20.–22. heinäkuuta Saaristomeren maisemissa, Turku Sea Jazz -kaupunkifestivaalia juhlitaan 26.–29.7. Aurajoen rannalla ja pieni Åland Sea Jazz ihastuttaa 4.–5.8. Maarianhaminassa.

Pori Jazz

7.–15.7.

Kirjurinluodolla esiintyvät muun muassa brittiläinen laulaja Sam Smith, brittiläinen poplaulaja, Robbie Williams, laulaja Tom Jones, jazzlaulaja Kurt Elling ja blueskitaristi Eric Gales. Kotimaisista artisteista mukana ovat muun muassa Pepe & Saimaa, Aili Ikonen, Erja Lyytinen ja Arppa. Ohjelmistossa löytyy myös konsertteja lapsille.

Wanaja Festival

7.–8.7. Hämeenlinna

Kotimaisia artisteja kokoava tapahtuma tuo Linnanpuistoon muun muassa The Rasmuksen, Erinin, Olavi Uusivirran, JVG:n, Samu Haberin, J. Karjalaisen, Erika Vikmanin ja Yonan.

Ruisrock

7.–9.7. Turku

Turun Ruissalossa esiintyy laaja kattaus kansainvälisiä ja kotimaisia artisteja. Kansainvälistä kattausta edustavat muun muassa Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Alesso, Lil Yachty, Skrillex ja Yeat. Kotimaisista esiintyjistä mukana ovat muun muassa Arppa, Gasellit, Käärijä, Alma, Benjamin, Gettomasa, Vesala, Bess, Costi, Elsi Sloan, Paperi T ja Maustetytöt. Festivaalilla koetaan myös Antti Tuiskun uran viimeinen keikka.

Nikki Hill

11.7. Helsinki

Yhdysvaltalainen laulaja Nikki Hill konsertoi Tavastialla. Uudenajan rock and rollin kuningattareksi ja soulsensaatioksi nimetty Hill tunnetaan energisistä esiintymisistään. Uusimmalla, vuonna 2018 ilmestyneellä Feline Roots -levyllä kappaleiden tunnelmat liikkuvat bluesista souliin ja herätyskokousgospelista rockabillyyn.

Cool Head Live

12.–23.7. Helsinki

Kolmatta kertaa järjestettävä Cool Head Live -konserttisarja tuo Viikkiin puutarha Gardenian ympäristöön monipuolisen kattauksen livemusiikkia. Mukana konserttisarjassa ovat muun muassa Antti Autio, Erja Lyytinen, Knipi, Samuli Putro ja Sexmane.

Iskelmäviikko

12.–15.7. Kiuruvesi

Iskelmäviikon ohjelmassa on konsertteja, tanssikursseja ja kaksi laulukilpailua. Paikalla on myös karaoketeltta. Esiintymässä ovat muun muassa Katri Helena, Matti ja Teppo, Teemu Roivanen, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Eini.

Suomipop Festivaali

13.–15.7. Oulu ja Jyväskylä

Kotimainen musiikki valtaa samaan aikaan kaksi kaupunkia kolmeksi päiväksi. Molemmilla paikkakunnilla esiintyvät muun muassa Haloo Helsinki!, Samu Haber, Anna Puu, Behm, Frans Harju, Erin, Stig, Portion Boys, Popeda, Teflon Brothers ja Ramses II. Lisäksi Jyväskylässä nähdään Arttu Wiskari, Elastinen, Apulanta ja Happoradio sekä Oulussa Maija Vilkkumaa, Lauri Tähkä ja Suvi Teräsniska.

Bättre Folk

14.–15.7. Hailuoto

Uuden musiikin ja kirjallisuuden festivaali järjestetään Hailuodon Marjaniemessä, käytännössä keskellä merta. Tapahtuman esiintyjäkaartiin kuuluvat muun muassa J. Karjalainen, Paperi T, Maustetytöt, Arppa, Litku Klemetti ja Anna Järvinen. Kirjailijaesiintyjiin lukeutuvat muun muassa Ville Verkkapuro, Susanna Hast, Niko Hallikainen ja Eeva Turunen.

Downtown Calling

14.–15.7. Helsinki

Helsingin Vanhassakaupungissa vietetään toista kertaa Downtown Calling -festivaalia. Vaihtoehtomusiikkia tarjoilevassa tapahtumassa lavalle nousevat muun muassa Suistamon Sähkö, Yeboyah, Ismo Alanko, Asa, Maustetytöt, Pintandwefall, New Ro ja Windows95Man.

SuomiLive Villatehdas

14.–15.7. Hyvinkää

SuomiLive-festivaalisarjaan kuuluvassa tapahtumassa esiintyvät muun muassa Samuli Edelmann, Teflon Brothers ja Kake Randelin. Tapahtumapaikkana toimii Villatehdas Hyvinkään keskustassa.

Ilosaarirock

14.–16.7. Joensuu

Joensuun Laulurinteellä esiintyvät muun muassa konemusiikin jättiläinen The Prodigy, englantilainen modernin popmusiikin edelläkävijä Years & Years ja poplaulaja Ava Max. Lavalla nähdään myös brittipoppari Dylan, ranskalainen sythwave-jätti Carpenter Brut sekä r&b:tä esittävä laulaja-lauluntekijä Jakob Banks. Kotimaisista nimistä mukana ovat muun muassa Alma, Etta, Apulanta, Ismo Alanko, JVG, Knipi, Kuumaa, Olavi Uusivirta, Maustetytöt, Anna Puu, Paperi T, Ruusut, VV, Vesala ja Scandinavian Music Group.

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali

14.–16.7. Urjala

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaalin yksi tavoite on tuoda yleisöä lähemmäksi taiteen tekemistä. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua työpajoihin, yhteisötaideteoksiin ja performansseihin. Festivaalin esiintyjiä ovat muun muassa Shishi, Hidria Spacefolk, Trio Tetris, Jori Hulkkonen ja Bechamel Boys.

Tammerfest

20.–22.7. Tampere

Pyhäjärven rantamaisemissa Ratinanniemessä kuullaan kotimaisia artisteja. Esiintyjiin kuuluvat muun muassa Apulanta, Samu Haber, Gasellit, Scandinavian Music Group, Bess ja Frans Harju.

Tikkurila Festivaali

20.–22.7. Vantaa

Vantaan Hiekkaharjussa järjestettävässä tapahtumassa esiintyy kotimaisia artisteja. Yleisöä viihdyttävät muun muassa Apulanta, Samu Haber, Karri Koira, Behm, Erin, Mikael Gabriel, The 69 Eyes ja J. Karjalainen.

Uusi Tampere

21.–22.7.

Viidettä kertaa järjestettävän festivaalin tapahtumapaikkana toimii ensimmäistä kertaa Tampereen keskustassa sijaitseva historiallinen Tavara-asema. Nouseviin ja omaperäisiin artisteihin keskittyvällä festivaalilla mukana ovat malesialais-irlantilainen elektronisen musiikin tuottaja Yunè Pinku, kansainvälisen klubisoundin suomalaiselle musiikkikentälle luonut Malla, uuden polven lauluntekijä Antti Autio ja omaehtoisen suomalaisen rockin pitkän linjan tekijä Samuli Putro. Lisäksi esiintymässä ovat muun muassa Lyyti, Alice Boman, Cobrah, Elsi Sloan, Nelma U ja Jesse Markin.

Ilmiö

21.–22.7. Turku

Vaihtoehtomusiikin kulttifestivaali Ilmiötä vietetään Taiteen talon ja Brinkkalan pihoilla. Ilmaistapahtuman musiikkiohjelmasta löytyy tänä vuonna muun muassa indiepoppia, modernia jazzia ja progerockia.

Odysseus-festivaali

21.–23.7. Helsinki

Jazziin ja kokeelliseen musiikkiin keskittyvä Odysseus järjestetään Helsingin edustalla Lonnan saarella. Festivaalille saapuu monia kansainvälisiä esiintyjiä. Mukana ovat muun muassa itävaltalainen kokeellisen musiikin legenda Fennesz, yhdysvaltalaisharpisti Mary Lattimore, brasilialainen psykerock-yhtye Oruã ja australialaisen rumplain Will Guthrien kanssa duona esiintyvä Ahmed Ag Kaedy. Kotimaisista muusikoista mukana ovat muun muassa Antti Lötjönen Quintet East ja Linda Fredriksson Juniper. Festivaalin järjestää We Jazz.

Yhdysvaltalainen klassisen koulutuksen saanut harpisti Mary Lattimore on yksi kolmipäiväisen Odysseus-festivaalin noin 40 artistista. Hänet tunnetaan myös ambient-henkisestä musiikistaan.

SuomiLive Kemijärvi

21.–22.7.

Ahvensalmen kentälle saapuu esiintymään kotimaisia artisteja. Mukana ovat muun muassa Meiju Suvas, Anne Mattila ja Tommi Läntinen.

SuomiLive Vanha Rauma

21.–22.7. Rauma

Kotimaisen musiikin tapahtumassa nähdään muun muassa Happoradio, Anssi Kela ja Peter Parkkonen. Festivaalipaikkana toimii Kauppakeskus Potkurin kattotasanteella sijaitseva pysäköintialue.

Herbie Hancock

25.7. Helsinki

Yhdysvaltalainen jazzpianisti Herbie Hancock saapuu keikkailemaan Allas Sea Poolille. Jazzlegenda nousi kuuluisuuteen 60-luvulla trumpetisti Miles Davisin kvintetin jäsenenä. Samoihin aikoihin hän aloitti soolouransa, jonka aikana hän on julkaissut useita menestysalbumeita.

Bo Kaspers Orkester

27.7. Helsinki

Ruotsalainen pop-yhtye Bo Kaspers Orkester nähdään Suvilahdessa keikalla. Vuonna 1991 perustettu bändi on ollut tuttu näky Suomessa yhtyeen uran aikana. Bo Kasper Orkesterin viimeisin albumi 23:55 julkaistiin vuonna 2019.

Kuopiorock

27.–29.7.

