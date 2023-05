Helsingin kaupunkiympäristön toimiala alkoi kartoittaa kokonaistilannetta torstaina.

Helsinki tarkistaa osaltaan tilapäisten rakennelmien kuntoa Espoossa torstaina sattuneen siltaonnettomuuden seurauksena.

Helsingin kaupunkiympäristö ilmoitti Twitterissä torstaina iltapäivällä, että Helsingissä sijaitsevien yleisten alueiden tilapäiset sillat on lähtökohtaisesti tehty raskaammilla rakenteilla kuin Tapiolassa romahtanut silta.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja Mari Randell kertoo, että kaupunki aloitti kartoituksen torstaina, kun tieto onnettomuudesta saatiin.

”Olemme olleet lehtitietojen varassa siitä, mitä on tapahtunut, mutta aloimme heti selvittää, onko meillä vastaavia rakennelmia, ja jos on, missä niitä on. Sen mukaan kaupunki tai urakoitsijat tekevät sitten tarvittavat tarkastukset”, hän sanoo.

Randellin mukaan myös Helsingissä on tällä hetkellä käynnissä joitakin järjestelyitä, joissa jalankulkijat käyttävät liikkumiseensa tilapäisiä siltaratkaisuja.

”Muutama yksittäinen sellainen on.”

Väliaikaisten siltojen rakentaminen on harvinainen ratkaisu, Randell kertoo, sillä esimerkiksi talonrakennustyömailla järjestelyt pysyvät useimmiten tontin sisällä, jonne ohikulkijat eivät pääse.

Helsingistä Randell nostaa yhden esimerkin. Triplan rakentamisen aikana väliaikaiselta Pasilan asemalta johti Itä-Pasilaan jalankulkijoita varten tehty siltarakenne.

”Sillä oli rakennuslupa, koska katsoimme, että kyseessä on sen verran pitkäaikainen ja järeä ratkaisu”, sanoo Randell.

Espoon kaupunki kertoi perjantaina Twitterissä sulkevansa onnettomuussiltaa vastaavat muutkin sillat Tapiolassa. Tapiolassa on suljettu toistaiseksi neljä tilapäistä siltaa.

Kun Helsinki on kartoittanut oman tilanteensa, se on Randellin mukaan valmis reagoimaan tarvittaessa samalla tavoin nopeasti kuin Espookin.

Hän arvioi, että koko rakennusala on tällä hetkellä turvallisuuskysymysten kanssa ”hyvin hereillä”.

”Varmasti kaikki alalla työskentelevät, jotka ovat seuranneet onnettomuusuutisointia, ovat tarkastaneet oman työmaansa ja etsineet tarkkaan, onko siellä mahdollisia vaaranpaikkoja, ja ovatko työmaat turvallisia sekä työntekijöille että jalankulkijoille”, Randell kertoo.