Kalasataman peruskoulu oli huoltajiin yhteyksissä nopeasti onnettomuuden jälkeen Wilma-viestitse.

Kalasataman peruskoulun kerrotaan tiedottaneen ripeästi onnettomuudesta, joka tapahtui tänään koulun kahdeksasluokkalaisille järjestetyn opintoretken aikaan Espoon Tapiolassa. Työmaasilta romahti, kun oppilasryhmä oli ylittämässä sitä.

Kaikille koulun vanhemmille ilmoitettiin onnettomuudesta Wilma-viestillä. Viestissä kerrotun alustavan tiedon mukaan noin 20 nuorta ja yksi opettaja oli pudonnut alas sillalta ja loukkaantunut.

Hälytys tuli pelastuslaitokselle kello 9.23, ja tiedote lähetettiin oppilaiden huoltajille reilu pari tuntia myöhemmin, kello 11.31.

Viestissä kerrotaan, että oppilaille, huoltajille ja kouluhenkilökunnalle järjestettäisiin kriisiapua koululla jo heti torstaina. Lisäksi kouluterveydenhuollon henkilöstö on koululla tarjoamassa tukea oppilaille.

Myös kasvatuksen ja koulutuksen aluejohtaja Satu Järvenkallas Helsingin kaupungilta kertoi HS:lle torstai-iltapäivänä, että Kalasataman peruskoululle on ohjattu tukea. Kriisiryhmiä on perustettu ja johtamisen tueksi on järjestetty lisävoimia. Paikalla koululla on myös kasvatuksen ja koulutuksen aluejohtaja.

Tämän lisäksi huoltajille lähetetyssä viestissä korostetaan sen tärkeyttä, että tapahtunutta käsiteltäisiin myös kotien sisällä käytävissä keskusteluissa. Koulu lupasi tiedottaa vanhemmille enemmän sitten, kun uusia tietoja ilmenee.

Yhden retkelle osallistuneen kahdeksasluokkalaisen vanhemmista, Kaapo Lieteen mukaan koulu on hoitanut kriisiviestintää hyvin. Koululta oli oltu häneen yhteydessä myös henkilökohtaisesti.

”Meidän tapauksessamme ei kuitenkaan ollut niin kova hätä, kun tiesimme, että pojalla on kaikki kunnossa”, hän sanoo HS:lle.

Liede sai tiedon tapahtuneesta ensimmäisenä pojaltaan suoraan onnettomuuspaikalta.

”Hän otti yhteyttä meihin vanhempiin melkein reaaliajassa Whatsappin kautta.”

Oppilasryhmä oli ollut matkalla taidemuseo Emmaan, kun työmaan ylle rakennettu väliaikainen vanerisilta romahti heidän altaan. Viiden metrin pudotus aiheutti raajavammoja, kuten ranne-, reisi- ja nilkkamurtumia.

Kenelläkään ei ole hengenvaaraa.