Kuopiorock viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Väinölänniemellä järjestettävillä rockfestivaaleilla esiintyvät muun muassa Megadeth, Amorphis, Klamydia, Michael Monroe, Popeda, VV ja The 69 Eyes.

Espoon Viinijuhlat

28.–29.7.

Espoon Viinijuhlat järjestetään nyt toista kertaa Haukilahden rannan satama-alueella. Festivaalin kansainvälisenä pääesiintyjänä lavalle nousee brittiduo Hurts. Kotimaiseksi pääesiintyjäksi on kiinnitetty Lauri Tähkä, joka tekee festivaalilla yhden kesän harvoista keikoistaan. Muita esiintyjiä ovat muun muassa Gasellit, Gettomasa, Ursus Factory, Scandinavian Music Group, Behm ja Anna Puu.

Jytäkesä Go-Go

28.–29.7. Helsinki

Rockfestivaali Jytäkesä Go-Go järjestetään toistamiseen Helsingin Suvilahdessa. Tapahtuman pääesiintyjäksi saapuu australialaisen rockin suuriin nimiin kuuluva Wolfmother. Toinen pääesiintyjistä on suomipunkin legendaarisimpiin bändeihin kuuluva Lama. Muita festivaalin kiinnityksiä ovat muun muassa 22-Pistepirkko, Melrose, Risto, Wasted, Shadowplay ja Notkea Rotta Allstars.

Tapsan Tahdit

3.–5.8. Nokia

Tapsan Tahdeilla on tarjolla kaiken ikäisille sopivaa maksutonta päiväohjelmaa sekä aikuiselle yleisölle suunnattuja maksullisia iltakonsertteja. Konserteissa esiintyvät muun muassa Vicky Rosti, Arttu Wiskari, Mariska ja Vesterinen yhtyeineen.

Vaasa Festival

3.–5.8.

Kolmipäiväisellä festivaalilla Vaasan Sisäsatamassa nähdään kattaus kotimaisia artisteja. Esiintyjäkaartiin kuuluu muun muassa Samu Haber, Lauri Tähkä, Apulanta, Happoradio, Tommi Läntinen, Suvi Teräsniska ja Teflon Brothers.

SaltFest

3.–6.8. Loviisa

Uusi festivaali SaltFest tuo Loviisan Laivasillalle monipuolisen kattauksen kotimaista musiikkia. Mukana ovat muun muassa Timo Lassy, Litku Klemetti, Arppa, Pambikallio, Maija Kauhanen ja Olli Soikkeli.

Pauliina Nymanin ja Lauri Kallion indiepop-yhtye Pambikallio keikkailee SaltFestissä.

Weekend Festival

4.–5.8. Espoo

Elektronisen tanssimusiikin festivaali järjestetään tänä vuonna Vermon tapahtumapuistossa. Esiintyjinä nähdään muuan muassa norjalainen dj Alan Walker, hollantilainen dj Martin Garrix, ranskalainen dj-legenda David Guetta ja hollantilais-dj Hardwell. Festivaalille on kiinnitetty myös kotimaisia artisteja kuten Orkidea, Milla Lehto, Orion, Sexmane ja Isac Elliot.

SuomiLive Pieksämäki

4.–5.8.

Esiintymislavalle Poleenin puistossa nousevat muun muassa Eini, Kuningasidea, Kake Randelin ja Dingo.

Depeche Mode

8.8. Helsinki

Brittiläinen elektronista musiikkia esittävä Depeche Mode saapuu keikkailemaan Kaisaniemen puistoon. Yhtye julkaisi keväällä 15. albuminsa Memento Mori. Yhtye on maailmankiertueella, joka käynnistyi maaliskuussa Kaliforniasta.

Rauma Blues

10.–12.8.

Bluesin ystävien festivaaleilla esiintyvät muun muassa blues- ja soulmuusikko Robert Finley Louisianasta, Suomen bluestähti Erja Lyytinen, 1970-luvun soulia nykyaikaiseen bluesrockiin ja americanaan yhdistelevä hollantilaisbändi Harlem Lake ja swingin’ rock’n’roll-bändi AT’s Roots & Ramblin’.

Aura Fest

11.–12.8. Turku

Turun Kupittaanpuistossa vietettävän festivaalin ohjelmistoon kuuluu pop- ja edm-muusikoita. Pääesiintyjäksi on kiinnitetty hollantilainen Tiësto, joka on yksi tunnetuimmista edm-musiikin pioneereista. Lisäksi festivaalilla esiintyy kattaus kotimaan artisteja kuten Gettomasa, Sexmane, Isac Elliot, Cledos, Viivi ja Ege Zulu. Festivaalin ikäraja on 18 vuotta.

Solar Sound Festival

11.–12.8. Seinäjoki

Seinäjoen Oma Sp Stadionilla järjestettävän festivaalin pääesiintyjä on hollantilainen dj Tiësto. Lisäksi lavalle nousevat muun muassa Mouhous, Mikael Gabriel, Costi, Ahti, Ramses II ja Etta.

Flow Festival

11.–13.8. Helsinki

Flow Festivalia juhlitaan tänä vuonna Suvilahdessa viimeisen kerran. Flow’ssa nähdään kansainvälisiä supertähtiä, kulttilegendoja, indie-suosikkeja sekä lukuisia erikoiskeikkoja. Mukana esiintyjäkaartissa ovat muun muassa Lorde, Blur, Wizkid, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Caroline Polachek ja Suede.

JVG

12.8. Helsinki

Räp-duo JVG esittää Olympiastadionilla Vuodet ollu tuulisii -suurkonsertin. Konsertissa nähdään läpileikkaus kuluneiden vuosien tapahtumista ja tuotannosta. Yhteen suurimpien hittien lisäksi stadionkeikalla kuullaan vain harvoin livenä koettavia kappaleita. Illan tulevat avaamaan Gasellit ja Ege Zulu.

Pyynikki-ilmiö

17.–20.8. Tampere

Pyynikki-ilmiö tuo Tampereen kesäteatteriin musiikkia. 17.8. esiintyy Ismo Alanko, 19.8. Diandra ja 20.8. Anna Eriksson.

Helsingin Juhlaviikot

17.8.–3.9.

Helsingin Juhlaviikot tarjoavat tanssitaiteen elämyksiä sekä joukon kansainvälisiä tähtiorkestereita ja -artisteja. Helsinkiin saapuvat muun muassa islantilainen pianisti Víkingur Ólafsson ja ylikapellimestari Nicholas Collonin johtama brittiläinen Aurora-orkesteri. Huvilan konserttisarjan avaa Yeboyah ystävineen. Huvilassa esiintyvät lisäksi muun muassa Mulatu Astatke, Beth Orton, Johnny Marr, Egotrippi, Pepe & Saimaa ja Arppa.

Blockfest

18.–19.8. Tampere

Ratinassa järjestettävillä festivaaleilla esiintyvät yhdysvaltalaiset Playboi Carti, Ice Spice, Ken Carson ja Destroy Lonely sekä brittiläiset D-Block Europe ja Raye. Kotimaisista artisteista mukaan liittyvät muun muassa Eevil Stöö, KPC, Melo, Lauri Haav ja Bizi.

Raasepori Festival

18.–19.8. Tammisaari

Raasepori Festival soi Stallörinpuistossa Tammisaaressa. Esiintymässä ovat muun muassa Gyllene Tider, Bonnie Tyler, Carola, Sanna Nielsen, One Desire, Kaj ja Svea.

Krapin Puutarhajuhlat

18.–19.8. Tuusula

Toista kertaa järjestettävien Krapin puutarhajuhlien esiintyjinä nähdään Irina, Olavi Uusivirta, Knipi, Juha Tapio, Suvi Teräsniska, Ressu Redford ja Vesterinen Yhtyeineen.

Kaija Koo

19.8. Helsinki

Laulaja Kaija Koo valloittaa Olympiastadionin Superstadion-konsertillaan. Popmuusikko tunnetaan lukuisista hiteistään kuten Tinakenkätyttö ja Supernaiset. Konsertti on artistin vuoden ainoa.

Vartiovuoren Venetsialaiset

24.–27.8. Turku

Turun kesäteatteri täyttyy elokuun lopulla livemusiikista. Neljän päivän aikana kuullaan neljä konserttia. Esiintyjinä ovat Anna Eriksson, Vesterinen Yhtyeineen, Diandra ja Samuli Putro.

Vauhti kiihtyy Tampere

25.–26.8.

Uusi Vauhti kiihtyy Tampere -festivaali järjestetään Hakametsän jäähallin parkkialueella. Esiintymässä nähdään kotimaisia artisteja kuten Jonne Aaron, Klamydia, Portion Boys ja Teflon Brothers.

SuomiLive Wäylä Tornio

25.–26.8.

Kotimaisen musiikin festivaaleilla mukana ovat muun muassa Sonata Arctica, Samuli Edelmann, Steve ’n’ Seagulls, Terveet Kädet ja Jukka Poika. Tapahtumapaikkana toimii Tornionjoen äärellä, Tornion keskustassa sijaitseva Greenlinen piha-alue.

Klassinen musiikki

Urkuyö & Aaria

1.6.–31.8. Espoo

Urkuyö ja Aaria tarjoaa kesällä torstai-iltaisin klassista musiikkia Espoon keskiaikaisessa kivikirkossa. Avajaiskonsertissa kuullaan sielunmessu Mozartin Requim. Kansainvälisiä esiintyjiä ovat muun muassa yhdysvaltalaisurkuri Cameron Carpender, sveitsiläisviulisti Leila Schayegh, saksalaistenori Daniel Behle ja norjalaispianisti Sveinung Bjelland. Kantaesityksenä kuullaan Olli Kortekankaan konsertto Suomalaisen Barokkiorkesterin esittämänä.

Naantalin Musiikkijuhlat

6.–17.6.

Tapahtuma lupaa Naantalia, musiikkia ja juhlaa – konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun konserttipaikoissa. Ohjelmistossa on muun muassa Sibeliuksen siimeksessä -konsertti Naantalin kirkossa 8.7. Konsertissa esitetään Jean Sibeliuksen melodraama Metsänneito. Runon tulkitsee näyttelijä Lauri Tilkanen. Teoksessa esiintyvät myös muun muassa viulistit Jan Söderblom ja Anna-Liisa Bezrodny, alttoviulisti Yuval Gotlibovich sekä sellisti Jan-Erik Gustafsson.

Metrolla musiikkiin

6.6.–22.8. Helsinki

Metrolla musiikkiin -kesäkonserttisarjaa pääsee kuulemaan kesätiistaisin Itä-Helsingin metroradan varren kirkoissa. Konserteissa kuullaan niin klassista kuin kevyempää musiikkia sekä kamari- ja kansanmusiikkia. Mukana on useampia alueella toimivia kuoroja.

Aino Acktén kamarifestivaali

6.6.–29.9. Helsinki

Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmisto lupaa klassista kamari- ja laulumusiikkia, pianoresitaaleja, jazzia, runoutta ja viihdemusiikkia. Kesän konserttisarjan avaa Trio Est eli pianisti Fanny Söderström, viulisti Abel Puustinen ja sellisti Anna Westerlund. Muita kesän taiteilijavieraita ovat muun muassa pianistit Laura Mikkola ja Aleksei Zaitsev sekä jazzyhtye Spirit of New Orleans vieraanaan yhdysvaltalainen trumpetisti Leroy Jones. Konsertit järjestetään Balderin salissa Senaatintorin kupeessa ja Helsingin Lyceumklubilla Kruununhaassa.

Iitin musiikkijuhlat

14.–17.6.

Nelipäiväiset Iitin musiikkijuhlat keskittyy kamarimusiikkiin. Tänä kesänä juhlilla pääsee tutustumaan nykysäveltäjistä ukrainalaisen Valentin Silvestrovin, marokkolais-ranskalaisen Graciane Finzin, suomalaisen Kimmo Hakolan ja liettualaisen Žibuoklė Martinaitytėn teoksiin. Musiikkijuhlilla esiintyvät muun muassa baritoni Waltteri Torikka ja sopraano Johanna Rusanen-Kartano.

Kangasala Classic

15.–18.6.

Nelipäiväisen Kangasalan Classic -kamarimusiikkifestivaalin avajaiskonsertti juhlistaa Sibeliusta ja säveltäjän vahvaa suhdetta luontoon. Tulkitsijana on pianisti Ossi Tanner ja englannintorvea soittava Paula Malmivaara. Festivaalilla esiintyy myös muun muassa sopraano Marjukka Tepponen. Musiikkitarjonnan ohella festivaalilla nähdään Arttu Niemisen videotaidetta. Koko perheen ohjelmistoa edustaa Pekka ja susi -musiikkisatu, jonka kertojana on Timo Kahilainen.

Avantin Suvisoitto

28.6.–2.7. Porvoo

Tänä kesänä Suvisoitossa kuullaan lähes kaksikymmentä Suomen kantaesitystä. Konserteissa kokoonpanot vaihtelevat soolokappaleista yli 40 soittajan orkesteriin. Kamariorkesteri Avantin solisteina Porvoossa ovat sopraanot Faustine de Monés ja Tuuli Lindeberg, huilisti Bjørnar Habbestad sekä pianisti Mei Yi Foo. Lapsille on luvassa uusi versio Keisarin uudet vaatteet -esityksestä.

Musiikkia! Ruovesi

29.6.–2.7.

Ruoveden kamarimusiikkifestivaali järjestetään tänä kesänä 17. kerran. Tapahtumassa esiintyvät muun muassa sopraano Johanna Isokoski, pianistit Inge Spinette ja Jan Michiels Belgiasta, huilutaiteilija Anna Aminoff sekä oboisti Ukko Pietilä. Päätöskonsertissa soi puolalaisen Jozef Krogulskin säveltämä Oktetto, jota ei ole Suomessa aiemmin esitetty.

Aava-festivaali

30.6.–2.7. Turku

Monitaiteellisen kamarimusiikkifestivaalin tämän vuoden teemana on Murros. Turun saaristossa järjestettävissä konserteissa esiintyvät muun muassa laulaja-lauluntekijä ja multi-instrumentalisti Paul Elias, sirkusduo Katerina Repponen ja Pasi Nousiainen sekä indierockbändi Lempi Elo.

Savonlinnan Oopperajuhlat

1.–30.7.

Oopperajuhlien ohjelmistossa ovat tänä kesänä Romeo ja Julia, Taikahuilu sekä Sevillan parturi. Vieraileva ryhmä, saksalainen Theater Hagen, tuo Olavinlinnan lavalle juhlien ensimmäisen musikaalin Viulunsoittaja katolla sekä oopperaillat Herttua Siniparran linna ja A Room of One’s Own.

Malmön oopperan tuotanto Romeo ja Julia nähdään Savonlinnan Oopperajuhlilla.

Musiikin aika

4.–9.7. Viitasaari

London Sinfonietta avaa Viitasaaren nykymusiikkifestivaalin Hans Werner Henzen teoksella Voices. London Sinfonietta esiintyi Suomessa viimeksi 30 vuotta sitten. Vuosittaisen festivaalin tämänvuotisena teemana on Ääniä & Tiloja. Tapahtuma täyttää tänä kesänä jo 41 vuotta.

Helsinki Chamber Music Festival

5.–8.7.

Helsingin kamarimusiikkifestivaali tarjoaa entisestään laajentunutta ohjelmaa. Puhallinmusiikkia on kattavammin esillä ja uusia tyylejä voi kuulla esimerkiksi brasilialaisen musiikin konsertissa. Perinteikkäämmän kamarimusiikin ohella mukana on elektronista sellomusiikkia sekä nykymusiikkiteoksia. Konserttien näyttämönä on Helsingin historiallinen kantakaupunki.

Kuhmon Kamarimusiikki

9.–22.7.

Kuhmossa soi tänä kesänä Juuret ja siivet -teeman nimissä. Mukana on useita kantaesityksiä ja sata taiteilijaa. Festivaaleilla esiintyvät muun muassa Kamus-, Meta4- ja Danel -kvartetit sekä Storioni-trio, pianistit Heini Kärkkäinen ja Olli Mustonen, alttoviulisti Yuval Gotlibovich, huilisti Janne Thomsen sekä laulajat Marjukka Tepponen ja Mari Palo.

Kuhmossa kuullaan kaksi säveltäjä Outi Tarkiaisen kantaesitystä.

Kesävirratsoi

13.–16.7. Virrat

Musiikkijuhlilla järjestetään yhdeksän kevyen ja klassisen musiikin tapahtumaa. Esiintymässä ovat muun muassa sellistit Tatu Kauppinen ja Oliver Erlich, viulisti Adrian Ibanez-Resjani sekä trumpetisti Antti Joki. Viulisti Petteri Iivonen tulkitsee Vivaldin Neljä vuodenaikaa ja 36 sellistiä valtaa lavan Sellojen virrat -konsertissa.

Sastamala Gregoriana

13.–16.7.

Vanhan musiikin ohella erityisesti kamarikonserteissa Sastamalassa kuullaan tänä kesänä uudempaa, klassista musiikkia. Nelipäiväisen festivaalin ohjelmassa on kahdeksan konserttia. Wieniläisklassismin tuulahduksia tuo Trio Origo, joka esittää ohjelmassaan Mozartia ja Beethovenia. Festivaalilla kuullaan myös muun muassa ranskalais-yhdysvaltalaista sopraano Héloïse Bernardia. Unkarilainen Haydn Barytontrio Budapest herättää puolestaan henkiin Joseph Haydn sävellyksiä barytongamballe.

Kangasniemen Musiikkiviikot

16.–22.7.

Festivaalin ohjelmisto koostuu konserteista sekä ooppera- ja laulutaiteen alan kursseista. Tänä vuonna erityisteemana ovat lapset ja nuoret. Avajaiskonsertissa esiintyy Tapiolan kuoro Pasi Hyökin johdolla. Konserteissa nähdään muun muassa näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja Jukka Perko Avara-trio, pianisti Jukka Nykänen sekä laulajat Josefin Silén ja Petrus Kähkönen.

Villa Salmenrannan Kesäkonsertit

17.–20.7. Oulu

Villa Salmenrannan puutarhassa ja intiimissä salissa musiikki ja esiintyjät tulevat mutkattomasti lähellesi. Konserttisarjan taiteilijoita ovat muun muassa sellisti Heikki Takkula, sopraano Annika Leino sekä pianistit Eeva Havulehto ja Maija Väisänen.

Koivu ja tähti -festivaali

19.–26.7. Karjalohja

Festivaalilla nautitaan klassisesta ja kevyestä musiikista sekä runoudesta. Laulajat Angelika Klas ja Pepe Willberg avaavat tapahtuman. Festivaalilla vierailevat myös muun muassa näyttelijä Seela Sella muusikkoystävineen, mezzosopraano Jeni Packalen ja taiteilija Jorma Uotinen. Huipennuksena kuullaan Frédéric Chopinin ensimmäinen pianokonsertto päätöspäivänä. Festivaalin tapahtumapaikkoina ovat Karjalohjan kivikirkko ja Seurojentalo.

Lieksan Vaskiviikko

21.–28.7.

Vaskimusiikkifestivaalin ohjelmaan kuuluu musiikkikursseja, kansainvälinen kilpailu ja konserttisarja. Lisäksi kuullaan pihasoittoja eri puolella Lieksaan. Vaskiviikon teemana on tänä vuonna lohdun ja toivon vasket.

Crusell-viikko

22.–29.7. Uusikaupunki

Crusell-viikko on puupuhaltimille omistettu festivaali. Ohjelma tarjoaa kamari- ja orkesterikonsertteja, jazzia, kansanmusiikkia ja musiikkia lapsille sekä kursseja. Viikolla esiintyvät muun muassa klarinetisti Jonathan Leibovitz, oboisti Juri Vallentin, huilisti Christina Fassbender, fagotisti Mor Biron ja basso Nicholas Söderlund.

Meidän Festivaali

23.–29.7. Järvenpää

Meidän Festivaalin ohjelmistossa on tänä kesänä muun muassa kaksi uutta kamarioopperaa. Festivaalissa vierailee yhtye Von Hertzen Brothers, jonka livekokoonpanossa soittavat Mikko, Kie ja Jonne von Hertzenin lisäksi Sami Kuoppamäki, rummut, ja Robert Engstrand, koskettimet. Osaa kappaleista ryydittää Kamus-kvartetti. Festivaalin järjestää Järvenpään Sibelius-seura.

Lemin musiikkijuhlat

26.–30.7.

Lemin musiikkijuhlat täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Musiikkijuhlat valloittavat koko Lemin levittäytyen kuudelle tapahtumapaikalle. Lemin kirkossa pidettävässä juhlavuoden avajaiskonsertissa esiintyvät sopraano Marjukka Tepponen, baritoni Kevin Greenlaw ja pianisti Jukka Nykänen. Lemillä esitetään myös miniooppera Taikahuilu lapsille.

Mikkelin Musiikkijuhlat

29.7.–5.8.

Finlands Festivals on valinnut Mikkelin Musiikkijuhlat Vuoden festivaaliksi 2023. Festivaalin teema on Lupa rakastaa. Festivaalin avaa Latvian Kansalliskuoro. Muina päivinä esiintyvät muun muassa Liepajan sinfoniaorkesteri, Ensemble Gamut!, pianisti Hanna-Mari Zinojev, viulisti Inmo Yangin sekä sopraanot Mari Palo ja Kajsa Dahlbäck.

Fiskars Summer Festival

31.7.–6.8.

Neljäs ruukkikylässä järjestettävä Fiskars Summer Festival kokoaa jälleen yhteen eri maista tulevia nuoria lahjakkuuksia ja pitkän linjan ammattilaisia. Festivaalin aikana pidetään uransa alussa olevien kapellimestarien mestarikurssi huippukapellimestarien johdolla. Lisäksi järjestetään neljä kamarimusiikkikonserttia, kaksi sinfoniakonserttia ja vierailukonsertti Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. Fiskars Festival Orchestraa johtavat ja mestarikurssia ohjaavat Dalia Stasevska, James Gaffigan ja Jukka-Pekka Saraste.

Rauma Festivo

1.–5.8.

Viisipäiväisillä kamarimusiikkifestivaaleilla on konsertteja, iltapäivämatineoita, esitelmiä, tori- ja kahvilasoittoja sekä yllätyskonsertteja. Tapahtuma järjestetään 40. kertaa. Festivaaleilla nähdäänkin muun muassa juhlavuoden tilausteos, Sampo Kasurisen ja Aina Bergrothin kamariooppera Trapped Butterfly. Teoksen äidin roolin laulaa sopraano Marjukka Tepponen ja pojan roolin tenori Tuomas Miettola.

Pellingin Musiikkipäivät

3.–6.8. Porvoo

Pellingin Musiikkipäivillä kuullaan kahdeksan konserttia, joista seitsemän järjestetään Pellingissä Porvoon saaristossa ja yksi Porvoon tuomiokirkossa. Klassisen musiikin lisäksi mukana on jazzia. Artisteina kuullaan muun muassa klassisen puolen Laura Mikkolaa, Petteri Iivolaa ja Olli Leppäniemeä sekä jazzin Bianca Moralesta ja Fred Ahlbergia.

BRQ Vantaa Festival

8.–15.8.

BRQ:ssa kuullaan barokin ajan konsertteja Pyhän Laurin ja Tikkurilan kirkoissa. Mukana on muun muassa italialaista ja englantilaista musiikkia 1600-luvulta ja klassista ja romanttista musiikkia periodisoittimin. Festivaaleilla esiintyvät muun muassa cembalonsoittaja Aapo Häkkinen, viulisti Cecilia Bernardini ja yhtye Profeti della Quinta.

Turun Musiikkijuhlat

10.–24.8.

Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali tarjoaa musiikkia moneen makuun. Juhlilla nähdään useita konsertteja. Yksi tärkeimmistä on viulisti Anne-Sophie Mutterin konsertti yhdessä Mutter’s Virtuosi -kamariorkesterin kanssa Turun konserttitalolla. Konsertin ohjelmassa on muun muassa J.S. Bachin ja Francesco Maria Veracinin tuotantoa.

Tanssi

Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali

25.–31.5.

Tanssivirtaa-festivaalin ohjelmistossa on aikuisille suunnattuja nykytanssiteoksia, tanssilyhytelokuvia, yleisökeskusteluja ja tunnelmallisia klubi-iltoja. Jokaisen esityksen jälkeen on Jälkilöyly-yleisökeskustelu. Festivaali käynnistyy Razdedauch-ryhmäteoksella, joka juhlistaa ajatusta, että tanssi kuuluu kaikille ja kaikenikäisille.

Kuopio Tanssii ja Soi

14.–20.6.

Pohjoismaiden suurimman tanssitaidefestivaalin ohjelma lupaa kansainvälisyyttä sekä alan opiskelijoiden ja harrastajien esityksiä. Festivaaliviikolla on tarjolla yli sata tapahtumaa. Mukana on tanssiesityksiä, kursseja, seminaareja ja muita tapahtumia. Perinteikkääseen festivaalikulkueeseen halutaan karnevaalitunnelmaa ja se toteutetaankin tänä vuonna kilpailumuodossa.

Täydenkuun Tanssit

18.–22.7. Pyhäjärvi

Pieni maalaiskaupunki luo ihanteelliset puitteet taiteilijoiden ja yleisön kohtaamisille. Tanssiteoksia esitetään näyttämöillä, kaupunkitiloissa ja luonnon keskellä. Ohjelmassa on myös kursseja ja keskustelutilaisuuksia.

Teatteri

Krapin kesäteatteri

31.5.–26.8. Tuusula

Krapin kesäteatteri ohjelmiston Täydelliset häät tarjoaa romanttista komediaa ja vauhdikasta farssia. Juoni alkaa rullata, kun sulhanen herää hääaamunaan hääsviitissä huonomuistisena ja -vointisena tuntematon nainen vieressään, ja morsian on pian tulossa pukeutumaan häitä varten anoppi vanavedessään. Näytelmässä esiintyvät muun muassa Seppo Halttunen, Marika Huomolin ja Emilia Sinisalo. Näytelmän ohjaa Anna-Maria Klintrup.

Emma Teatteri

1.6.–12.8. Naantali

Kailon saaressa Naantalissa esitettävässä näytelmässä sukelletaan turkulaisen alamaailman syövereihin, kun yksityisetsivä Jussi Vares lähtee selvittämään katoamistapausta. Näytelmä perustuu Reijo Mäen teokseen Vares, kolmijalkainen mies, ja sen ohjaaja on Mikko Kouki ja sovittaja Satu Rasila. Vareksen nimikkoroolissa esiintyy Kari-Pekka Toivonen. Esitys on Turun Kaupunginteatterin ja Emma Teatterin yhteistuotantoa.

Tampereen komediateatteri

7.6.–12.8.

Yksi mies, kaksi pomoa on menestysnäytelmä, joka nähdään kesäteatterissa Tampereella. Näytelmä pohjautuu Carlo Goldonin Kahden herran palvelijaan, josta on tehty uusi sovitus. Panu Raipian ohjaaman ilottelun keskiössä on sanavalmis, alati nälkää poteva Francis, joka ahneuksissaan ryhtyy palvelijaksi kahdelle isännälle. Francisin roolissa on Mika Nuojua, ja muissa rooleissa nähdään muun muassa Jere Riihinen, Marika Heiskanen, Ilmari Saarelainen ja Idalilja Raipia.

Suomenlinnan kesäteatteri

7.6.–31.8. Helsinki

Ryhmäteatteri esittää kesällä F.H. Burnettiin vuonna 2011 julkaiseman nuortenkirjan Salainen puutarha näyttämöversion. Anna Krogeruksen dramatisoima ja Anne Rautiaisen ohjaama näytelmä kertoo elämänvoiman ja merkityksen uudelleen löytämisestä. Rooleissa ovat Minna Suuronen, Robin Svartström, Nicklas Pohjola, Ville Saarenketo ja Anna-Sofia Tuominen. Esitystä ei suositella alle 7-vuotiaille.

Pyynikin kesäteatteri

8.6.–12.8. ja 14.7.–5.8. Tampere

Pyynkin kesäteatterin kesäohjelmistossa on kaksi näytelmää. Täällä Pohjantähden alla -näytelmää esitetään 8.6.–12.8. Siinä Akselin ja Elinan roolin näyttelevät Verneri Lilja ja Ella Mettänen. Ohjaus on Antti Mikkolan käsialaa. Pesänjako-musiikkikomediaa esitetään puolestaan 14.7.–5.8. Näytelmän keskeisessä roolissa on Lari Halme, ja sen ohjaa Marika Vapaavuori.

Kirjurinluodon kesäteatteri

9.6.–7.7. Pori

Gilles Dyrekin käsikirjoittama Vaimoni on toista maata -komedia kertoo kahden pariskunnan yhteisestä illallisesta. Toinen pareista on yltiörakastunut ja menossa naimisiin, toisen parin liitto natisee viimeisillään. Tästä lähtökohdasta saadaan aikaan keitos, josta ei puutu väärinkäsityksiä ja käänteitä. Rooleissa nähdään Jenni Kokander, Maria Kuusiluoma, Miika Muranen ja Joonas Nordman.

Vantaan näyttämö

10.6.–2.9.

Kuokkavieras-näytelmässä palvelutalossa keskenään asuvien miesten toiveena on, että edes elämän loppusuora hoituisi ilman naisia. Miesluolaan joudutaan kuitenkin ottamaan naisasukas, eikä mikään ole enää entisensä. Näytelmän käsikirjoituksen ja ohjauksen takana on Markku Hyvönen.

Kansanpuiston kesäteatteri

12.6.–17.8. Turku

Ruissalon kesäohjelmistossa on Satumaan kuningas -laulunäytelmä, joka kertoo Reijo Taipaleen elämästä. Maalaistilan pienestä pojasta kasvoi suosittu tanssilavojen kiintotähti. Satumaan kuningas -näytelmän käsikirjoittaja on Juse Venäläinen ja ohjaaja Jussi Myllymäki. Rooleissa nähdään muun muassa Kari Hirvonen, Marita Taavitsainen ja Eikka Eronen.

Heinolan kesäteatteri

13.6.–26.7.

Ken Ludwigin komedia Tenorit liemessä sijoittuu 30-luvun Pariisin oopperamaailmaan ja vuosisadan konsertin valmisteluihin. Manageri tekee parhaansa, että ihmissuhteet pysyvät kurissa ja konsertin aikataulu aisoissa. Rooleissa nähdään Santtu Karvonen, Heikki Hela, Pihla Penttinen, Kaisa Hela, Ursula Salo, Taisto Oksanen ja Antti Lang. Komedian ohjaa Sari Siikander.

Rauman kesäteatteri

17.6.–12.8.

Raumalla viihdyttää tänä kesänä laulaja Pepe Willbergistä kertova musiikkikomedia Elämältä kaiken sain. Komedia on tarina rakkaudesta, elämästä ja vanhasta kitarasta, joka sotkee kaiken. Rooleissa nähdään Maija Rissanen, Petrus Kähkönen, Leena Rousti, Anna Hanski, Ilkka Merivaara ja Miikka J. Anttila. Esityksen ohjaa Otto Kanerva, joka vastaa myös käsikirjoituksesta Osku Valveen kanssa. Musiikin sovitus on Antti Vauramon käsialaa.

Naisvuori

20.6.–29.7. Mikkeli

Mikkelin kesäteatterin Badding – Rauli elää! -musiikkinäytelmä kertoo Rauli Badding Somerjoen elämäntarinan. Somerjoen tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat läpimurtokappale Fiilaten ja höyläten sekä Paratiisi. Baddingia esittää Karlo Haapiainen. Muissa rooleissa ovat Aapo Oranen, Aija Pahkala, Anu Palevaara ja Tomi Turunen. Käsikirjoituksesta vastaa Otto Kanerva ja ohjauksesta Anu Hälvä.

Nilsiän Louhosareena

21.6.–9.7.

Louhosareena hemmottelee kepeällä nykyaikaan sijoittuvalla musiikkikomedialla Pesänjako. Asianajaja joutuu kiristyksen kohteeksi, ja siitä käynnistyy rikoskomedia. Näytelmän ohjaa Marika Vapaavuori, ja siinä kuullaan Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin musiikkia. Rooleissa näyttelevät muun muassa Mikko Rantaniva, Minna Koskela, Sari Siikander ja Sami Hintsanen.

Kievarin kesäteatteri

21.6.–5.8. Äänekoski

Aatamin puvussa ja vähän Eevankin on Agapetuksen kirjoittama suosikkinäytelmä. Kesäisessä komediassa sattumukset saavat aikaa väärinkäsityksiä, mutta lopulta lempi leimahtaa. Musiikkinäytelmän dramatisoinnin ja ohjauksen takana on Antti Lanttu. Lavalla nähdään muun muassa Pertti Koivula, Ari-Kyösti Seppo ja Anneli Karppinen.

Ränssin Kievari

23.6.–30.7. Jyväskylä

Rovaniemen markkinoilla -musiikkinäytelmässä kaverukset lähtevät Lappiin etsimään kultaa. Rovaniemelle menevässä junassa on joukko värikkäitä matkustajia ja markkinaväkeä sekä konnia. Konduktööri saakin selvitettäväkseen monenlaisia tapahtumia. Rooleissa esiintyvät muun muassa Juha Laitila, Jaska Mäkynen, Merja Kuisma ja Teuvo Oinas.

Esakallion kesäteatteri

25.6.–27.8. Somero

Kesämusikaali Danny 7 x 7 kertoo laulaja Dannyn elämänvaiheista ja raottaa henkilökuvaa Ilkka Johannes Lipsasesta taiteilijanimensä takaa. Musikaalin ohjaa Jussi Myllymäki. Lavalla nähdään muun muassa Mikko Mäkeläinen, Dimitri Keiski, Katja Lukin ja Diana Anttila.

Imatran kesäteatteri

27.6.–30.7.

Miten tasavallan hallitsijat ovat johtaneet Suomen kansaa läpi riemujen ja ryteikköjen? Presidenteistämme paljastuu yhtä ja toista Imatran kesäteatterin Kultaranta-komediassa. Näytelmän on käsikirjoittanut Satu Rasila ja Paavo Westerberg. Komedian ohjauksesta vastaa Timo Rissanen. Rooleissa nähdään Pirja Arponen, Antti Laukkarinen, Lotta Lindroos, Heikki Pöyhiä ja Sauli Suonpää.

Lappeenrannan kesäteatteri

27.6.–5.8.

Rajaton rakkaus -musiikkikomedia on rytmitetty edesmenneiden suomalaisartistien musiikilla. Kuolinsyyntutkija Anna Harju maanitellaan rajan tuolta puolen selvittämään edesmenneiden suomalaisartistien kohtaloita, eikä romantiikalta vältytä Harjun ja selvitystä pyytäneen taivasasukin välillä. Rooleissa nähdään Miia Nuutila, Puntti Valtonen, Tatu Siivonen, Nina Tapio, Antti Paavilainen ja Anna-Maria Paadar. Musiikkinäytelmän käsikirjoituksesta vastaa Mika Räinä, ohjauksesta Pertti Sveholm ja musiikin sovituksesta Antti Paavilainen.

Rauhanlahti Teatteri

29.6.–12.8. Kuopio

Rauhalahti Teatterissa nähdään tänä kesänä Antti Heikkisen ja Ismo Apellin kirjoittama komediallinen musiikkinäytelmä Karavaanarit. Tarina kertoo pariskunnasta, joka aloittaa maatilamatkailuyrityksen. Camping Dallaksen. Juhannuksen viettoon saapuukin kaksi hyvin erilaista karavaanarijoukkoa. Rooleissa ovat muun muassa Maarit Poussa, Kati Rissanen ja Jamppa Kääriäinen.

Hämeenlinnan uusi kesäteatteri

28.6.–19.8.

Hämeenlinnan kesäteatterissa kerrotaan porilaisen Dingo-yhtyeen menestystarina. Dingo-hysteria sai alkunsa Sinä ja minä -kappaleesta vuonna 1984. Jo vuonna 1986 yhtye ilmoitti hajoavansa. Dingo-musikaalin ovat käsikirjoittaneet Kaisa Kuikkaniemi ja Otto Kanerva. Bändin keulahahmoa Pertti ”Nipa” Neumannia esittää Joel Mäkinen. Esityksessä on mukana livebändi.

Raseborgs Sommarteater

29.6.–6.8. Raasepori

Raaseborgin ruotsinkielisen teatterin kesäohjelmassa on SPAMalot, joka on musikaaliversio vuoden 1975 elokuvasta Monty Pythonin hullu maailma. Näytelmä kertoo perinteisestä poikkeavan tarinan kuningas Arthurin seikkailuista 900-luvun Englannissa. Ohjaus on Jermo Grundströmin ja koreografia Ella Snellmanin. Musiikista vastaa Henrik Wikström.

Taaborinvuori

29.6.–23.8. Nurmijärvi

Aleksis Kiven Canziota ei ole esitetty vielä kertaakaan Taaborinvuoren 70-vuotisella taipaleella. Näytelmässä on muun muassa italialaista rosvoromantiikkaa, ja se pureutuukin ikiaikaisiin teemoihin kuten rakkauteen, pettymykseen ja kunniaan. Canzio-esityksen sovitus ja ohjaus on Hanna Lekanderin käsialaa.

Löytänän kesäteatteri

30.6.–19.7. Viitasaari

Mika Waltarin klassikkokomedia Myöhästynyt hääyö on Löytänän kesäteatterin valinta kesänäytelmäksi. Otto ja Kaija avioituvat, mutta huomenaamuna Otto ei muista menneensä naimisiin. Asiaa ei helpota se, että rikas Amerikan eno saapuu visiitille eikä voi sietää naisia. Perinnön toivossa Otto turvautuu hätävalheisiin. Komediaa roolittavat Heikki Pitkänen, Juha Varis, Helena Vierikko ja Pirjo Määttä.

Utran uusi teatteri

1.7.–1.8. Joensuu

Kansantaiteilija Jaakko Tepon 70-vuotispäivien kunniaksi Pielisjoen rannalla nähdään Antti Heikkisen ja Ilja Tepon käsikirjoittama uusi musiikkikomedia Jaska. Lavalla nähdään muun muassa Tume Uusitalo ja Antti Tuomas Heikkinen. Näytelmän ohjaa Olli-Matti Oinonen. Jaakko Teppo on luvannut toimia hankkeen kummisetänä ja laadun tarkkailijana.

Mustion linnan kesäteatteri

1.7.–12.8. Raasepori

Larry Shuen Ulkomaalainen-farssikomedia kertoo ennakkoluuloista. Brittiläinen Charlie lähtee hermolomalle ystävänsä kanssa Amerikan syvään etelään. Juttelu vieraiden ihmisten kanssa on hänen mielestään kamalaa, joten ystävykset juksaavat majatalon emäntää kertomalla, että Charlie on ulkomaalainen. Pikkujutusta kasvaa lopulta kunnon sotku. Rooleissa nähdään muun muassa Severi Saarinen ja Sari Havas.

Kivinokan kesäteatteri

1.7.–31.8. Helsinki

Laulunäytelmä Kuningasjätkä sijoittuu 50-luvulle. Tenho saapuu pienen Topi-poikansa kanssa uitolle äidin kuoleman jälkeen. Lavatanssin pyörteissä Tenho kohtaa Hilkan. Päärooleissa ovat laulajat Jere Hölttä ja Lotta Pylkäs. Näytelmän ohjaa Kari Kinnaslampi. Mukana on liveorkesteri.

Hupisaarten kesäteatteri

5.–22.7. Oulu

Usko, Toivo & Ryöstö -musiikkikomedia kertoo poliisista, joka on koko elämänsä yrittänyt saada kiinni kuuluisan ryöstäjäpariskunnan. Pariskunta on nyt turhautunut rikkaisiin eläkepäiviinsä ja miettii vielä yhtä ryöstöä. Rooleissa nähdään muun muassa Janne Raudaskoski, Merja Larivaara ja Janne Virtanen. Musiikkikomedian ohjaaja on Kari-Pekka Toivonen.

Väinölän kesäteatteri

16.7.–13.8. Mänttä-Vilppula

Väinölän kesäteatterin kesän ohjelmistossa on näytelmä Linnunradan laidalla.

Black and White Theatre Festival

25.–29.7. Imatra

Heinäkuun viimeisellä viikolla Imatralla järjestetään kansainvälinen teatterifestivaali, jonka ohjelmiston on koonnut taiteellinen johtaja Kamran Shahmardan. Mukana on tanssiteatteria, draamaa, katuteatteria ja muusikoita. Tänä vuonna festivaali on omistettu Imatran kaupungin 75-juhlavuodelle. Festivaalin päättää Kati Outisen ja Minna Tervamäen ohjaama Try me good king. Monitaiteellinen esitys kertoo Henrik VIII:n kuningattarien kohtaloista.

Porvoon kesäteatteri

1.–9.8.

Suoraan sydämestä on musiikkikomedia, jossa todellinen ja kuviteltu, komiikka ja tragedia sekoittuvat. Edith Piafin lauluja tulkitsee Päivi Mäkinen, Elviksen Juha Laitila ja Tapio Heinosen Aki Samulin. Tarinaan sekoittuu myös ”Possujen prinsessa” Kismet Kymäläinen. Näytelmän käsikirjoituksen takana on Juha Laitila ja sen ohjaus on Päivi Mäkisen.

Kangasalan kesäteatteri

3.–20.8.

Kirka Kirill Babitzin oli maamme ensimmäinen oikea rocktähti, joka keräsi peräänsä myös kirkuvia fanilaumoja. Kangasalan kesäteatterin Hetki lyö -musikaali kulkee Kirkan vanavedessä 60-luvulta 2000-luvulle asti. Kirkaa, joka taipui niin rockiin, iskelmiin, balladeihin kuin heavyrockiinkin, esittää Erik Kraemer. Kirkan tuotannon lisäksi musiikkinäytelmässä kuullaan muidenkin suomalaisten artistien hittejä.

Tampereen teatterikesä

7.–13.8.

Tampereen teatterikesän ohjelmistoon kuuluu kotimaisen teatterin esityksiä eri puolilta maata sekä kansainvälisiä vierailuesityksiä. Festivaalin kansainvälisiksi vieraaksi saapuvat guinealainen sirkusryhmä Circus Baobab, belgialainen teatteriryhmä Cie Still Life, virolaisten Juhan Ulfsakin, Eero Epnerin ja Mart Kangron teos It Stays as It Is sekä kanadalaisen James Longin esitys Lonely Lonely Oh So Lonely. Kotimaisessa ohjelmistossa nähdään esimerkiksi Kuopion kaupunginteatterin näytelmä Sara Hildénistä. Sara Hildénin taidemuseossa nähtävä esitys käy läpi taidemesenaatti Sara Hildénin (1905–1993) elämää.

Näyttelijä Virpi Rautsiala ja Kuopion kaupunginteatteri tuovat Tampereen teatterikesään esityksen Sara.

Teatteri Sirkus Suosalo

17.–26.8. Helsinki

28.–29.8. Kangasniemi

1.–4.9. Oulu

Näyttelijä Martti Suosalon haave kiertävästä ekologisesta telttateatterista käy toteen tänä kesänä. Teatteri Sirkus Suosalo luo teatterielämyksiä sirkusmaisessa miljöössä Helsinkiin, Kangasniemelle ja Ouluun. Kiertävät komeljanttarit! -kiertue käynnistyy Helsingissä Taiteiden yönä 17.8., jolloin esitetään Samuel Beckettin Huomenna hän tulee. Helsingissä on lisäksi tarjolla eriaiheisia esityksiä 26.8. asti. Kangasniemellä ohjelmistossa on traaginen komedia Kiviä Taskussa. Kiertue päättyy Ouluun, jossa nähdään muun muassa monologi Palvelija.

Kirjallisuus ja elokuva

Sodankylän elokuvajuhlat

14.–18.6.

Sodankylän elokuvajuhlilla elokuvia näytetään viidessä esityspaikassa ympäri vuorokauden. Mukana on muun muassa mykkäelokuvaesityksiä elävän musiikin säestyksellä. Juhlilla nähdään esimerkiksi Aki Kaurismäen Cannesissa keväällä kilpaileva Kuolleet lehdet ensimmäisenä Suomessa. Elokuvassa kuullaan Maustetyttöjen musiikkia, ja he musisoivat myös Sodankylässä.

Vanhan kirjallisuuden päivät

30.6.–1.7. Sastamala

Kirjapäivien keskiössä ovat antikvaariset kirjakauppiaat. Luvassa on myös uusia kirjoja, luentoja ja alan kuulumisia. Kirjapäivillä vierailevat muun muassa Ritva ”Kike” Elomaa, Jenni Haukio ja Esa Saarinen. Tapahtuma järjestetään Vexve-areenalla ja Vammalan ammattikoululla.

Valentin Vaala -elokuvafestivaali

30.6.–2.7. Vaala

Valentin Vaala -elokuvafestivaali tuo suomalaisen elokuvan nostalgian Vaalan historialliseen Veturitalliin, joka muunnetaan elokuvateatteriksi. Vuoden 2023 festivaali keskittyy elokuvamusiikin maailmaan. Elokuvina nähdään muun muassa Jorma Nortimon ohjaama Muhoksen mimmi, Aarne Tarkaksen Tyttö ja Hattu sekä Ossi Elstelän Vain laulajapoikia.

Kajaanin Runoviikko Sana ja Sävel

5.–9.7.

Kajaanin Runoviikko on runoon, lausuntaan ja pienteatteriin erikoistunut koko perheen festivaali. Ohjelmisto koostuu monen taiteenlajin esityksistä, kirjailijatapaamisista ja keskusteluista. Suven runoilija on Arja Tiainen.

Finncon

7.–9.7. Tampere

Tieteis- ja fantasiakirjallisuuteen keskittynyt Finncon järjestetään tänä vuonna Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Tapahtuman ohjelmassa on perinteisesti luentoja, paneelikeskusteluja ja haastatteluja sekä oheisohjelmaa, kuten työpajoja ja naamiaiset. Vuoden 2023 kunniavieraita ovat Diane Duane, Helena Waris, Vesa Sisättö ja Marek Oziewicz.

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko

12.–16.7.

Kirjallisuusviikkojen ohjelmistossa on esittävää taidetta, yleisöluentoja ja oheisohjelmistoa. Kustavissa esiintyvät muun muassa taiteilijat Seela Sella ja Youssef Asad. Kesän ohjelmistossa jatkuvat Kilpi-dramatisoinnit. Kirjallisuusviikkojen rakkaus-teemaa pohtivat muun muassa filosofi Elisa Aaltola ja kirjailija Kai Sadinmaa. Kirjailijavieraana on Finlandia-palkittu Pirkko Saisio.

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali

17.–20.8.

Poikkitaiteellisen festivaalin ohjelmistossa nähdään laaja kattaus luonto- ja ympäristöaiheisia elokuvia, musiikkia, taidetta, keskusteluja sekä ohjelmaa koko perheelle. Tämän vuoden elokuvavalintoja ovat Jouni Hiltusen Merikotkan paluu, Ville Salmisen Kaunis Veera, tanskalainen Phie Ambon Organized Wilderness ja Juha Suonpää Ilveskuiskaaja.

Näyttelyt

Jyväskylän taidemuseo

26.5.–1.10. Jyväskylä

Kesän näyttely Überhund – taiteen kiehtovat koirat nostaa koirat pääosaan ja katseen kohteeksi. Vaikka kuvataiteessa koiria on kuvattu hämmästyttävän paljon, hahmoina ne ovat usein niin arkisia, että saattavat jäädä huomaamatta. Überhund nostaa koirat katseen kohteeksi ja pääosaan. Näyttely on laajin koiria esittävän taiteen kokonaisuus mitä Suomessa on koskaan nähty.

Taidekeskus Väinölä

29.5.–19.8. Varkaus

Kesänäyttely Iloa… naivistit Varkaudessa on 65 suomalaisen naivistin hyvän mielen ja toivon näyttely. Näyttelyn tämän vuoden teemana on Muistot kantavat.

Pehtoorin talo, Ritoniemi

2.6.–6.8. Ruovesi

Ritoniemen kartanon pehtoorin talossa Ruovedellä on tänä kesänä esillä kahden taidekäsityön ammattilaisen teoksia. Näyttelyssä Pehtoorin Aarteita – Pieni Design-näyttely esitellään keramiikkataiteilija Ville Heimalan ja lasitaiteilija Dylan Katzin tuotantoa. Taiteilijoiden teoksissa näkyy kiinnostus ja ihastus luonnon synnyttämään kauneuteen.

Taidekeskus Antares, Sippola

4.6.–27.8. Kouvola

Maa liikkuu-kesänäyttely esittelee liikkeeseen ja ääneen perustuvaa taidetta 15:lta nykytaiteilijalta. Näyttelyn teokset kutsuvat pohtimaan suhdettamme teknologiaan, mutta myös luontoon, ja joskus myös humoristisesta näkökulmasta. Meijerinmetsän ympäristötaidenäyttelyssä nähdään Reetta Gröhn-Soinisen, Pekka Syrjälän ja Terhi Kaakisen uusimpia puuveistoksia metsässä.

Purkutaidetalo Pinni 47

7.6.–30.7. Tampere

Tullin alueella osoitteessa Pinninkatu 47 sijaitseva viisikerroksinen rakennus on Tampereen ensimmäinen purkutaidetalo. Ennen elinkaarensa päättymistä talo palvelee taidenäyttelynä ja kulttuurikeskuksena. Näyttelyyn on tulossa maalaustaidetta, mekaanisia veistoksia, installaatioita, tekstiilitaidetta, valokuvaa, videotaidetta, valotaidetta ja seinämaalauksia. Näyttelyn on kuratoinut kuvataiteilija Teemu Mäenpää. Lähes 140 ehdotuksesta näyttelyyn valittiin 25 tekijää tai ryhmää.

Hvitträsk

9.6.–30.9. Kirkkonummi

Kesän Ateljee-elämää -näyttelyssä on nähtävillä Arabian taideosaston taiteilijoiden keramiikkataidetta. Taiteilijat perustivat oman yhdistyksen kaksikymmentä vuotta sitten vaalimaan ja jatkamaan vuonna 1932 perustetun taideosaston kulttuuriperintöä. Hvitträskissä nähdään teoksia kymmeneltä yhdistyksen tämänhetkiseltä taiteilijalta.

VB-valokuvakeskus

9.6.–15.10. Kuopio

VB-valokuvakeskuksella avautuu kesäkuussa Spencer Tunickin valokuvanäyttely. Se esittelee Tunickin aiempia teoksia, joissa on kuvattu alastomia ihmisjoukkoja erilaisissa julkisissa ja luonnollisissa ympäristöissä ympäri maailman. Näyttelyn yhteydessä tullaan julkistamaan ja asettamaan näytteille Tunickin uusin, Kuopiossa 15. heinäkuuta syntyvä teos. Teokseen osallistumista varten haetaan vapaaehtoisia.

Amerikkalainen nykytaiteilija Spencer Tunick kuvaa alastomia ihmisjoukkoja.

URB 23 -festivaali

9.–17.6. Helsinki

Kiasma-teatterin tuottama kaupunkitaiteen festivaali tuo katutanssia, taidetapahtumia ja kohtaamisia kesäkuiseen Helsinkiin. Festivaali jalkautuu Kiasmaan ja ympäri Helsinkiä yhteensä 11 taideprojektilla. Luvassa on muun muassa Ben Furyn 90-luvun klubimaailmasta inspiroitunut tanssiteos Heritage ja Jamie MacDonaldin Kiasman Tom Of Finland -näyttelyssä tapahtuva performanssi T4T4U.

Taidekeskus Salmela

10.6.–13.8. Mäntyharju

Salmelan kesän 2023 kutsunäyttelyn pääteemoja ovat monumentaalinen veisto- ja maalaustaide, modernismi ja omaleimainen, nykyaikainen realismi. Suuren osan näyttelystä muodostavat kuudetta kertaa järjestettävän Nuorten kuvataidekilpailun näyttelyluokan taiteilijoiden kokoelmat. Salmelan sisarkohteessa Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa on esillä mittava professori Riitta Nelimarkan näyttely.

Sara Hildénin taidemuseo

10.6.–3.9. Tampere

Taidemuseon Teos tilassa, tila teoksessa -kesänäyttely tutkii tilaa. Näyttely perustuu Sara Hildénin Säätiön kokoelmiin ja se pohtii ihmisen, taiteen ja tilan suhdetta. Mukana ovat muun muassa Antti Oikarinen, Silja Rantanen, Nina Roos, Jussi Niva ja Pentti Lumikangas, joilta jokaiselta nähdään laaja teoskokonaisuus. Näyttelyssä on myös Lucio Fontanan, Otto Bollin ja Victor Vasarelyn teoksia.

Mikkelin taidemuseo

10.6.–24.9. Mikkeli

Mikkelin 13. kuvitustriennale tuo esiin vuoden 2020 jälkeen julkaistua kuvitusta mahdollisimman laaja-alaisesti. Kilpailuna toteutettavaan kuvitustriennaleen osanottajiksi kutsuttiin kuvittajat, graafiset suunnittelijat, sarjakuvantekijät sekä muut visuaalisen alan taiteilijat Näyttelyyn valittiin 79 teosta 52:lta tekijältä.

Art House Brander

10.6.–3.9. Mänttä

Leirintäalue-kesänäyttelyyn osallistuu yli kolmekymmentä taiteilijaa, joiden teokset levittäytyy taidekeskuksen eri rakennuksiin ja veistospihalle. Maalausten lisäksi taidekeskuksessa nähdään muun muassa peseytyviä kangasveistoksia, installaatioita, veistoksia ja mediataidetta. Kesän kunniavieras on graafikko Helge Riskula.

Mikkolan jyvämakasiini ja aitat

10.6.–31.8. Luopioinen

Kolmivuotisen Elämän verkostot -trilogian päätösosa on näyttely Mielenkuvat. Se käsittelee mielen, kielen ja tajunnan rakenteita. Aiempien vuosien luentosarja sekä leirit ovat pohjustaneet tämän vuoden näyttelyn taideteoksia. Näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Helinä Hukkataival, Maarit Myllynen ja Kirsi Porrassalmi.

Danielson-Kalmarin huvila, Vääksy

11.6.–6.8. Asikkala

Vääksyssä sijaitsevan Danielson-Kalmarin huvilan kesässä nähdään tänä vuonna Katja Tukiaisen ja Matti Hagelbergin taidenäyttely Katjan ja Matin Etsivätoimisto. Näyttelyssä on esillä Tukiaisen öljymaalauksia, akvarelleja ja veistoksia sekä Habelbergin sarjakuvaoriginaaleja ja serigrafioita.

Pekilo

11.6.–31.8. Mänttä

30. kertaa järjestettävä Mäntän kuvataideviikot on Suomen laajin nykytaiteen kesänäyttely. Vuoden 2023 Mäntän kuvataideviikkojen otsikkona on Puun takaa. Kesän näyttelyssä on mukana 36 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, yhteensä 44 taiteilijaa, sekä tunnettuja taiteilijoita sekä nousevia nuoria kykyjä.

Vartiosaari ja Helsingin taidemuseo

12.6.–17.9. Helsinki

Toista kertaa järjestettävä kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali esittelee 29 sekä tunnettua että nousevaa taiteilijaa ja taiteilijaryhmää Suomesta ja maailmalta. Biennaalin päätapahtumapaikat ovat Vallisaari ja Ham Helsingin taidemuseo. Lisäksi taideteokset ja muu biennaaliohjelma levittäytyvät ympäri kaupunkia.

Hämeen linna

16.6.–28.1. Hämeenlinna

Hämeen linnassa avautuvan näyttelyn pääosaan nousevat pohjolan humisevat metsät ja metsiemme kuninkaalliset: karhu, susi, hirvi ja ilves. Suomen kansallismuseon kokoelmien aarteiden lisäksi näyttelyssä on esillä Jenni Tieahon veistoksia ja Ossi Saarisen luontovalokuvia. Lisäksi nähdään teoslainoja Suomen metsästysmuseolta, Luomukselta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta.

Taidelaitos Haihatus

17.6.–27.8. Joutsa

Haihatuksen Kaiken takana-kesänäyttely esittelee kuvataidetta laajasti visuaalisesta taiteesta aina äänitaiteeseen asti. Näyttelyssä pureudutaan voimiin, jotka vaikuttavat aistien kautta koetun maailman ja kokemusten taustalla. Kesänäyttely kerää Joutsaan yhteen yli 30 taiteilijaa ympäri Suomea ja ulkomailta.

Taidekeskus Purnu

17.6.–13.8. Orivesi

Taidekeskus Purnun 40. kesänäyttely Balanssi edustaa nykytaidetta. Kaksitoista taiteilijaa pohtii teoksissaan muun muassa olemassaolon herättämiä kysymyksiä, ihmisen ja luonnon välisiä suhteita ja niihin liittyviä ristiriitoja. Näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Terhi Heino, Siina Levonoja, Pink Twins ja Sini Villi.

Someron kivimeijeri, Pitkäjärvi

17.6.–20.8. Somero

Someron Kivimeijerin viidestoista suuri näyttely Boraboran tanssiinkutsu törmäyttää yhteen hyvin erilaisia tekniikoita ja etenkin sisältöjä. Esillä on lasi- ja keramiikkataidetta, veistoksia sekä maalauksia muun muassa Jarmo Mäkilältä, Mari ja Pekka Paikkarilta, Alma Jantuselta ja Antero Kareelta.

Albert Edelfeltin Ateljeemuseo

6.8. asti. Porvoo

Porvoossa Haikkoon kylässä meren rannalla sijaitseva Albert Edelfeltin ateljee täyttää tänä vuonna 140 vuotta. Edelfelt vietti Haikossa 26 kesää ja maalasi yli 220 teosta. Kesänäyttelyssä on esillä Tero Annanollin, Johanna Lumpeen, Suvi Malekin ja Lumi Saarikosken maalauksia sekä Kaj Lindgårdin veistoksia.

Halosenniemen museo

27.8. asti. Tuusula

Halosenniemen kesänäyttelyn nimenä on Odotettavissa vaihtelevaa säätä – naistaiteilijoita Pekka Halosen vieraan. Nimensä mukaisesti näyttelyssä on Halosen maalausten ohella naistaiteilijoiden – kuten Nina Ahlstedtin, Helene Schjerfbeckin ja Maria Wiikin – teoksia. Sääilmiöt ovat näyttelyn kantava teema. Meteorologi Seija Paasonen esittelee osaa teoksista.

Suomen käsityön museo

27.8. asti. Jyväskylä

Suomen lasimuseon tuottama näyttely Suomen lasitaiteen ikonit -näyttely esittelee valikoiman suomalaisen lasitaiteen ikonisimpia ja rakastetuimpia esineitä. Ääneen pääsevät myös lasinpuhaltajat ja muut tekijät ikonisten esineiden taustalla. Mukana on niin sarjatuotantoa kuin taidelasiakin. Esiin on nostettu myös mahdollisia tästä ajasta muistiimme jääviä taiteilijoita ja ikonisia esineitä.

Kuopion taidemuseo

27.8. asti. Kuopio

Graffiti- ja katutaidenäyttely Kannun henki tuo Kuopion taidemuseoon tuoreen maalin hajua, kannun suhinaa ja skeittaamisen kolinaa. Näyttely esittelee kaupunkitaiteen eri tyylisuuntia, kuten maalattuja tekstipohjaisia graffiteja ja suuria katutaideteoksia. Teoksia on esillä 14:ltä eri taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä ympäri Suomea. Keskelle näyttelyä on rakennettu skedealue, jossa saa vapaasti skeitata ja skuutata.

Kellokosken ruukin tehdasmuseo

2.9. asti. Kellokoski

Tehdasmuseon kesäkausi avautuu 13.5. kahdella näyttelyllä. Kelloveneet Kellokoskella -näyttelyssä voi tutustua Suomen ensimmäisiin alumiiniveneisiin. Makeaa elämää -näyttely kertoo puolestaan mehiläiskasvatuksesta ja hunajan valmistuksesta. Myöhemmin kesällä 3.8. avautuu vielä pienoismallinäyttely Pikkuasioita.

Kuparipaja, Fiskarsin ruukki

10.9. asti. Raasepori

Fiskarsin käsityöläisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden ja osuuskunta Onoman kesänäyttely järjestetään jo 29. kerran. Arts & Crafts and Rabbit Holes -näyttely esittelee kotimaisia taiteen kärkinimiä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Näyttelyn teemana on arjen ja todellisuuden vääristymät. Näyttely tulee olemaan surrealistinen, moniaistinen ja monitaiteellinen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Kuparipajalla ja sen ympäristössä.

Joensuun taidemuseo ja Pohjois-Karjalan museo

17.9. asti. Joensuu

Kolmas M_itä? Nykytaiteen biennaali kutsuu pohtimaan kriittisesti Itä-Suomen alueen historiaa ja olosuhteita. Taiteilijat käsittelevät teoksissaan rajojen aiheuttamia murtumia niin maassa, kehossa kuin sukulaissuhteissa. Näyttelyn toteutuksesta vastaavat Kuopion, Mikkelin ja Joensuun taidemuseot.

Pohjanmaan museo

19.9. asti. Vaasa

Pohjanmaan museossa on esillä näyttely KONTAKTi – Maiseman muisti. Näyttelyssä on esillä maalauksia, veistoksia, valokuvia, videotaidetta ja grafiikkaa kymmeneltä pohjalaiselta taiteilijalta. Mukana on muun muassa Björn Ahon, Mia Dambergin ja Elina Förstin teoksia. Näyttely juhlistaa Pohjalaista Taiteilijaliittoa ja Vaasan Taiteilijaseuraa, jotka täyttävät yhteensä 150 vuotta.

Kansallismuseo

24.9. asti. Helsinki

Kesytön taide -näyttely esittelee taidekentän ulkopuolelta tulevaa outsider-taidetta. Kesytön taide kokoaa 280 teosta 46 outsider-taiteilijalta Euroopasta, Brasiliasta ja Suomesta. Näyttelyn taiteilijoina ovat muun muassa kansainvälisesti arvostetut Franjo Klopotan, Madge Gill, Natalie Schmidtova ja Tyyne Esko.

Merikeskus Vellamo

1.10. asti. Kotka

Pako Pompeijista -näyttely kertoo Pompeijin ja Herculaneumin kaupunkien tuhosta, asukkaiden arjesta ja heidän kohtaloistaan sekä Rooman laivaston uhkarohkeasta yrityksestä pelastaa asukkaat Vesuviuksen purkaukselta. Esillä on 160 alkuperäistä esinettä eri museoista: koruja, seinämaalauksia, mosaiikkeja ja veistokisa. Esillä on myös kipsivaloksia tuhkan alle hautautuneista uhreista. Lisäksi näyttelyssä nähdään meriarkeologisia löytöjä.

Designmuseo Iittala

1.10. asti. Iittala

Suomen lasimuseon näyttelyssä Designmuseo Iittalassa on esillä lasitaiteilija ja muotoilija Kerttu Nurmisen töitä. Nurminen teki elämäntyönsä Nuutajärven lasitehtaalla. Nurmisen tuotantoon kuuluu niin kaikille tuttuja käyttölasisarjoja, kuten Mondo ja Verna, kuin uniikkiesineitä. Inspiraatiokseen hän on maininnut kotipaikkaansa Nuutajärveä ympäröivän luonnon.

Serlachius-museo Göstä

8.10. asti. Mänttä

Amerikkalaisen taiteilija Lorna Simpsonin näyttely nähdään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Hän tuli 1980-luvulla tunnetuksi käsitteellisistä teoksista, joissa hän yhdisti valokuvaa ja tekstiä. Haze-näyttelyssä on esillä Simpsonin kollaaseja, joiden tärkeänä lähdemateriaalina ovat toimineet vanhat aikakauslehdet. Lorna Simpsonin maalauksista esillä on viime vuosien tuotantoa painottuen monumentaalisten jäämaalausten sarjaan.

Etelä-Karjalan museo

29.10. asti. Lappeenranta

Etelä-Karjalan museo esittelee valokuvaaja Matti Poutvaaran (1909–1989) tuotantoa. Poutvaara tunnetaan tuotteliaana maisema- ja kotiseutuvalokuvaajana. Uran huippukohta ajoittui 1940- ja 1950-luvun taitteeseen ja häntä onkin luonnehdittu jälleenrakennuksen kuvaajaksi. Poutvaara kuvasi Suomen maakuntia Karjalasta Lappiin, niin luonnonmaisemia kuin kulttuuriympäristöjä.

Lapsille

Tampereen Komediateatteri

10.5.–13.8.

Risto Räppääjä ja villi kone -näytelmä viihdyttää koko perhettä. Risto saa pelikoneen ja jää koukkuun. Meno muuttuu hurjaksi, eivätkä aikuisetkaan välty koneen villityksiltä. Näytelmän ohjaa Rauli Jokelin.

Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertue

10.6.–4.7.

Pikku Kakkonen pakkaa leikit ja soittimet leikkikonttiin ja matkustaa kymmenelle paikkakunnalle. Kesän 2023 kiertuepaikkakunnat ovat Nivala, Viitasaari, Lappeenranta, Porvoo, Uusikaupunki, Humppila. Keuruu, Kuusamo, Kemijärvi ja Tornio. Jokaisella paikkakunnalla järjestetään kolmetuntinen tapahtuma, jossa kuullaan Pikku Kakkosen konsertti. Lisäksi MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät lapsiperheille sopivaa ohjelmaa. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Salo – Lasten laulukaupunki

8.6.–11.6.

Kesäkuun alussa lapset, lapsiryhmät sekä kotimaiset ja ulkomaiset esiintyjät valloittavat Salon torin lähiympäristön ja kauppakeskus Plazan. Festivaaleilla on Vuoden uusien lastenlaulujen sävellyskilpailu ja Laululintusten kisa laulaville lapsille. Lisäksi kaikkina festivaalipäivinä on yleisölle avoimia teematyöpajoja ja lapsiperheille suunnattua yhteistä tekemistä.

Vekara-Varkaus festivaaliviikko

12.–18.6.

Vekara-Varkauksen ohjelmistossa on eri taiteenaloja, harrastuslajeja, seikkailuja ja työpajoja. Tapahtumassa muun muassa jaetaan Lasten LukuVarkaus -kirjallisuuspalkinto ja pidetään Kuperkeikan Suomen mestaruuskilpailut. Maksuttomat tilaisuudet ja työpajat mahdollistavat matalan osallistumiskynnyksen.

Turun kesäteatteri

19.6.–12.8.

Magnus Lindman on sovittanut Astrid Lindgrenin klassikkoromaanin Ronja, ryövärintytär koko perheen musiikkinäytelmäksi. Rohkeasti omaa polkuaan kulkevan Ronjan nimikkoroolissa esiintyy Inke Koskinen. Turun Vartiovuorella nähdään näytelmän suomenkielinen kantaesitys, jonka käännöksestä vastaa Kaisa Lundán. Näytelmän ohjauksesta vastaa Janne Jämsä ja sen musiikin on säveltänyt Peter Adolfsson.

Kivinokan kesäteatteri

30.7.–3.9. Helsinki

Musiikkisatu Kissa Kilpeläinen on Anneli Huopalaisen kirjoittama fantasianäytelmä. Sen sanoma on, että ystävyys, kiintymys ja rakkaus on ansaittava, sitä ei voi ottaa pakolla. Näytelmässä seikkailevat Kesäkissa, Rouva Rantapallo, Vaari Vappupallo sekä pahansisuinen kesäkalastaja Kallström. Näytelmän ohjaaja on Akvile Ruzgyte.

Lasten taidefestivaali Hippalot

3.–6.8. Hämeenlinna

Nelipäiväisillä Hippalot-festivaaleilla pääsee nauttimaan Hippo-lavan konserteista, teatterisalien esityksistä ja tekemään omaa taidetta työpajoissa. Koko perheen festivaalin tapahtumapaikkana on Hämeenlinnan Verkatehdas.

Muita tapahtumia

Asuntomessut

7.7.–6.8. Loviisa

Asuntomessut järjestetään tänä vuonna Loviisassa. Messualue on Loviisanlahden itäiselle rannalle rakentuva uusi, merellinen Kuningattarenrannan asuinalue. Monella messukohteista on omarantainen tontti. Kohteet esittelevät monipuolisesti rakentamista niin materiaalivalintojensa kuin kokojensakin puolesta. Yksi messujen vetonauloista on ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu kelluva talo.

Helsinki Cup

10.–15.7.

Kansainvälisen juniorjalkapalloilun suurturnaus näkyy Helsingin kaupunkikuvassa avajaiskulkueen, tapahtumatorin ja festivaalien muodossa. Turnauksen isoimmat ottelut pelataan Olympiastadionilla. Koko turnauksessa pelataan noin 5 500 peliä ja peliareenoina toimii noin 20 kenttäaluetta ympäri pääkaupunkiseutua. Helsinki Cupiin saapuu pelaajia yli 20 maasta.

SM-viikko

3.–6.8. Lahti

Lahden SM-viikolla 24 urheilulajin kilpailevat lajiensa Suomen mestaruudesta. Tänä vuonna SM-viikko järjestetään totuttua heinäkuun alun ajankohtaa myöhemmin. Tapahtumapaikkoina toimivat muun muassa Lahden satama, Lahden urheilu- ja messukeskus, Paavolan kenttä sekä Kisapuisto.

Lista on koottu toukokuussa 2023. Tapahtumien viime hetken tilanne kannattaa siis tarkastaa vielä itse.